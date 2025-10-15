ROMÂNIA
A VIII-a ediție a Stress Congress. ICI București a evidențiat importanța transformării digitale în medicină, a utilizării AI pentru medicina personalizată și a dezvoltării unor ecosisteme digitale de prevenție
ICI București a participat la cea de-a VIII-a ediție a Stress Congress, eveniment de referință pentru comunitatea medicală și științifică, desfășurat în perioada 9–10 octombrie 2025 la Palatul Parlamentului, sub înaltul patronaj al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, în parteneriat cu Ana Aslan International Foundation.
Evenimentul, cu tema „Stress, Sănătate Mintală și Longevitate”, a reunit peste 50 de lectori români și internaționali din domenii diverse (medicină, psihologie, știință, cercetare și tehnologie) oferind o perspectivă interdisciplinară asupra stresului și impactului acestuia asupra sănătății și longevității.
În cadrul panelului „Medicina stilului de viață în contextul științei longevității”, Adrian-Victor Vevera, directorul general al ICI București, a fost invitat în calitate de speaker, prezentând perspectivele institutului privind rolul tehnologiilor emergente și al inteligenței artificiale în monitorizarea și îmbunătățirea stării de bine.
Potrivit unui comunicat al institutului, discuția a subliniat importanța transformării digitale în medicină, a utilizării AI pentru medicina personalizată și a dezvoltării unor ecosisteme digitale de prevenție, diagnostic și intervenție timpurie.
Evenimentul a oferit un spațiu de dialog între medici, psihologi, cercetători, farmaciști, studenți și reprezentanți ai mediului tehnologic, abordând teme de actualitate precum medicina longevității și medicina de precizie, stresul indus de mediul digital și de inteligența artificială, tehnici moderne de prevenire și reducere a stresului, tehnologiile inovative și îmbătrânirea activă.
ROMÂNIA
România va folosi fondurile SAFE pentru achiziții militare esențiale și dezvoltarea infrastructurii critice pe flancul estic, afirmă ministrul apărării la Bruxelles
Ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, a participat marți, în calitate de invitat special, la cea de-a cincea ediție a Conferinței Europene de Apărare și Securitate, desfășurată la Bruxelles, subliniind că România va folosi fondurile SAFE pentru achiziția de capabilități militare esențiale și pentru dezvoltarea infrastructurii critice pe Flancul Estic.
Evenimentul a reunit lideri politici, experți și reprezentanți ai industriei de apărare din statele membre ale Uniunii Europene, într-un moment marcat de intensificarea provocărilor de securitate pe Flancul Estic.
Cu acest prilej, ministrul român a fost angajat într-un dialog exclusiv cu Aurélie Pugnet, corespondent-șef pentru sfera apărării al publicației Euractiv. Discuția s-a concentrat pe prioritățile României în domeniul investițiilor în apărare, în contextul provocărilor de securitate din regiune, cu accent pe viitoarea foaie de parcurs “Defence Readiness 2030”, utilizarea fondurilor SAFE și eforturile NATO de consolidare a Flancului Estic.
Ministrul apărării naționale a evidențiat provocările specifice regiunii aflate în vecinătatea zonei de conflict și a subliniat importanța abordărilor comune la nivelul Uniunii Europene și al Alianței Nord-Atlantice. Totodată, a punctat rolul instrumentului SAFE în sprijinirea eforturilor statelor membre de consolidare a apărării.
„România va folosi fondurile SAFE pentru achiziția de capabilități militare esențiale și pentru dezvoltarea infrastructurii critice pe Flancul Estic, urmărind și o mai bună conexiune cu Ucraina și Republica Moldova”, a subliniat ministrul apărării.
Oficialul român a vorbit despre amenințările la adresa securității europene și a pledat pentru o abordare hotărâtă și focalizarea eforturilor pe programe majore, capabile să livreze rezultate rapide. În același timp, a evidențiat dimensiunea economică și societală a consolidării capacităților de apărare, subliniind că investițiile în acest domeniu contribuie la crearea de locuri de muncă și la întărirea coeziunii sociale.
Citiți și Mobilitatea militară, apărarea aeriană și antirachetă, sistemele anti-drone, sistemele terestre și maritime – domeniile în care România vrea să-și implice industria de apărare prin programul SAFE
În acest context, ministrul Moșteanu a pledat pentru consolidarea Bazei Europene Tehnologice și Industriale de Apărare, într-o logică de echilibru geografic și de reziliență la nivelul întregii Uniuni Europene, pentru a evita fragmentarea între regiuni.
„Este esențial să utilizăm această oportunitate pentru consolidarea industriilor de apărare în întreaga Europă, generarea de beneficii pentru cetățeni și generarea sprijinului acestora pentru proiectul european, astfel încât să evităm apariția unei Europe cu mai multe viteze”, a declarat ministrul Moșteanu.
