A fost lansat Centrul român de excelență în tehnologii cuantice pentru îmbunătățirea securității cibernetice, finanțat de Autoritatea Națională pentru Cercetare cu aproximativ 86 de milioane de lei 

Președintele Autorității Naționale pentru Cercetare, Andrei Alexandru, a participat luni la lansarea RExQTCS – Centrul Român de Excelență în Tehnologii Cuantice pentru Îmbunătățirea Securității Cibernetice, un proiect care marchează o etapă clară în poziționarea cercetării românești într-un domeniu aflat în plină accelerare globală.

Potrivit unui comunicat al Autorității Naționale pentru Cercetare, dezvoltarea calculului cuantic schimbă deja modul în care este gândită securitatea comunicațiilor, iar inițiativa propune o legătură directă între cercetarea de frontieră în criptografie clasică și post-cuantică și dezvoltarea unor soluții aplicate, adaptate unui mediu digital tot mai expus.

Coordonat de Universitatea POLITEHNICA din București, consorțiul reunește universități din Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Craiova, configurând o bază solidă de expertiză și infrastructură, respectiv Universitatea Politehnica Timișoara, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Universitatea Craiova.

Finanțat de Autoritatea Națională pentru Cercetare, prin UEFISCDI, cu aproximativ 86 de milioane de lei în cadrul competiției de centre de excelență, proiectul își asumă dezvoltarea unei comunități capabile să utilizeze aceste tehnologii în mod responsabil, de la cercetare până la aplicații concrete.

În acest context, RExQTCS funcționează ca un punct de întâlnire între mediul academic, sistemul public și mediul economic, într-un moment în care capacitatea de a anticipa transformările tehnologice devine esențială pentru securitatea și competitivitatea unei societăți.