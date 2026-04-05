A fost salvat al doilea pilot american dispărut după doborârea unui avion F-15 în Iran, anunță Donald Trump 

Forțele armate americane au salvat pilotul american dat dispărut de când un avion de vânătoare F-15 a fost doborât în Iran vineri, a declarat președintele Donald Trump duminică dimineața, informează Politico Europe și CNN.

„Acest războinic curajos se afla în spatele liniilor inamice, în munții periculoși ai Iranului, fiind vânat de inamicii noștri, care se apropiau tot mai mult cu fiecare oră”, a scris Trump într-o postare pe rețelele de socializare, imediat după miezul nopții, ora Washingtonului.

Trump a declarat că pilotul este rănit, dar „va fi bine”, adăugând că operațiunea de salvare a implicat „zeci de aeronave” și că Statele Unite i-au monitorizat poziția „24 de ore pe zi și au planificat cu atenție operațiunea de salvare”.

O operațiune frenetică de căutare și salvare a fost desfășurată de SUA după prăbușirea avionului vineri, în timp ce Iranul a promis o recompensă pentru oricine îl va preda pe „pilotul inamic”. Un al doilea membru al echipajului fusese salvat anterior.

Trump a calificat Teheranul drept „învins și complet decimat” în războiul care se află acum în a șasea săptămână, dar doborârea a două avioane de luptă americane a ridicat miza.

Nu este clar dacă al doilea avion american s-a prăbușit sau a fost doborât, sau dacă Iranul a fost implicat. Presa de stat iraniană a declarat că un avion de atac american A-10 s-a prăbușit în Golful Persic după ce a fost lovit de forțele de apărare iraniene.

Salvarea pilotului dispărut are loc pe fondul unui schimb de amenințări între Iran și SUA, fiecare dintre părți promițând „iadul” pe pământ, în timp ce atacurile continuă în întreaga regiune. Trump a reiterat avertismentele că va intensifica atacurile în cazul în care Iranul nu va ajunge la un acord privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz până luni, termenul limită stabilit de el, un ultimatum pe care Teheranul l-a respins până în prezent.

Conflictul, care a început cu atacurile SUA și Israelului asupra Iranului, pe 28 februarie, a provocat moartea a mii de oameni, a zguduit piețele globale, a blocat rutele maritime cheie și a determinat creșterea vertiginoasă a prețurilor la combustibil.