Totodată, în cadrul dialogului, ministrul român a mulțumit statelor aliate care contribuie la eforturile de descurajare și apărare pe teritoriul României, subliniind importanța solidarității europene și euro-atlantice pentru menținerea stabilității și securității regionale.
ENERGIE
Legea prosumatorilor, adoptată în Camera Deputaților. Deputatul Sebastian Burduja: Prosumatorii sunt, probabil, cei mai mari investitori în energie din ultimii 5 ani
Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, legea prosumatorilor, a anunțat deputatul PNL Sebastian Burduja, fost ministru al energiei, care a afirmat că prin proiectul de lege se redefineşte conceptul de prosumator şi se dă românilor dreptul de a beneficia de energia verde produsă la toate locaţiile.
”Astăzi am susţinut în Parlamentul României o lege esenţială pentru viitorul energiei din ţara noastră. Prin legea adoptată azi redefinim conceptul de prosumator şi dăm românilor dreptul de a beneficia de energia verde produsă la toate locaţiile. Concret, se va putea compensa energia produsă în exces şi pentru alte locuri de consum: dacă avem panouri la o casă, dar avem şi un apartament de bloc, furnizorul va reduce factura de la apartament cu energia produsă la casă”, a scris Sebastian Burduja pe Facebook.
Fostul ministru al energiei a arătat că prosumatorii sunt, probabil, cei mai mari investitori în energie din ultimii 5 ani.
”Astăzi, România are un sfert de milion de prosumatori, cu o putere instalată de aproape 3.000 MW, echivalentul a 4 reactoare nucleare de la Cernavodă (chiar dacă producţia intermitentă nu poate substitui producţia în bandă). Pe tot parcursul mandatului meu de ministru al energiei am susţinut constant prosumatorii. Am eliminat taxa pe soare anul trecut, aşa cum am promis. Am atras miliarde de euro pentru autoconsumul energiei, atât pentru instituţii publice, cât şi pentru companii private. Am obţinut fonduri europene nerambursabile pentru peste 1.300 de instituţii publice, majoritatea primării, şi deja mai mult de 900 de proiecte pentru instalarea de sisteme fotovoltaice sunt semnate şi în curs de implementare. Legea de astăzi vine şi în sprijinul comunităţilor locale, pentru că primăriile îşi vor reduce şi mai mult facturile la energie, compensând costurile cu iluminatul public, şcoli sau grădiniţe”, a subliniat Burduja.
Potrivit deputatului PNL, ”România Viitorului are nevoie de toate sursele de energie (hidro, nuclear, solar, eolian, gaz, cărbune etc.) şi de energie în 3D: Descentralizată. Digitalizată. Decarbonizată”.
Camera Deputaților a adoptat, în unanimitate, în calitate de for decizional, Legea pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, reexaminată, la cererea președintelui României, care aduce o serie de modificări regimului juridic aplicabil prosumatorilor, scrie Agerpres.
Între acestea se află faptul că legea transmisă la promulgare aduce o serie de modificări regimului juridic aplicabil prosumatorilor prin realizarea distincției între prosumatorul persoană juridică și prosumatorul persoană fizică. Modificările aduse vizează și o serie de norme care reglementează activitatea acestora, precum creșterea limitei de putere instalată pentru care se poate solicita compensare cantitativă la 400 kW, introducerea în definiția prosumatorului a posibilității de a stoca energia, de a vinde direct energia unui alt consumator racordat direct la instalația de producție și de a se compensa energia produsă în exces cu cea consumată la alt loc de consum, dacă este la același furnizor și la același operator de distribuție. Totodată, actul normativ dispune creșterea la 900 kW a limitei puterii instalate a centralei prosumatorului până la care acesta nu plătește dezechilibrele cauzate în rețea, precizează raportul.
Potrivit unui amendament, prin compensare cantitativă se înțelege procesul prin care furnizorul de energie electrică facturează lunar, în una sau mai multe facturi, după caz, emise prosumatorului care deține centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 200 kW pe loc de consum, conform reglementărilor ANRE, următoarele: cantitatea de energie electrică consumată din rețea de către prosumator înmulțită cu prețul energiei electrice active prevăzut în contractul de furnizare a energiei electrice încheiat între furnizor și prosumator, la care se adaugă tarifele și taxele legal prevăzute; cantitatea de energie electrică produsă și livrată de prosumator, cel mult egală cu cantitatea de energie electrică consumată prevăzută anterior, înmulțită cu prețul egal cu prețul energiei electrice active prevăzut în contractul de furnizare, fără taxe și tarife; cantitatea de energie electrică produsă și livrată în exces de prosumator, în perioada de facturare, înmulțită cu prețul egal cu prețul energiei electrice active prevăzut în contractul de furnizare, fără taxe și tarife.
