Absent de la festivitățile de Ziua Marinei, președintele Nicușor Dan promite continuarea “eforturilor pentru dotarea și modernizarea Forțelor Navale Române”

Ziua Marinei este o zi a unității naționale și atât timp cât stăm împreună în jurul valorilor noastre naționale, suntem mai puternici, a afirmat președintele Nicușor Dan într-un mesaj transmis vineri cu prilejul festivităților din Portul Constanța, la care șeful statului a absentat.

”Ziua Marinei este o zi a unității naționale, pentru că acest moment special reușește să ne apropie oriunde ne-am afla. Marinarii noștri sunt cei care poartă pavilionul tricolor pe mările și oceanele lumii, de aceea sărbătorim astăzi și oamenii extraordinari dedicați acestei cariere dar onorăm și simbolurile națiunii noastre. Atât timp cât stăm împreună în jurul valorilor noastre naționale, suntem mai puternici, atât timp cât ne reamintim că avem un trecut care ne leagă cu un prezent pentru care ne mobilizăm eforturile și energiile creative, atunci sunt sigur că și viitorul va fi mai bun pentru România”, se arată în mesajul președintelui, citit de consilierul prezidențial Cristian Diaconescu, la festivitățile organizate în Portul Constanța, conform Administrației Prezidențiale.

Șeful statului subliniază importanța Mării Negre, în contextul internațional actual, punând accent pe necesitatea continuării eforturilor de modernizarea a forțelor navale.

”Dragi marinari, departe de țară, de familie și de prieteni sunteți dedicați unei profesii dificile de aceea vă mulțumesc și dumneavoastră și celor apropiați, pentru sacrificiile pe care trebuie să le faceți. Rolul Forțelor Navale Române, alături de celelalte componente ale Armatei este foarte important în a contribui împreună cu aliații și partenerii noștri la întărirea securității spațiului euro-atlantic și la creșterea siguranței cetățenilor români”, a punctat el.

Președintele le-a transmis marinarilor că statul român va continua procesul de modernizare a Forțelor Navale Române.

Vă asigur că vom continua eforturile pentru dotarea și modernizarea Forțelor Navale Române astfel încât să aveți asigurat tot ce este necesar pentru succesul misiunilor la care participați. În actualul mediu internațional de securitate, regiunea Mării Negre are o importanță strategică, fiind recunoscută ca atare atât la nivelul NATO cât și la nivelul UE. Vom continua să valorificăm acest statut în beneficiul siguranței și prosperității cetățenilor români”, a mai transmis Nicușor Dan.

Forțele Navale Române marchează cea de-a 123-a ediție a Zilei Marinei Române printr-o serie de evenimente, organizate în Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București.

Ziua Marinei Române este sărbătorită în fiecare an la 15 august, odată cu sărbătoarea creștină a Adormirii Maicii Domnului, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni.