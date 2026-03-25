Abrudean și Plenkovic au discutat despre drumul obiectivul strategic comun al României și Croației de a adera la OCDE

ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
Robert Lupițu
© Mircea Abrudean/ Facebook

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a avut miercuri, la Zagreb, în marja Sesiunii plenare a Inițiativei celor Trei Mări (3SI), o discuție amplă cu prim-ministrul Croației, Andrej Plenković, reconfirmând nivelul excelent al relațiilor bilaterale româno-croate.

Potrivit unei postări publicate de Abrudean, cei doi oficiali au convenit că este momentul să fie valorificat mai activ potențialul de cooperare, cu accent pe industria de apărare, precum și pe utilizarea fondurilor europene disponibile prin mecanismul SAFE.

Abrudean a subliniat importanța progresului ambelor țări în procesul de aderare la OCDE, calificând acest obiectiv drept strategic comun.

„Parteneriatul româno-croat este solid și are un potențial real de dezvoltare în perioada următoare”, a transmis președintele Senatului, reafirmând angajamentul ambelor state de a consolida cooperarea pe multiple domenii.

Aflat la Summitul parlamentar al 3SI, Abrudean a avut o întrevedere bilaterală și cu președintele Parlamentului croat, Gordan Jandroković, discuțiile vizând aprofundarea relațiilor bilaterale și coordonarea pozițiilor în plan european și euroatlantic.

Un subiect important l-a reprezentat parcursul de aderare la OCDE, proces în care ambele state sunt implicate. Potrivit lui Mircea Abrudean, România și Croația, în calitate de parteneri regionali, trec prin reforme similare, iar intensificarea dialogului și schimbul de experiență pot contribui la avansarea aderării și la consolidarea rolului Europei Centrale și de Sud-Est în cadrul organizației.

Victor Negrescu, la summitul parlamentar al Inițiativei celor Trei Mări: Un hub european pentru securitate maritimă la Marea Neagră este esențial pentru securitatea regională
Premierul danez și-a prezentat demisia după alegerile în care social-democrații au obținut cel mai slab scor electoral din 1903 încoace
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

