A treia tentativă eșuată a lui Boris Johnson: Parlamentul de la Londra respinge propunerea premierului britanic pentru organizarea alegerilor anticipate

Premierul britanic Boris Johnson nu a reușit să obțină declanșarea alegerilor anticipate, a treia solicitare de acest fel din ultimele două luni, după ce propunerea sa a fost respinsă de Parlamentul de la Londra.

Potrivit The Guardian, inițiativa lui Boris Johnson a primit 299 de voturi pentru și 70 împotrivă, acesta având nevoie de 434 de voturi pentru o majoritate de două treimi necesară declanșării alegerilor anticipate.

Imediat după această nouă înfrângere, șeful executivului britanic a spus că luni seară guvernul va anunța planurile sale pentru un proiect de lege pentru alegeri generale, joi, 12 decembrie.

Proiectul de lege nu va fi supus unei super-majorități, iar premierul Johnson are șansa de a obține o majoritate, în condițiile în care liberal-democrații și Partidul Național Scoțian susțin declanșarea alegerilor, însă nu pentru data de 12 decembrie, ci pentru 9 decembrie.

În luna septembrie, legislativul britanic a respins de două ori propunerea declanșării alegerilor legislative anticipate.

Tot atunci, membrii Camerei Comunelor au votat pentru o lege care au solicitat amânarea Brexit-ului până la 31 ianuarie 2020, legislație care l-a obligat pe premierul Boris Johnson să solicite o extindere a termenului de retragere din UE, întrucât acordul negociat cu Uniunea Europeană nu a fost supus votului în Parlament la 19 octombrie. Cu toate acestea, deputații britanici au votat la 21 octombrie în favoarea legislației care să permită aplicarea acordului de retragere din UE, însă au respins calendarul accelerat propus de șeful guvernului, care ar fi facilitat o potențială ieșire din UE.

Pe de altă parte, tot luni, țările UE-27, reunite la nivelul ambasadorilor statelor membre, au decis să accepte solicitarea din partea Marii Britanii pentru extinderea termenului privind Brexit până la cel târziu 31 ianuarie 2020, aceasta reprezentând a treia amânare a procesului de retragere a Regatului Unit din UE.

Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului European Donald Tusk, care a precizat că extinderea va fi făcută prin procedură scrisă și utilizat termenul de ”flextension” (n.r. – extindere flexibilă), sugerându-se astfel că amânarea Brexitului cu trei luni, până la 31 ianuarie 2020, are posibilitatea ca Regatul Unit să iasă din UE de la 30 noiembrie sau 31 decembrie în caz de ratificare a acordului înainte de aceste termene.

O extindere a Brexit-ului prin procedură scrisă presupune că nu este necesară convocarea unui summit extraordinar.

În cursul serii de luni, purtătorul de cuvânt al lui Donald Tusk a anunțat, într-o postare pe Twitter, că prim-ministrul britanic și-a dat acordul pentru ”extinderea flexibilă”, iar țările UE-27 vor formaliza decizia prin procedură scrisă în curând.

PM @BorisJohnson has now confirmed the UK’s agreement to the #Brexit flextension in a letter to @eucopresident Tusk. The EU27 written procedure to formalise the decision will be launched soon.

— Preben Aamann (@PrebenEUspox) October 28, 2019