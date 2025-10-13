“A fost nevoie de 3.000 de ani” să aducem “pacea în Orientul Mijlociu”, proclamă Trump la semnarea planului de încetare a focului în Gaza, salutându-i pe liderii lumii “în manieră trumpiană”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat luni, a Sharm El-Sheikh, în Egipt, „pacea în Orientul Mijlociu” în momentul în care a semnat oficial planul său pentru încetarea focului dintre Israel și Hamas în Fâșia Gaza.

Trump s-a alăturat altor peste 20 de lideri mondiali, pentru discuții privind viitorul Fâșiei Gaza, în contextul primei faze a acordului de încetare a focului dintre Israel și Hamas, într-un summit pe care l-a co-găzduit alături de președintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi.

Printre cei prezenți la summit s-au numărat și președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, emirul Qatarului, Tamim bin Hamad Al Thani, președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, premierul britanic, Keir Starmer, fostul prim-ministru Tony Blair, premierul Canadei, Mark Carney, prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, precum și liderii din Iordania, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Pakistan și India.

Grupul de liderii s-a fotografiat împreună în fața unui panou pe care scria „Peace 2025”, înaintea ceremoniei de semnare a documentului aferent acordului de încetare a focului.

Trump, președintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi, președintele turc Recep Tayyip Erdoğan și emirul Qatarului, Tamim bin Hamad Al Thani, având în spatele lor alți lideri mondiali, au semnat oficial documentul despre care liderul de la Casa Albă a spus că „include multe reguli, reglementări și multe alte lucruri”.

„Împreună am reușit ceea ce toată lumea spunea că este imposibil. A fost nevoie de 3.000 de ani ca să ajungem în acest punct. Vă puteți imagina? Și va rezista. Va rezista”, a spus Trump în timp ce semna documentul, arată ABC News.

Conținutul exact al documentului în care liderii SUA, Egiptului, Qatarului și Turciei au fost mediatori-cheie nu a fost făcut public, iar Casa Albă nu l-a pus încă la dispoziția presei.

Trump a susținut și un discurs în care a prezentat acest progres drept un moment de cotitură pentru regiune, a transmis și Deutsche Welle.

„Aceasta este ziua pentru care oamenii din întreaga regiune și din întreaga lume au muncit, au sperat și s-au rugat. În ultima lună, au făcut lucruri pe care le credeam de neconceput. Nimeni nu credea că acest lucru este posibil. Cu acordul istoric pe care tocmai l-am semnat, rugăciunile a milioane de oameni au primit, în sfârșit, un răspuns”, a spus liderul de la Casa Albă, în cadrul unei ceremonii în care, în mod vizibil, absenții au fost reprezentanții Hamas și Israelului.

Biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu a invocat sărbătoarea evreiască drept motiv al absenței sale, deși acesta fusese invitat direct de președintele Trump.

Președintele Egiptului, Abdel Fattah el-Sisi, l-a lăudat pe Trump pentru finalizarea acordului de încetare a focului din Gaza, afirmând că acesta „închide un capitol dureros din istoria omenirii și deschide o nouă eră de pace și stabilitate” pentru regiune. El-Sisi a anunțat, de asemenea, că președintelui american îi va fi acordată cea mai înaltă distincție civilă a Egiptului.

În cadrul ceremoniei din Egipt, președintele american s-a asigurat că îi menționează pe ceilalți lideri într-un stil tipic Trump, după cum relatează Associated Press.

Apoi a continuat: „Avem Armenia. Oh! Și Azerbaidjan”, spunând asta cu o expresie satisfăcută. Trump a invocat adesea acordul de pace dintre cele două țări, mediat de SUA, drept unul dintre conflictele pe care „le-a rezolvat”.

Salutându-i în ordine alfabetică, Trump l-a abordat pe prim-ministrul Canadei Mark Carney cu apelativul „domnule președinte”.

Liderul de la Casa Albă i-a mulțumit și președintelui francez Emmanuel Macron pe care l-a căutat din priviri: „Mulțumesc, Emmanuel. Mi-aș imagina că Emmanuel este undeva în spatele meu…”

Observând că Macron nu este pe scenă, ci într-o altă parte a sălii, Trump a afirmat, stârnind amuzamentul sălii: „Nu pot să cred că adopți o atitudine atât de rezervată astăzi”.

