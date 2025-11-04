A murit Dick Cheney, vicepreședinte al SUA în timpul atentatelor din 2001, arhitect al “războiului împotriva terorii” și un gigant politic controversat al republicanilor

Statele Unite vor analiza o posibilă „flexibilitate” privind desfășurarea trupelor americane staționate în Coreea de Sud pentru a putea acționa împotriva amenințărilor regionale, însă esența alianței cu Seulul va rămâne axată pe descurajarea Coreei de Nord, a declarat marți secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, potrivit Reuters.

El a vorbit alături de omologul său sud-coreean în timpul unei vizite în Coreea de Sud, care a inclus anterior o excursie în zona demilitarizată de la granița cu Coreea de Nord.

Întrebat dacă cei 28.500 de militari americani staționați în Coreea de Sud ar putea fi folosiți în eventuale conflicte din afara peninsulei, inclusiv împotriva Chinei, Hegseth a declarat, în cadrul unui briefing, că obiectivul alianței este protejarea împotriva Coreei de Nord, care deține arme nucleare.

„Dar nu există nicio îndoială că vom analiza posibilitatea unei flexibilități în cazul unor situații regionale neprevăzute”, a spus el.

Ministrul sud-coreean al apărării, Ahn Gyu-back, l-a însoțit pe Hegseth luni în vizita la zona demilitarizată (DMZ), unde au asistat la exerciții militare comune.

„Am vizitat zona demilitarizată împreună cu omologul meu sud-coreean, ministrul Ahn, pentru a ne întâlni cu bravele trupe ale Statelor Unite, Coreei de Sud și Comandamentului ONU care mențin armistițiul militar în peninsulă. Forțele noastre rămân pregătite să sprijine eforturile președintelui Trump de a instaura o pace durabilă prin forță”, a scris Hegseth, pe X.

I visited the DMZ with my ROK counterpart, Minister Ahn, to meet the brave troops of the U.S., ROK, and UN Command that maintain the military armistice on the Peninsula. Our forces remain ready to support President Trump’s efforts to bring lasting peace through strength. pic.twitter.com/Uy6gab0zwl — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 3, 2025

Oficiali americani au semnalat intenția de a face forțele americane mai flexibile, pentru a putea acționa, la nevoie, în afara peninsulei coreene, ca răspuns la o gamă mai largă de amenințări – inclusiv pentru apărarea Taiwanului și pentru contracararea expansiunii militare a Chinei.

Coreea de Sud a respins ideea schimbării rolului trupelor americane, însă și-a consolidat considerabil capacitățile de apărare în ultimele două decenii, având ca obiectiv preluarea comenzii în timp de război asupra forțelor comune americano-sud-coreene. Armata sud-coreeană numără aproximativ 450.000 de militari.

Hegseth a declarat că cele două părți lucrează încă la un comunicat comun, care urmează să includă discuții privind costurile de apărare și alte aspecte, adăugând că a avut loc un dialog despre creșterea investițiilor militare ale Coreei de Sud.

De asemenea, aliații au convenit ca Seulul să asigure întreținerea și reparațiile navelor americane, pentru ca acestea să poată rămâne în zonă și să fie operaționale la nevoie, a precizat el.

Potrivit lui Hegseth, decizia președintelui american Donald Trump de a sprijini planurile Coreei de Sud de a construi submarine cu propulsie nucleară a fost motivată de dorința acestuia de a avea aliați puternici.

„El își dorește ca aliații noștri să dispună de cele mai bune capabilități”, a afirmat secretarul american al Apărării. „Iar pentru că Coreea este un aliat-model, el este deschis unor astfel de oportunități, care să le asigure cele mai bune mijloace de apărare — atât pe cont propriu, cât și alături de noi, ca parteneri.”

Hegseth a declarat că nu poate oferi detalii cu privire la ceea ce a aprobat exact președintele Trump.

Oficialii sud-coreeni au declarat că ar putea lansa un submarin cu propulsie nucleară până la jumătatea anilor 2030, dacă vor primi combustibil din partea Statelor Unite.

Întrebat despre îngrijorările privind posibilitatea ca Seulul să dezvolte propriile arme nucleare, ministrul Ahn a subliniat că țara sa este semnatară a Tratatului de Neproliferare Nucleară.

„Prin urmare, nu vor fi dezvoltate arme nucleare în Republica Coreea”, a afirmat el.