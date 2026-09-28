A fost lansată oficial Bursa Internațională a Moldovei. Bursa de Valori București este partener strategic

Bursa Internațională a Moldovei (BIMx) a început procesul de admitere a agenților de bursă și emitenților, ceea ce reprezintă etapa finală înainte de lansarea tranzacționării. Prima listare este planificată până la sfârșitul anului 2026. Anunțul a fost făcut astăzi în cadrul Moldova Business Week.

Potrivit unui comunicat BIMx, evenimentul a reunit cei zece acționari ai BIMx, reprezentanți ai autorităților, mediului de afaceri, investitorilor și partenerilor de dezvoltare.

Mai exact, agenții de bursă vor fi conectați la sistemul de tranzacționare al BIMx și vor parcurge procedurile necesare pentru a putea opera pe bursă. În cazul companiilor și municipalităților care vor să atragă finanțare prin bursă, BIMx va parcurge procedurile necesare pentru ca instrumentele financiare, precum acțiunile și obligațiunile, să poată fi admise la tranzacționare pe Piața Reglementată (PR) și în cadrul Sistemului Multilateral de Tranzacționare (MTF).

În paralel, BIMx testează infrastructura tehnologică ARENA Trading, dezvoltată de Bursa de Valori București (BVB). Agenții de bursă vor continua, de asemenea, instruirile și simulările de tranzacționare înainte de începerea operațiunilor.

„Intrăm în etapa în care bursa începe să prindă viață. Agenții de bursă și emitenții intră în procesul de admitere, sistemele sunt conectate și testate, iar infrastructura devine pregătită pentru primele listări. Suntem recunoscători tuturor partenerilor și acționarilor pentru sprijinul și expertiza lor. Împreună conectăm piața de capital din Republica Moldova la piețele europene”, a declarat CEO al BIMx, Veronica Arpintin.

Dezvoltarea unei infrastructuri moderne de tranzacționare este, totodată, parte a eforturilor Republicii Moldova de a construi o economie mai competitivă prin mobilizarea investițiilor și diversificarea surselor de finanțare pentru sectorul privat.

„O economie competitivă are nevoie de capital, iar companiile din Republica Moldova trebuie să aibă mai multe opțiuni pentru a se finanța și a crește. BIMx creează o infrastructură prin care capitalul poate ajunge mai ușor la companiile care investesc și se dezvoltă, iar investitorii pot avea acces la noi oportunități. Este un pas important pentru o piață de capital modernă, conectată la economia europeană”, a subliniat ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Claudiu Năsui.

Parteneriatul strategic cu Bursa de Valori București are un rol important în această etapă de operaționalizare a BIMx. Pe lângă furnizarea platformei digitale de tranzacționare, BVB oferă expertiza acumulată în operarea unei piețe de capital integrate în spațiul Uniunii Europene.

„Pentru Bursa de Valori București, asumarea unui rol activ în regiune înseamnă construirea de parteneriate concrete, iar BIMx este cel mai bun exemplu. Ne bucurăm să vedem cum infrastructura bursei de la Chișinău se concretizează și intră în faza operațională. În calitate de acționar și partener strategic, BVB aduce la masa proiectului know-how-ul tehnic și experiența valoroasă căpătată în cei 31 de ani de activitate. Suntem convinși că o piață de capital funcțională și integrată regional la Chișinău va fi un catalizator puternic pentru atragerea capitalului european și pentru dezvoltarea întregului mediu de afaceri”, a menționat directorul general al BVB, Remus Vulpescu.

Capitalul social inițial al BIMx este de 29.475.000 de lei (1,5 milioane de euro), iar acționariatul reunește zece entități instituționale din Republica Moldova și România, reprezentând sectoare-cheie ale economiei și ale pieței financiare. BVB deține 26,67% din capital, Agenția Proprietății Publice – 20%, Donaris Vienna Insurance Group – 11,67%, maib – 10%, GRAWE Carat Asigurări – 10%, Moldindconbank – 6,67%, MK Kredit Company – 5%, iar OTP Bank Moldova, Moldcell și Premier Energy PLC – câte 3,33%. BIMx a obținut autorizația de a administra și exploata Piața Reglementată (PR) și Sistemul Multilateral de Tranzacționare (MTF) la data de 21 august 2026.