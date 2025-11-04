SUA
A murit Dick Cheney, vicepreședinte al SUA în timpul atentatelor din 2001, arhitect al “războiului împotriva terorii” și un gigant politic controversat al republicanilor
Fostul vicepreședinte al Statelor Unite, Dick Cheney, a murit miercuri la vârsta de 84 ani, decesul fiind anunțat de familia sa, relatează The Guardian.
Cu o îndelungată carieră publică în ceea l-a transformat într-un gigant politic al Partidului Republican, Cheney a fost consilier la Casa Albă în timpul mandului lui Richard Nixon, cel mai tânăr șef de cabinet al Casei Albe, sub președintele Gerald Ford, congresman în perioada mandatelor lui Ronald Reagan, secretar al apărării în administrația condusă de George H.W. Bush și vicepreședinte al Statelor Unite în cele două mandate ale George W. Bush.
Născut în 1941, Dick Cheney a fost una dintre cele mai influente și controversate figuri din politica postbelică a Statelor Unite.
A fost vicepreședinte al Statelor Unite între 2001 și 2009, în administrația George W. Bush, având un rol central în deciziile de politică externă după atacurile din 11 septembrie 2001. Cheney a promovat intervențiile militare din Afganistan și Irak, fiind considerat principalul arhitect al invaziei din 2003 și, implicit, al “războiului împotriva terorii”.
Înainte, a fost secretar al apărării (1989–1993) sub George H. W. Bush, coordonând Războiul din Golf, și congresman republican din Wyoming timp de șase mandate.
Cariera sa a fost marcată de controverse majore, inclusiv legătura cu compania Halliburton, pe care a condus-o înainte de a deveni vicepreședinte și care a obținut contracte profitabile în Irak.
De asemenea, Cheney a fost criticat pentru sprijinirea practicilor de detenție și interogare la limita torturii și pentru extinderea prerogativelor executive în detrimentul controlului democratic.
INTERNAȚIONAL
SUA vor analiza o posibilă „flexibilitate” privind desfășurarea trupelor americane staționate în Coreea de Sud pentru a putea acționa împotriva amenințărilor regionale, afirmă Pete Hegseth
Statele Unite vor analiza o posibilă „flexibilitate” privind desfășurarea trupelor americane staționate în Coreea de Sud pentru a putea acționa împotriva amenințărilor regionale, însă esența alianței cu Seulul va rămâne axată pe descurajarea Coreei de Nord, a declarat marți secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, potrivit Reuters.
El a vorbit alături de omologul său sud-coreean în timpul unei vizite în Coreea de Sud, care a inclus anterior o excursie în zona demilitarizată de la granița cu Coreea de Nord.
Întrebat dacă cei 28.500 de militari americani staționați în Coreea de Sud ar putea fi folosiți în eventuale conflicte din afara peninsulei, inclusiv împotriva Chinei, Hegseth a declarat, în cadrul unui briefing, că obiectivul alianței este protejarea împotriva Coreei de Nord, care deține arme nucleare.
„Dar nu există nicio îndoială că vom analiza posibilitatea unei flexibilități în cazul unor situații regionale neprevăzute”, a spus el.
Ministrul sud-coreean al apărării, Ahn Gyu-back, l-a însoțit pe Hegseth luni în vizita la zona demilitarizată (DMZ), unde au asistat la exerciții militare comune.
„Am vizitat zona demilitarizată împreună cu omologul meu sud-coreean, ministrul Ahn, pentru a ne întâlni cu bravele trupe ale Statelor Unite, Coreei de Sud și Comandamentului ONU care mențin armistițiul militar în peninsulă. Forțele noastre rămân pregătite să sprijine eforturile președintelui Trump de a instaura o pace durabilă prin forță”, a scris Hegseth, pe X.
I visited the DMZ with my ROK counterpart, Minister Ahn, to meet the brave troops of the U.S., ROK, and UN Command that maintain the military armistice on the Peninsula.