Un alt amendament stabilește că prin prosumator se înțelege clientul final care își desfășoară activitățile în spațiul propriu deținut cu orice titlu, aferent unui punct de delimitare cu rețeaua electrică, precizat prin certificatul de racordare, care produce energie electrică din surse regenerabile pentru propriul consum și care poate stoca și vinde energie electrică produsă sau stocată furnizorului de energie electrică cu care acesta are încheiat contract de furnizare a energiei electrice și/sau consumatorilor racordați la barele centralei electrice.
Același amendament prevede că prosumatorul poate compensa cantitativ sau, după caz, regulariza financiar excedentul de energie electrică produs și livrat la un loc de producere și consum cu energia electrică consumată din rețea pentru alte locuri de consum și/sau locuri de producere și consum ale acestuia dacă serviciul de furnizare pentru locurile de consum și/sau locurile de producere și consum respective este prestat de același furnizor de energie electrică, precum și dacă locurile de consum și/sau locurile de producere și consum sunt racordate la rețeaua electrică a aceluiași operator de distribuție a energiei electrice, cu condiția ca producerea de energie electrică să nu constituie activitatea sa comercială sau profesională primară.
FONDURI EUROPENE
România, cu un “șantier în derulare” și cu 15-17 miliarde de euro care intră din fonduri europene, nu are cum să intre în recesiune, afirmă ministrul Dragoș Pîslaru
România nu ar avea cum să intre în recesiune în condițiile în care este „un șantier în derulare”, iar din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) urmează să intre 15-17 miliarde de euro, a declarat miercuri, în cadrul unei conferințe de specialitate, ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru.
„Am spus așa: 2025 îl ducem la capăt acum. (…) Nu am cum să-mi țin deficitul bugetar la 7,6%, cât era estimarea inițială, unde erau și cheltuieli care nu fuseseră clar declarate. (…) Alexandru Nazare (n.r. – ministrul finanțelor) s-a confruntat cu mulți scheleți din dulap. Dar una peste alta a reușit să închidă 8,4%, care ne permite să finanțăm fondurile europene. Adică, atenție, e vorba de eficiență, nu te mai arunci în toate părțile, te concentrezi cum finanțezi fondurile europene ca să putem lua banii”, a spus Dragoș Pîslaru, la cea de-a șasea ediție a evenimentului Banking Forum, citat de Agerpres.
Pîslaru a explicat că România are în față o ajustare bugetară importantă în 2026, dar și o oportunitate semnificativă de echilibrare prin fondurile europene:
„Numai din absorbția de fonduri europene ar trebui să existe o mică echilibrare, 0,2%-0,3%, care ar trebui să vină doar de aici. (…) Doar dacă ne ținem de planul ăsta, România nu va intra într-o criză economică. Vă spun foarte clar lucrul ăsta. Nu ai cum, cu o țară care e șantier în derulare și cu 15-17 miliarde de euro care chiar intră — deci nu e banc — să ai o recesiune.”
Citiți și „Situație absolut paradoxală”. Ministrul Dragoș Pîslaru: România stă pe un munte de bani europeni, dar încearcă să termine anul acesta cu un deficit de 8,4% cu resurse sau cu spațiu fiscal aproape inexistent
Ministrul a explicat că România a pornit de la „un fel de investment-led growth, în care dăm drumul la toate investițiile în același timp”, o strategie care, deși pozitivă în principiu, s-a suprapus peste o perioadă electorală, generând măsuri populiste și cheltuieli recurente care au redus spațiul bugetar pentru investiții.
„Această politică contradictorie a dus la o supracontractare masivă a statului pe resurse pe care nu le avea. (…) Vă dau un exemplu: PNRR, 28,5 miliarde, contracte semnate — 47,4 miliarde. (…) Pe toate programele a existat supracontractare, pe ideea unei rezerve. De la un anumit punct încolo, asta înseamnă că ne asumăm că suntem complet ineficienți, că nu terminăm proiectele la timp”, a subliniat Pîslaru
Ministrul a adăugat, într-o notă mai relaxată: „Dacă ar fi să caracterizez primele 100 de zile de mandat, aș zice că a fost ceva între merge și așa și Doamne-ajută. Cu partea de Doamne-ajută încă n-am terminat și am senzația că și eu am nevoie un pic de intervenție divină”.
Pîslaru a reamintit că România nu a mai atins până acum niveluri anuale de absorbție mai mari de 8,6 miliarde de euro (în 2023) și 8,3 miliarde de euro (în 2016), însă s-a declarat optimist că, printr-o gestiune mai eficientă și o colaborare instituțională mai strânsă, țara poate depăși aceste recorduri.
