Abrudean și Plenkovic au discutat despre drumul obiectivul strategic comun al României și Croației de a adera la OCDE

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a avut miercuri, la Zagreb, în marja Sesiunii plenare a Inițiativei celor Trei Mări (3SI), o discuție amplă cu prim-ministrul Croației, Andrej Plenković, reconfirmând nivelul excelent al relațiilor bilaterale româno-croate.

Potrivit unei postări publicate de Abrudean, cei doi oficiali au convenit că este momentul să fie valorificat mai activ potențialul de cooperare, cu accent pe industria de apărare, precum și pe utilizarea fondurilor europene disponibile prin mecanismul SAFE.

Abrudean a subliniat importanța progresului ambelor țări în procesul de aderare la OCDE, calificând acest obiectiv drept strategic comun.

„Parteneriatul româno-croat este solid și are un potențial real de dezvoltare în perioada următoare”, a transmis președintele Senatului, reafirmând angajamentul ambelor state de a consolida cooperarea pe multiple domenii.

Aflat la Summitul parlamentar al 3SI, Abrudean a avut o întrevedere bilaterală și cu președintele Parlamentului croat, Gordan Jandroković, discuțiile vizând aprofundarea relațiilor bilaterale și coordonarea pozițiilor în plan european și euroatlantic.

Un subiect important l-a reprezentat parcursul de aderare la OCDE, proces în care ambele state sunt implicate. Potrivit lui Mircea Abrudean, România și Croația, în calitate de parteneri regionali, trec prin reforme similare, iar intensificarea dialogului și schimbul de experiență pot contribui la avansarea aderării și la consolidarea rolului Europei Centrale și de Sud-Est în cadrul organizației.

