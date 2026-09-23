9 companii farmaceutice, apel către guvernele europene: Acțiunea UE nu este suficientă. Investițiile în sănătate și inovație, necesare pentru a inversa declinul competitivității Europei

„Guvernele europene trebuie să creeze condițiile necesare pentru atragerea investițiilor în următoarea generație de medicamente înainte de a fi prea târziu”, semnalează, într-o scrisoare deschisă (2026-09-22-11-48-50-3366209-fr), președinții companiilor AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi Group, Ipsen, GSK, Novo Nordisk, Novartis, Roche și Sanofi.

Companiile farmaceutice susțin că Uniunea Europeană, de una singură, nu are pârghiile necesare pentru a consolida competitivitatea Europei în sectorul farmaceutic și fac apel, astfel, la implicarea guvernelor statelor membre pentru a inversa acest declin cu care se confruntă Europa.

„Uniunea Europeană poate juca un rol important prin accelerarea studiilor clinice, protejarea proprietății intelectuale și adoptarea unor politici digitale echilibrate. Esențial este și faptul că UE ar putea acorda flexibilitate fiscală statelor membre care investesc în sănătate și în medicamente inovatoare, recunoscând că beneficiile acestor investiții necesită timp pentru a deveni vizibile. Însă acțiunea Uniunii Europene, de una singură, nu este suficientă. Pârghiile decisive se află la nivelul guvernelor naționale: cât investesc acestea în bugetele pentru sănătate, cât de rapid sunt evaluate și finanțate noile medicamente și în ce măsură sistemele de sănătate sunt modernizate pentru a preveni, depista și trata mai eficient bolile”, se arată în textul scrisorii.

Prin urmare, companiile semnatoare solicită liderilor naționali să colaboreze cu industria pentru a inversa declinul competitivității Europei, pentru a deschide o nouă eră a descoperirilor medicale și pentru a asigura suveranitatea în domeniul sănătății: „Recunoaștem presiunile bugetare cu care se confruntă multe guverne. Însă, asemenea apărării sau energiei, medicamentele moderne ar trebui tratate drept infrastructură vitală, iar furnizarea lor nu ar trebui lăsată în seama altora.”

Semnatarii scrisorii sunt:

Michel Demaré – Chair of the Board, AstraZeneca

Hubertus von Baumbach – Chairman of the Shareholders’ Committee, Boehringer Ingelheim

Maria Paola Chiesi – Chair of the Board, Chiesi Group

Marc de Garidel – Chairman of the Board, Ipsen

Sir Jonathan Symonds CBE – Chair of the Board, GSK

Lars Rebien Sørensen – Chair of the Board of Directors Novo Nordisk

Giovanni Caforio, M.D. – Board Chair, Novartis

Dr. Severin Schwan – Chairman of the Board, Roche

Frédéric Oudéa – Chairman of the Board, Sanofi

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În Raportul Draghi privind competitivitatea europeană, au fost semnalate aceleași provocări: „Problema nu este că Europei îi lipsesc ideile sau ambiția […] Inovația este blocată la etapa următoare: nu reușim să transformăm inovația în comercializare”.

Industria farmaceutică europeană duce două curse în același timp: una contra timp, pentru a recupera decalajele față de SUA și China, și alta pentru a rămâne relevantă într-o competiție globală în care este nevoie de decizii ambițioase.