Our forces remain ready to support President Trump’s efforts to bring lasting peace through strength. pic.twitter.com/Uy6gab0zwl
— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 3, 2025
Oficiali americani au semnalat intenția de a face forțele americane mai flexibile, pentru a putea acționa, la nevoie, în afara peninsulei coreene, ca răspuns la o gamă mai largă de amenințări – inclusiv pentru apărarea Taiwanului și pentru contracararea expansiunii militare a Chinei.
Coreea de Sud a respins ideea schimbării rolului trupelor americane, însă și-a consolidat considerabil capacitățile de apărare în ultimele două decenii, având ca obiectiv preluarea comenzii în timp de război asupra forțelor comune americano-sud-coreene. Armata sud-coreeană numără aproximativ 450.000 de militari.
Hegseth a declarat că cele două părți lucrează încă la un comunicat comun, care urmează să includă discuții privind costurile de apărare și alte aspecte, adăugând că a avut loc un dialog despre creșterea investițiilor militare ale Coreei de Sud.
De asemenea, aliații au convenit ca Seulul să asigure întreținerea și reparațiile navelor americane, pentru ca acestea să poată rămâne în zonă și să fie operaționale la nevoie, a precizat el.
Potrivit lui Hegseth, decizia președintelui american Donald Trump de a sprijini planurile Coreei de Sud de a construi submarine cu propulsie nucleară a fost motivată de dorința acestuia de a avea aliați puternici.
„El își dorește ca aliații noștri să dispună de cele mai bune capabilități”, a afirmat secretarul american al Apărării. „Iar pentru că Coreea este un aliat-model, el este deschis unor astfel de oportunități, care să le asigure cele mai bune mijloace de apărare — atât pe cont propriu, cât și alături de noi, ca parteneri.”
Hegseth a declarat că nu poate oferi detalii cu privire la ceea ce a aprobat exact președintele Trump.
Oficialii sud-coreeni au declarat că ar putea lansa un submarin cu propulsie nucleară până la jumătatea anilor 2030, dacă vor primi combustibil din partea Statelor Unite.
Întrebat despre îngrijorările privind posibilitatea ca Seulul să dezvolte propriile arme nucleare, ministrul Ahn a subliniat că țara sa este semnatară a Tratatului de Neproliferare Nucleară.
„Prin urmare, nu vor fi dezvoltate arme nucleare în Republica Coreea”, a afirmat el.
SUA
Trump: Nu vreau să fim singura țară care nu face teste nucleare. Rusia și China testează, dar nu vorbesc despre asta
Președintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu acordat postului CBS și difuzat duminică, că Rusia și China desfășoară teste nucleare, însă „nu vorbesc despre asta”, fără a preciza natura exactă a acestor teste, relatează AFP, preluat de Agerpres.
„Rusia face teste, China face teste, dar nu vorbesc despre asta”, a afirmat liderul de la Casa Albă, adăugând că Statele Unite vor relua testele nucleare, invocând faptul că și alte țări, printre care Coreea de Nord și Pakistan, efectuează asemenea experimente.
„Știți, pe cât de puternice sunt armele nucleare, lumea este mare. Nu știți în mod necesar unde fac teste. Ei fac teste subterane, în adâncime, unde oamenii nu știu cu adevărat ce se întâmplă. Simțiți o mică vibrație. Ei fac teste și noi nu facem. Trebuie să facem. Nu vreau să fim singura țară care nu face”, a explicat Trump, subliniind că „SUA vor face teste nucleare așa cum fac și alte țări”, fără a răspunde însă direct la întrebarea dacă este vorba despre detonarea unor încărcături nucleare, un tip de test pe care Washingtonul nu l-a mai efectuat din 1992.
Declarațiile liderului american au fost completate de secretarul pentru energie, Chris Wright, care a precizat la postul Fox News că nu este vorba despre explozii nucleare, ci despre „explozii necritice”.
