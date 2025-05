”A fost emoționant să văd toate steagurile UE fluturând cu mândrie în țară”, a transmis președinta PE în prima convorbire cu Nicușor Dan 

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a avut o primă convorbire cu președintele ales al României, Nicușor Dan, prilej cu care l-a feliticat din nou pentru rezultatul alegerilor și a reiterat sprijinul UE pentru țara noastră.

„O discuție bună cu Nicușor Dan pentru a-l felicita pentru alegerea sa ca președinte al României. După anunțarea rezultatului alegerilor, a fost emoționant să văd toate steagurile europene fluturând cu mândrie prin țară. Oamenii din România se pot baza pe Europa lor. Acesta este mesajul pe care îl voi transmite în România la sfârșitul acestei săptămâni”, a scris Roberta Metsola într-un mesaj pe contul X.

Great speaking with @NicusorDanRO to congratulate him on his election as President of Romania.

Following the election result announcement, it was moving to see all the European flags being proudly waved across the country.

The people of Romania can rely on their Europe.

That’s…

— Roberta Metsola (@EP_President) May 19, 2025