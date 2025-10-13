INTERNAȚIONAL
“A fost nevoie de 3.000 de ani” să aducem “pacea în Orientul Mijlociu”, proclamă Trump la semnarea planului de încetare a focului în Gaza, salutându-i pe liderii lumii “în manieră trumpiană”
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat luni, a Sharm El-Sheikh, în Egipt, „pacea în Orientul Mijlociu” în momentul în care a semnat oficial planul său pentru încetarea focului dintre Israel și Hamas în Fâșia Gaza.
Trump s-a alăturat altor peste 20 de lideri mondiali, pentru discuții privind viitorul Fâșiei Gaza, în contextul primei faze a acordului de încetare a focului dintre Israel și Hamas, într-un summit pe care l-a co-găzduit alături de președintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi.
Printre cei prezenți la summit s-au numărat și președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, emirul Qatarului, Tamim bin Hamad Al Thani, președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, premierul britanic, Keir Starmer, fostul prim-ministru Tony Blair, premierul Canadei, Mark Carney, prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, precum și liderii din Iordania, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Pakistan și India.
Grupul de liderii s-a fotografiat împreună în fața unui panou pe care scria „Peace 2025”, înaintea ceremoniei de semnare a documentului aferent acordului de încetare a focului.
Trump, președintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi, președintele turc Recep Tayyip Erdoğan și emirul Qatarului, Tamim bin Hamad Al Thani, având în spatele lor alți lideri mondiali, au semnat oficial documentul despre care liderul de la Casa Albă a spus că „include multe reguli, reglementări și multe alte lucruri”.
„Împreună am reușit ceea ce toată lumea spunea că este imposibil. A fost nevoie de 3.000 de ani ca să ajungem în acest punct. Vă puteți imagina? Și va rezista. Va rezista”, a spus Trump în timp ce semna documentul, arată ABC News.
Conținutul exact al documentului în care liderii SUA, Egiptului, Qatarului și Turciei au fost mediatori-cheie nu a fost făcut public, iar Casa Albă nu l-a pus încă la dispoziția presei.
Trump a susținut și un discurs în care a prezentat acest progres drept un moment de cotitură pentru regiune, a transmis și Deutsche Welle.
„Aceasta este ziua pentru care oamenii din întreaga regiune și din întreaga lume au muncit, au sperat și s-au rugat. În ultima lună, au făcut lucruri pe care le credeam de neconceput. Nimeni nu credea că acest lucru este posibil. Cu acordul istoric pe care tocmai l-am semnat, rugăciunile a milioane de oameni au primit, în sfârșit, un răspuns”, a spus liderul de la Casa Albă, în cadrul unei ceremonii în care, în mod vizibil, absenții au fost reprezentanții Hamas și Israelului.
Biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu a invocat sărbătoarea evreiască drept motiv al absenței sale, deși acesta fusese invitat direct de președintele Trump.
Președintele Egiptului, Abdel Fattah el-Sisi, l-a lăudat pe Trump pentru finalizarea acordului de încetare a focului din Gaza, afirmând că acesta „închide un capitol dureros din istoria omenirii și deschide o nouă eră de pace și stabilitate” pentru regiune. El-Sisi a anunțat, de asemenea, că președintelui american îi va fi acordată cea mai înaltă distincție civilă a Egiptului.
În cadrul ceremoniei din Egipt, președintele american s-a asigurat că îi menționează pe ceilalți lideri într-un stil tipic Trump, după cum relatează Associated Press.
Apoi a continuat: „Avem Armenia. Oh! Și Azerbaidjan”, spunând asta cu o expresie satisfăcută. Trump a invocat adesea acordul de pace dintre cele două țări, mediat de SUA, drept unul dintre conflictele pe care „le-a rezolvat”.
Salutându-i în ordine alfabetică, Trump l-a abordat pe prim-ministrul Canadei Mark Carney cu apelativul „domnule președinte”.