„Testăm toate celelalte părți ale unei arme nucleare pentru a vă asigura că ele compun geometria adecvată și declanșează explozia nucleară”, a explicat Wright, adăugând că testele vizează noi sisteme non-nucleare, destinate să verifice fiabilitatea armelor modernizate.
„Cu știința și puterea noastră de calcul putem simula cu incredibilă acuratețe exact ce se va întâmpla într-o explozie nucleară. Simulăm condițiile care au dus la aceasta și, în măsura în care schimbăm designul bombelor, ce explozii vor produce ele”, a mai spus Wright, citat de Reuters.
Anunțul lui Trump, făcut inițial joi, privind ordinul dat Pentagonului de a relua testele nucleare „pe picior de egalitate” cu Rusia și China, a stârnit îngrijorări și proteste internaționale, în condițiile în care nicio mare putere nucleară nu a mai efectuat oficial astfel de teste în ultimele trei decenii, excepție făcând Coreea de Nord între 2006 și 2017. Rusia (pe atunci URSS) nu a mai realizat un test nuclear din 1990, iar China din 1996.
Totuși, la o zi după anunțul făcut de liderul de la Casa Albă, vicepreședintele JD Vance a declarat că testele nucleare sunt esențiale pentru menținerea fiabilității arsenalului strategic al Statelor Unite.
„Este o parte importantă a securității naționale americane să ne asigurăm că arsenalul nuclear pe care îl avem funcționează corespunzător”, a declarat Vance reporterilor de la Casa Albă. „Să fim clari, știm că funcționează corespunzător, dar trebuie să fim mereu la curent cu starea lui, iar președintele vrea doar să se asigure că facem asta”, a subliniat vicepreședintele american.
Washingtonul este semnatar al Tratatului de interzicere completă a testelor nucleare (CTBT), iar detonarea unei încărcături nucleare ar reprezenta o încălcare flagrantă a acestui acord internațional.
CHINA
SUA sunt pregătite să majoreze tarifele vamale dacă Beijingul nu își respectă angajamentul de a nu bloca exporturile de pământuri rare, afirmă secretarul american al Trezoreriei
Statele Unite sunt pregătite să majoreze tarifele vamale impuse Chinei dacă Beijingul nu își respectă angajamentul de a nu bloca exporturile de pământuri rare, a declarat duminică secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, informează AFP, potrivit Agerpres.
Autoritățile chineze au anunțat joi că au suspendat, pentru un an, restricțiile suplimentare impuse pe 9 octombrie exporturilor de pământuri rare, metale cruciale pentru sectorul tehnologic global.
Deși aceste elemente sunt extrase în multe țări, inclusiv în Statele Unite, China deține un cvasi-monopol asupra procesării lor pentru a le face utilizabile în industrie. Unele dintre restricțiile la export impuse anterior de Beijing rămân în vigoare.
Suspendarea a fost anunțată după discuțiile dintre președintele american Donald Trump și omologul său chinez Xi Jinping de la Busan, Coreea de Sud.
„Chinezii au preluat controlul asupra acestei piețe și, din păcate, uneori, s-au dovedit a fi parteneri (comerciali) nesiguri”, a comentat Scott Bessent într-un interviu acordat Fox News.
În urma acordului și a „bunăvoinței” demonstrate în dialogul dintre șefii de stat chinez și american, „sper să putem conta pe ei ca parteneri mai fiabili”, a continuat secretarul american. În caz contrar, „am putea să ridicăm din nou amenințarea tarifelor vamale și să acționăm multe alte pârghii”, a avertizat oficialul american.
În baza acordului anunțat săptămâna aceasta, guvernul american va reduce tarifele vamale la importurile chineze de la 57% la 47%.
