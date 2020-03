A fost stablită noua dată de desfășurare a Jocurilor Olimpice de la Tokyo: 23 iulie-8 august 2021

Drapelul Macedoniei de Nord, al 30-lea stat membru al NATO, a fost înălțat luni la sediul Alianței Nord-Atlantice de la Bruxelles și va arbora de acum alături de celelalte 29 de drapeluri ale statelor aliate și de cel al NATO.

Ceremonia de ridicare a drapelului a avut loc pe esplanada din fața sediului Alianței, în prezența secretarului general al NATO. De asemenea, steagul Macedoniei de Nord a fost ridicat simultan la Comandamentului Aliat pentru Operațiuni din Mons (Belgia) și la Comandamentul Aliat pentru Transformare din Norfolk (SUA).

”Moment istoric. 30 de steaguri sunt arborate în fața sediului NATO, iar noi urăm bun venit Macedoniei de Nord în calitate de cel mai nou membru al nostru”, a scris Stoltenberg, pe Twitter.

De altfel, înaltul oficial aliat a scris și un editorial publicat pe site-ul NATO. ”Macedonia de Nord este acum parte a familiei NATO, o familie formată din treizeci de națiuni și aproape un miliard de oameni. O familie bazată pe certitudinea că, indiferent de provocările cu care ne confruntăm, suntem cu toții mai puternici și mai în siguranță”, a scris Stoltenberg.

Historic moment. 30 flags are raised outside #NATO HQ as we welcome #NorthMacedonia 🇲🇰 as our newest member: https://t.co/mY1I3mnVBS #WeAreNATO pic.twitter.com/kWZjIAM9h0

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) March 30, 2020