Liderul de la Casa Albă i-a mulțumit și președintelui francez Emmanuel Macron pe care l-a căutat din priviri: „Mulțumesc, Emmanuel. Mi-aș imagina că Emmanuel este undeva în spatele meu…”
Observând că Macron nu este pe scenă, ci într-o altă parte a sălii, Trump a afirmat, stârnind amuzamentul sălii: „Nu pot să cred că adopți o atitudine atât de rezervată astăzi”.
Apoi, într-o notă sobră, președintele american i-a mulțumit omologului francez pentru sprijin și implicare.
Cancelarul german Friedrich Merz a fost reperat ușor de către Donald Trump deoarece este „foarte înalt, foarte inteligent și face o treabă nemaipomenită pentru țara sa”.
„Avem Ungaria… Unde este Viktor? Îl iubim pe Viktor”, a continuat liderul american, subliniind că-l strigă pe premierul maghiar cu un accent special când îi intonează prenumele.
„Ești fantastic. Știu că multă lume nu este de acord cu mine, dar sunt singurul care contează… Ești fantastic. L-am susținut la ultimele alegerile și a câștigat cu o diferență de 28%. Vei câștiga și mai bine la alegerile viitoare. Te susținem 100%”, a mai spus Trump.
Referindu-se la premierul italian Giorgia Meloni cu descrierea „o femeie frumoasă și tânără”, Trump a adăugat că dacă spui acest lucru în Statele Unite ajungi la „sfârșitul carierei tale politice, dar îmi asum riscul”.
Văzându-l pe reprezentantul Norvegiei, Trump a glumit: „Ce s-a întâmplat, Norvegia? Ce s-a întâmplat?” — o referire probabilă la faptul că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace, acordat de Comitetul Nobel Norvegian.
Adresându-se premierului Spaniei, Trump a revenit la una dintre temele sale preferate — cheltuielile pentru apărare: „Lucrați la el în privința PIB-ului?”, i-a întrebat el pe ceilalți lideri, referindu-se aparent la refuzul Spaniei de a semna planul NATO privind creșterea cheltuielilor de apărare la 5% din PIB.
Abordându-l pe prim-ministrul britanic Keir Starmer, liderul american a mai spus că “toți au venit din scurt” atunci când au fost chemați la acest summit.
Observându-l pe președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, Trump a făcut o aluzie la relația lor apropiată, numindu-l „un tip dur” și „aliat NATO”. „Este întotdeauna acolo când am nevoie de el”, a continuat președintele SUA.
Președintele american a călătorit luni în Egipt pentru acest summit internațional pentru pace pentru a consfinți propriul plan pentru pace în Gaza propus la finalul lunii septembrie. El a sosit la Sharm El-Sheikh după ce s-a aflat în Israel, acolo unde s-a adresat Knesset-ului și a fost decorat cu cea mai importantă distincție a țării.
Acordul de încetare a focului între Israel și Hamas nu marchează „doar sfârșitul unui război”, ci reprezintă „începutul istoric al unui nou Orient Mijlociu”, a apreciat președintele american, proclamând sfârșitul „epocii terorii”. Prin discursul susținut în Knesset, Trump a devenit al patrulea președinte american care se adresează Parlamentului israelian după Jimmy Carter în 1979, Bill Clinton în 1994 și George W. Bush în 2008.
Ce prevede planul american
Propunerea începe cu încetarea imediată a operațiunilor militare și „înghețarea” liniilor actuale de contact până când sunt îndeplinite condițiile pentru o retragere etapizată. Hamas ar urma să depune armele, iar tunelurile și facilitățile de producție de armament să fie distruse.
Pentru fiecare ostatic israelian decedat al cărui corp este predat, Israelul ar elibera rămășițele a 15 palestinieni morți, prevede documentul. De îndată ce ambele părți cad de acord, „ajutorul umanitar complet va fi trimis imediat în Fâșia Gaza”.