Protocolul semnat între cele mai mari două economii ale lumii prevede ca China să ia „măsuri semnificative pentru a stopa fluxul de fentanil în Statele Unite”, potrivit unui document publicat de Casa Albă.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
75 de ani de la semnarea Convenției pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Președintele CEDO: Rămâne de o „actualitate arzătoare” în fața contestărilor statului de drept
Directorul general ICI București a subliniat angajamentul României de a contribui activ la ecosistemul de inovare al NATO
Eurostat: Ponderea lucrătorilor part-time din afara UE a scăzut, dar femeile migrante rămân cele mai afectate de munca cu fracțiune de normă
Germania are în plan să crească ajutorul financiar pentru Ucraina cu 3 miliarde de euro în 2026, potrivit unor surse guvernamentale
Europa trebuie să acorde „mai multă atenție și să depună mai multe eforturi” pentru a contracara amenințarea rusă, afirmă președintele Italiei
Pachetul de extindere 2025. Comisia Europeană evaluează progresele înregistrate de principalii parteneri în drumul lor spre aderarea la UE
Comisia Europeană sprijină obiectivul “ambițios, dar realizabil” al R. Moldova de a încheia “provizoriu” negocierile de aderare la UE până în 2028: Clusterele trebuie deschise până la finalul anului
Sistemul Garanție-Returnare „este un exemplu de urmat”, subliniază viceprim-ministrul Tanczos Barna: Sper să fie dus mai departe și în celelalte state membre ale UE și nu numai
Comandantul suprem al NATO pentru transformare, discuții la MApN cu ministrul Moșteanu și șeful Statului Major: România contribuie activ la procesul de adaptare aliată pe termen lung
A murit Dick Cheney, vicepreședinte al SUA în timpul atentatelor din 2001, arhitect al “războiului împotriva terorii” și un gigant politic controversat al republicanilor
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Noul Guvern al R. Moldova a depus jurământul de învestire. Președinta Maia Sandu: Trebuie să valorificăm „fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană”
Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative
ARPIM facilitează dialogul cu Europa pentru a valorifica inovația în sănătate: Industria farmaceutică inovatoare – sector strategic pentru acces la tratamente moderne și dezvoltare economică durabilă
România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6%, pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene
Von der Leyen: 2,7 milioane de europeni sunt diagnosticați anual cu cancer. Am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul UE a Sănătății, cu o alocare de 4 mld. de euro
Comisarul pentru Energie apreciază România pentru leadership-ul regional în soluționarea problemelor comune și anunță un plan pentru consolidarea interconexiunilor energetice și scăderea prețurilor
România își asumă „rolul de integrator și lider regional” pentru cooperare energetică. Bogdan Ivan apreciază deschiderea Comisiei Europene pentru găsirea unor soluții de reglementare și investiții pentru reducerea prețurilor record la energie
Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR, în valoare de 21,41 mld de euro. Pîslaru va discuta la Bruxelles depunerea cererii de plată nr. 4: România merge mai departe cu un plan realist, construit pe rezultate și care aduce investiții concrete
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Trending
- ROMÂNIA1 week ago
Nicușor Dan și Maia Sandu, la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale a României, alături de Patriarhul Constantinopolului și Patriarhul Daniel
- EDITORIALE1 week ago
Iulian Chifu: SUA în Venezuela. Invazie, schimbare de regim, descurajarea credibilă a traficanților și migranților
- U.E.1 week ago
Mario Draghi propune o “doctrină a federalismului pragmatic” pentru a salva proiectul european, cu “coaliții ale celor dispuși să acționeze”: Este singura cale viabilă înainte
- COMISIA EUROPEANA1 week ago
Von der Leyen: 2,7 milioane de europeni sunt diagnosticați anual cu cancer. Am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul UE a Sănătății, cu o alocare de 4 mld. de euro
- NATO6 days ago
Oficial: România și aliații NATO au fost informați de decizia SUA de redimensionare a trupelor în Europa. În jur de 1.000 soldați americani vor rămâne în România