Apoi, într-o notă sobră, președintele american i-a mulțumit omologului francez pentru sprijin și implicare.

Cancelarul german Friedrich Merz a fost reperat ușor de către Donald Trump deoarece este „foarte înalt, foarte inteligent și face o treabă nemaipomenită pentru țara sa”.

„Avem Ungaria… Unde este Viktor? Îl iubim pe Viktor”, a continuat liderul american, subliniind că-l strigă pe premierul maghiar cu un accent special când îi intonează prenumele.

„Ești fantastic. Știu că multă lume nu este de acord cu mine, dar sunt singurul care contează… Ești fantastic. L-am susținut la ultimele alegerile și a câștigat cu o diferență de 28%. Vei câștiga și mai bine la alegerile viitoare. Te susținem 100%”, a mai spus Trump.

Referindu-se la premierul italian Giorgia Meloni cu descrierea „o femeie frumoasă și tânără”, Trump a adăugat că dacă spui acest lucru în Statele Unite ajungi la „sfârșitul carierei tale politice, dar îmi asum riscul”.

Văzându-l pe reprezentantul Norvegiei, Trump a glumit: „Ce s-a întâmplat, Norvegia? Ce s-a întâmplat?” — o referire probabilă la faptul că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace, acordat de Comitetul Nobel Norvegian.

Adresându-se premierului Spaniei, Trump a revenit la una dintre temele sale preferate — cheltuielile pentru apărare: „Lucrați la el în privința PIB-ului?”, i-a întrebat el pe ceilalți lideri, referindu-se aparent la refuzul Spaniei de a semna planul NATO privind creșterea cheltuielilor de apărare la 5% din PIB.

Abordându-l pe prim-ministrul britanic Keir Starmer, liderul american a mai spus că “toți au venit din scurt” atunci când au fost chemați la acest summit.

Observându-l pe președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, Trump a făcut o aluzie la relația lor apropiată, numindu-l „un tip dur” și „aliat NATO”. „Este întotdeauna acolo când am nevoie de el”, a continuat președintele SUA.

Președintele american a călătorit luni în Egipt pentru acest summit internațional pentru pace pentru a consfinți propriul plan pentru pace în Gaza propus la finalul lunii septembrie. El a sosit la Sharm El-Sheikh după ce s-a aflat în Israel, acolo unde s-a adresat Knesset-ului și a fost decorat cu cea mai importantă distincție a țării.

Acordul de încetare a focului între Israel și Hamas nu marchează „doar sfârșitul unui război”, ci reprezintă „începutul istoric al unui nou Orient Mijlociu”, a apreciat președintele american, proclamând sfârșitul „epocii terorii”. Prin discursul susținut în Knesset, Trump a devenit al patrulea președinte american care se adresează Parlamentului israelian după Jimmy Carter în 1979, Bill Clinton în 1994 și George W. Bush în 2008.

Ce prevede planul american

Propunerea începe cu încetarea imediată a operațiunilor militare și „înghețarea” liniilor actuale de contact până când sunt îndeplinite condițiile pentru o retragere etapizată. Hamas ar urma să depune armele, iar tunelurile și facilitățile de producție de armament să fie distruse.

Pentru fiecare ostatic israelian decedat al cărui corp este predat, Israelul ar elibera rămășițele a 15 palestinieni morți, prevede documentul. De îndată ce ambele părți cad de acord, „ajutorul umanitar complet va fi trimis imediat în Fâșia Gaza”.

În privința guvernanței, SUA propun ca Gaza să fie administrată temporar de un „comitet palestinian tehnocrat, apolitic”, sub supravegherea unui nou organism internațional de tranziție — „Consiliul Păcii” (Board of Peace), condus de Donald Trump. Fostul premier britanic Sir Tony Blair ar urma să facă parte din acest organism, alături de alți lideri „ce urmează a fi anunțați”. Sir Tony a numit planul „curajos și inteligent”.

Documentul accentuează un „plan de dezvoltare economică” pentru reconstrucția Gazei și prevede că „Israelul nu va ocupa și nu va anexa Gaza”, iar retragerea forțelor militare va avea loc în etape. Într-o schimbare față de declarațiile anterioare, planul prevede că palestinienii nu vor fi forțați să părăsească Gaza: „Vom încuraja oamenii să rămână și le vom oferi oportunitatea de a construi o Gaza mai bună”, a menționat Trump.