În privința guvernanței, SUA propun ca Gaza să fie administrată temporar de un „comitet palestinian tehnocrat, apolitic”, sub supravegherea unui nou organism internațional de tranziție — „Consiliul Păcii” (Board of Peace), condus de Donald Trump. Fostul premier britanic Sir Tony Blair ar urma să facă parte din acest organism, alături de alți lideri „ce urmează a fi anunțați”. Sir Tony a numit planul „curajos și inteligent”.
Documentul accentuează un „plan de dezvoltare economică” pentru reconstrucția Gazei și prevede că „Israelul nu va ocupa și nu va anexa Gaza”, iar retragerea forțelor militare va avea loc în etape. Într-o schimbare față de declarațiile anterioare, planul prevede că palestinienii nu vor fi forțați să părăsească Gaza: „Vom încuraja oamenii să rămână și le vom oferi oportunitatea de a construi o Gaza mai bună”, a menționat Trump.
NATO
Sébastien Lecornu promite să vegheze la respectarea planului de reînarmare a Franței: Majorarea bugetului apărării este indispensabilă
Prim-ministrul Franței, Sébastien Lecornu, a declarat luni că majorarea bugetului alocat apărării este esențială în actualul context geopolitic, marcat de tensiuni și insecuritate crescândă.
„Pe 13 iulie, șeful statului a anunțat un nou efort pentru a ne accelera reînarmarea. Este indispensabil. Voi veghea ca acest cuvânt să fie respectat”, a afirmat Lecornu într-un mesaj adresat forțelor armate, publicat pe rețeaua X.
Message aux Armées. pic.twitter.com/9NUbNm6fvl
— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 13, 2025
Declarația vine în timp ce premierul, fost ministru al apărării, are misiunea dificilă de a obține adoptarea bugetului pentru 2026, într-o perioadă de instabilitate politică profundă.
Președintele Emmanuel Macron a anunțat o majorare suplimentară de 3,5 miliarde de euro a bugetului militar pentru anul viitor, peste cele 3,2 miliarde deja prevăzute prin Legea de programare militară. Astfel, Franța ar urma să atingă un buget al apărării de 57,2 miliarde de euro în 2026, comparativ cu 50,5 miliarde în 2025 — o creștere de aproximativ 13%.
Această extindere a cheltuielilor de apărare are loc într-un context economic dificil: datoria publică a Franței a atins 3.400 de miliarde de euro (115,6% din PIB), iar ritmul investițiilor rămâne lent, transmite AFP, preluat de Agerpres.
În același mesaj, premierul francez a făcut apel la continuarea modernizării armatei: „Trebuie să construim un nou model de armată: hibridă, formată din activi și rezerviști, cu competențe și reziliență întărite (…) un model de angajament operațional cu aliații și partenerii noștri pentru securitatea colectivă a Europei.”
Criza politică declanșată după dizolvarea Adunării Naționale în 2024, care a lăsat țara fără o majoritate parlamentară clară, complică suplimentar procesul de adoptare a bugetului. În mai puțin de un an și jumătate, Franța a avut patru prim-miniștri, iar echilibrul politic rămâne fragil între cele trei mari blocuri: stânga, centru-dreapta și extrema dreaptă.
SUA
De la tribuna Knesset-ului, Trump proclamă “începutul istoric al unui nou Orient Mijlociu” și “sfârșitul epocii terorii”. Liderul SUA, decorat cu cea mai înaltă distincție a Israelului pentru acordul de pace în Gaza
Acordul de încetare a focului între Israel și Hamas nu marchează „doar sfârșitul unui război”, ci reprezintă „începutul istoric al unui nou Orient Mijlociu”, a apreciat, luni, președintele american Donald Trump, proclamând sfârșitul „epocii terorii” de la tribuna Knesset-ului, în Tel Aviv.
Prin discursul susținut în Knesset, Trump a devenit al patrulea președinte american care se adresează Parlamentului israelian după Jimmy Carter în 1979, Bill Clinton în 1994 și George W. Bush în 2008.
