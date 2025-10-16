A fost lansat proiectul „Sistemul Românesc de Identificare și Balizare a Epavelor pe Fluviul Dunărea – RoSIBEFD”. ICI București contribuie la implementarea sa

TRENCADIS CORP SRL (Lider), TECHNOHUB SRL, MINDWORKS SRL, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI București, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați au lansat proiectul „Sistemul Românesc de Identificare și Balizare a Epavelor pe Fluviul Dunărea – RoSIBEFD”.

Potrivit unui comunicat al ICI București, proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF), cod apel PCIDIF/159/PCIDIF_P1/OP1/RSO1.1/PCIDIF_A1 – Sprijin pentru proiecte de CDI pentru consorții tematice între parteneri publici-privați, în cadrul Acțiunii 1.1, Măsura 1.1.2, în baza contractului de finanțare nr. 390059 din 16.09.2025 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare (ANC), prin OIC – Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare pentru Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021 – 2027 (PoCIDIF).

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 51.674.408,28 lei, din care:

Valoarea totala nerambursabilă: 40.557.219,51 lei

Valoare eligibilă nerambursabilă (UE): 32.556.932,90 lei

Valoare eligibilă nerambursabilă (buget național): 8.000.286,61 lei

Proiectul se implementează în regiunea Sud-Est pe o durată de 36 luni, respectiv în perioada 16 septembrie 2025 – 15 septembrie 2028.

Obiectivul general al proiectului este de consolida infrastructura CDI și capacitatea de inovare a partenerilor pentru a avansa, pe baza tehnologiilor inovative multidisciplinare (informatică, inteligență artificială, securitate cibernetică, electronică și comunicații, fizică, chimie, biologie), dincolo de stadiul actual în domeniul identificării epavelor și a balizării acestora, spre o rețea inteligentă (“smart”) de senzori, elemente de comunicații și software de analiză care să permită dezvoltarea unei noi generații de produse și tehnologii IoT în domeniul traficului fluvial.

Prin colectarea și asigurarea disponibilității acestor informații, sistemele actuale de management al traficului pe ape vor deveni mai eficiente și vor permite gestionarea traficului într-un mod mai eficient și sigur.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: