Strobe Talbott, fost secretar de stat adjunct al Statelor Unite, care a descris România drept „un candidat credibil la aderarea la NATO” și care a contribuit la conturarea politicii externe americane față de Rusia după încheierea Războiului Rece, a murit joi, la vârsta de 80 de ani, potrivit Fox News și NPR.

Acesta a condus timp de 15 ani prestigiosul institut de cercetare Brookings Institution și a fost un apropiat al fostului președinte american Bill Clinton.

Fiul său, Devin Talbott, a confirmat decesul pentru Associated Press, precizând că tatăl său s-a stins în liniște, la domiciliul din East Hampton, New York, după o lungă perioadă de boală.

Originar din statul Ohio, Strobe Talbott și-a început cariera în jurnalism în perioada studiilor la universitățile Yale și Oxford. În timpul anilor petrecuți la Oxford, acesta a fost coleg de cameră cu Bill Clinton, care avea să devină ulterior președintele Statelor Unite.

În 1997, în timp ce fostele state comuniste din Europa Centrală și de Est sperau să adere la NATO, Strobe Talbott a descris România drept „un candidat credibil pentru a deveni membru al Alianței Nord-Atlantice”, potrivit Radio Europa Liberă.

Legăturile sale cu România erau însă mult mai vechi. În timp ce avea puțin peste 20 de ani, Talbott a reușit să obțină, în 1973, un interviu rar cu liderul comunist Nicolae Ceaușescu, pentru revista Time.

După prăbușirea comunismului, în 1989, Talbott a avut un rol important în pregătirea terenului pentru încheierea Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite, în 1997, precum și pentru aderarea țării noastre la NATO, în 2004.

Anterior, în timpul administrației Clinton, Talbott fusese unul dintre principalii arhitecți ai inițiativei Parteneriatului pentru Pace (PfP), lansată în ianuarie 1994, prin intermediul căreia România a început cooperarea formală în domeniul securității cu NATO.