Trump a vorbit în Knesset în cadrul unei vizite fulger în Israel care va continua, tot luni, în Egipt, la Sharm El-Sheik, unde se va reuni cu liderii aliați din Europa și din Orientul Mijlociu pentru semnarea acordului de pace, devenit posibil grație planului de pace pentru Gaza propus de liderul SUA. Președintele SUA urmează să primească și Medalia de Onoare a Președintelui Israelului, cea mai prestigioasă distincție civilă a țării, pentru rolul său în negocierea unui armistițiu în Gaza și asigurarea eliberării ostaticilor. Președintele israelian Isaac Herzog a anunțat luni că Trump va primi această distincție, în timp ce Israelul a confirmat că Hamas a eliberat primul grup de ostatici capturați pe 7 octombrie 2023, un premiu care poate părea și o consolare prestigioasă după ce liderul american a râvnit Premiul Nobel pentru Pace, câștigat de lidera opoziției democratice din Venezuela, Maria Corina Machado.
Predându-i ștafeta pentru discurs, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că „niciun președinte american nu a făcut mai mult pentru Israel” decât președintele Donald Trump, confirm angajamentul său pentru pace.
„Tu ești dedicat acestei păci, eu sunt dedicat acestei păci… vom realiza această pace”, i-a spus Netanyahu lui Trump.
Venind la tribuna Knesset-ului în aplauze și ovații, președintele Donald Trump a declarat că „acesta nu este doar sfârșitul unui război”. „Este sfârșitul epocii terorii și morții și începutul epocii credinței, speranței și lui Dumnezeu”, a continuat el.
„Este începutul istoric al unui nou Orient Mijlociu. … Generațiile viitoare își vor aminti acest moment ca fiind momentul în care totul a început să se schimbe”, a mai spus președintele american, conform The Guardian și ABC News.
Trump a salutat sfârșitul unui „coșmar dureros” după doi ani de război al Israelului în Gaza.
„De la 7 octombrie (2023) până în această săptămână, Israelul a fost o națiune în război, îndurând greutăți pe care numai un popor mândru și credincios le-ar putea suporta”, a spus el în discursul său adresat parlamentului israelian.
„Pentru atât de multe familii din această țară, au trecut ani de zile de când nu ați cunoscut o singură zi de pace adevărată… Coșmarul lung și dureros s-a sfârșit în sfârșit”, a adăugat președintele SUA în fața unei audiențe în care s-au aflat și secretarul de stat Marco Rubio, secretarul de război Pete Hegseth, emisarul special pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, dar și fiica sa și ginerele său, Ivanka Trump și Jared Kushner, ultimii doi fiind implicați în primul mandat al lui Trump în semnarea Acordurilor Abraham, care au pus bazele normalizării relațiilor diplomatice dintre Israel și mai multe state arabe.
Discursul în care liderul SUA i-a elogiat pe cei amintiți anterior a fost întrerupt pentru scurt timp de un membru de stânga al Knessetului, care a fost rapid interceptat de agenții de securitate. Se pare că acesta ținea în mână o foaie de hârtie pe care scria „Recunoașteți Palestina”, după cum relatează The Guardian.
„Îmi cer scuze pentru incident, domnule președinte”, i-a spus președintele Knessetului lui Trump. Președintele american a glumit spunând „a fost eficient”, provocând o nouă salve de aplauze din partea parlamentarilor israelieni și scandări cu numele „Trump”.
Liderul de la Casa Albă a ținut să proiecteze și un mesaj specific conceptului său de pace prin forță, arătând că „Israelul a câștigat tot ce se putea câștiga prin forța armelor” și subliniind superioritatea militară inegalabilă a SUA prin sprijinul acordat guvernului lui Netanyahu.
„Acum este momentul să transformăm aceste victorii… în premiul suprem al păcii și prosperității pentru întregul Orient Mijlociu”, a adăugat Trump.
Pe fondul bunei sale relații cu premierul Israelului, Donald Trump i-a cerut președintelui Israelului, Isaac Herzog, să-l grațieze pe prim-ministrul țării „Am o idee, domnule președinte: de ce nu-l grațiați?”, a spus Trump, arătând spre Netanyahu. Prim-ministrul israelian a fost pus sub acuzare în 2019 pentru luare de mită, fraudă și abuz de încredere., dar el neagă toate acuzațiile.
