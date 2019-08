A patra demonstrație la Moscova din ultima lună: Zeci de mii de ruși au manifestat sâmbătă pentru democrație și alegeri libere

Noi tensiuni au izbucnit între cele mai importante puteri europene, Franța și Germania, și principalul partener de peste Atlantic, Statele Unite, cu câteva săptămâni înainte de summitul G7 ce va fi găzduit de președintele francez Emmanuel Macron, reuniune care păstrează în memoria internațională neînțelegerile afișate la precedentul summit, din Canada.

Ministrul francez de Externe Jean Yves Le Drian a reacționat vineri la criticile aduse de președintele american Donald Trump omologului său de la Paris pentru modul în care se pronunță în ”chestiunea iraniană”.

Franţa “nu are nevoie de nicio aprobare” pentru a se exprima cu privire la Iran, a declarat vineri șeful diplomației franceze, reacţionând la o critică exprimată pe Twitter de liderul de la Casa Albă.

“Cu privire la Iran, Franţa se exprimă în deplină suveranitate. Ea se angajează puternic pentru pace şi securitate în regiune. Ea se angajează pentru a permite o dezescaladare a tensiunilor şi ea nu are nevoie de nicio autorizaţie pentru a o face. Franţa este fidelă acordului de la Viena care împiedică proliferarea nucleară”, a spus Le Drian într-un comunicat citat de Politico Europe.

Anterior, într-o postare pe Twitter, Donald Trump a scris: ”știu că Emmanuel vrea să facă bine, ca toţi ceilalţi, dar nimeni nu vorbeşte în numele SUA în afară de SUA înseşi”.

Iran is in serious financial trouble. They want desperately to talk to the U.S., but are given mixed signals from all of those purporting to represent us, including President Macron of France….

….I know Emmanuel means well, as do all others, but nobody speaks for the United States but the United States itself. No one is authorized in any way, shape, or form, to represent us!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 8, 2019