După vizita în Israel, Trump va călători apoi în Egipt, unde el și președintele egiptean Abdel Fattah El-Sisi vor co-prezida la Sharm El-Sheikh un summit internațional pentru pace pentru a consfinți planul pentru pace în Gaza propus la finalul lunii septembrie de președintele american.
La „Summitul Păcii de la Sharm El Sheikh”, alături de președintele Abdel Fattah El-Sisi și președintele american Donald Trump, participă regele Iordaniei, emirul Qatarului, prim-ministrul Kuweitului, șeicul Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, regele Bahrainului și președintele Palestinei.
De asemenea, la summit participă președintele Turciei, președintele Indoneziei, președintele Azerbaidjanului, președintele Franței, președintele Ciprului și cancelarul Germaniei.
Totodată, sunt prezenți prim-ministrul Regatului Unit, prim-ministrul Italiei, prim-ministrul Spaniei, prim-ministrul Greciei, prim-ministrul Armeniei, prim-ministrul Ungariei, prim-ministrul Pakistanului, prim-ministrul Canadei, prim-ministrul Norvegiei, prim-ministrul Irakului și vicepreședintele Emiratelor Arabe Unite.
La summit mai participă ministrul Afacerilor Externe al Sultanatului Oman, secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, secretarul general al Ligii Statelor Arabe, președintele Consiliului European, ministrul de stat pentru Afaceri Externe al Indiei și ambasadorul Japoniei la Cairo.
Nicușor Dan încurajează Australia să deschidă misiune diplomatică în România: Putem extinde cooperarea în materie de securitate, energie și amenințări hibride
Președintele Nicușor Dan a încurajat luni deschiderea unei reprezentanțe diplomatice a Australiei la București și stimularea investițiilor australiene în țara noastră.
Șeful statului a primit, la Palatul Cotroceni, o delegație condusă de Milton Dick, Președintele Camerei Reprezentanților din Australia, după întrevederi pe care delegația australiană le-a avut și cu ministrul apărării naționale Ionuț Moșteanu și cu secretarul de stat pentru afaceri strategice și globale al MAE, Ana Tinca.
“În actualul context global, marcat de transformări și provocări, este esențial ca state ca ale noastre, care împărtășesc aceleași valori democratice și au o viziune comună asupra ordinii internaționale, să își dezvolte relațiile bilaterale prin proiecte concrete și durabile”, a scris președintele, pe Facebook.
El a indicat că discuțiile au fost consistente și “s-au axat pe extinderea cooperării dintre România și Australia în domeniile securității, energetic și al contracarării amenințărilor hibride”.
“Am subliniat că un pas important în această direcție îl reprezintă stimularea investițiilor australiene în România. Încurajăm, de asemenea, deschiderea unei reprezentanțe diplomatice la București”, a mai punctat șeful statului.
Nicușor Dan a mai subliniat că “expertiza României în regiunea Mării Negre și experiența Australiei în zona Indo-Pacific pot crea noi oportunități de colaborare și schimb de bune practici între țările noastre”.
Totodată, la discuțiile de la Ministerul Apărării Naționale, ministrul Moșteanu și președintele Camerei Reprezentanților din Australia au vizat consolidarea relațiilor bilaterale în domeniul apărării și intensificarea cooperării între cele două state, în contextul provocărilor de securitate actuale la nivel global.
Pe parcursul întrevederii, cei doi oficiali au subliniat importanța dialogului dintre România și Australia, state partenere care împărtăşesc aceleaşi valori democratice și angajamente față de pacea și stabilitatea internațională.
Au fost abordate teme privind colaborarea în cadrul misiunilor internaționale, precum și perspectivele de cooperare în domeniul industriei de apărare.
Întrevederea s-a încheiat cu decizia oficialilor de a menține un dialog politico-militar constant și de a intensifica schimburile de experiență între instituțiile de apărare din cele două state.
