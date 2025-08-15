Connect with us

Absent de la festivitățile de Ziua Marinei, președintele Nicușor Dan promite continuarea “eforturilor pentru dotarea și modernizarea Forțelor Navale Române”

Published

57 minutes ago

on

© Administrația Prezidențială

Ziua Marinei este o zi a unității naționale și atât timp cât stăm împreună în jurul valorilor noastre naționale, suntem mai puternici, a afirmat președintele Nicușor Dan într-un mesaj transmis vineri cu prilejul festivităților din Portul Constanța, la care șeful statului a absentat.

”Ziua Marinei este o zi a unității naționale, pentru că acest moment special reușește să ne apropie oriunde ne-am afla. Marinarii noștri sunt cei care poartă pavilionul tricolor pe mările și oceanele lumii, de aceea sărbătorim astăzi și oamenii extraordinari dedicați acestei cariere dar onorăm și simbolurile națiunii noastre. Atât timp cât stăm împreună în jurul valorilor noastre naționale, suntem mai puternici, atât timp cât ne reamintim că avem un trecut care ne leagă cu un prezent pentru care ne mobilizăm eforturile și energiile creative, atunci sunt sigur că și viitorul va fi mai bun pentru România”, se arată în mesajul președintelui, citit de consilierul prezidențial Cristian Diaconescu, la festivitățile organizate în Portul Constanța, conform Administrației Prezidențiale.

Șeful statului subliniază importanța Mării Negre, în contextul internațional actual, punând accent pe necesitatea continuării eforturilor de modernizarea a forțelor navale.

”Dragi marinari, departe de țară, de familie și de prieteni sunteți dedicați unei profesii dificile de aceea vă mulțumesc și dumneavoastră și celor apropiați, pentru sacrificiile pe care trebuie să le faceți. Rolul Forțelor Navale Române, alături de celelalte componente ale Armatei este foarte important în a contribui împreună cu aliații și partenerii noștri la întărirea securității spațiului euro-atlantic și la creșterea siguranței cetățenilor români”, a punctat el.

Președintele le-a transmis marinarilor că statul român va continua procesul de modernizare a Forțelor Navale Române.

Vă asigur că vom continua eforturile pentru dotarea și modernizarea Forțelor Navale Române astfel încât să aveți asigurat tot ce este necesar pentru succesul misiunilor la care participați. În actualul mediu internațional de securitate, regiunea Mării Negre are o importanță strategică, fiind recunoscută ca atare atât la nivelul NATO cât și la nivelul UE. Vom continua să valorificăm acest statut în beneficiul siguranței și prosperității cetățenilor români”, a mai transmis Nicușor Dan. 

Forțele Navale Române marchează cea de-a 123-a ediție a Zilei Marinei Române printr-o serie de evenimente, organizate în Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București.

Ziua Marinei Române este sărbătorită în fiecare an la 15 august, odată cu sărbătoarea creștină a Adormirii Maicii Domnului, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni. 

NATO

Ministrul Apărării: Bugetul de înzestrare e în afara măsurilor de austeritate. Am agreat cu aliații NATO să cheltuim 5% din PIB pentru apărare până în 2035

Published

1 hour ago

on

August 15, 2025

By

© Guvernul României

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat vineri, la Constanța, înaintea festivităților organizate de Ziua Marinei, că bugetul de înzestrare a Armatei Române este exceptat de la măsurile de austeritate, subliniind că aceste cheltuieli sunt stabilite și agreate la nivelul NATO, relatează Agerpres

„Bugetul de înzestrare e în afara măsurilor de austeritate, cheltuielile de apărare şi înzestrare sunt agreate cu aliaţii NATO. Acum mai puţin de două luni, la summitul de la Haga, toţi aliaţii NATO au decis că trebuie să se echipeze mai bine, să cheltuiască mai mult pentru apărare. Și aici vorbim şi de cheltuielile cu personalul, pentru că degeaba te echipezi şi înzestrezi şi cumperi echipament de ultimă generaţie, însă cea mai importantă resursă în orice armată a lumii sunt militari şi oamenii aceştia trebuie să fie bine motivaţi, bine pregătiţi, bine înzestraţi, să aibă un plan de carieră corect şi aici trebuie să ne uităm”, a afirmat Moșteanu.

Acesta a explicat că procentul de 5% din PIB asumat de România pentru apărare este împărțit în două mari segmente.

„Am agreat cu aliaţii NATO că vom cheltui cu toţii, până în 2035, 5% pentru apărare, împărţit în două segmente importante – 3,5% cheltuielile de apărare aşa cum le vedem cu toţii acum, dedicate armatei – cheltuieli de personal, cheltuieli de înzestrare şi operaţionalizare, şi 1,5% în cheltuieli conexe militare şi civile. Vorbim aici de infrastructuri pe care le utilizează şi civilii şi militarii, vorbim de infrastructură rutieră, infrastructură energetică, capacităţi de stocare energetică, de luptă cibernetică şi protecţie cibernetică”, a declarat oficialul.

Întrebat dacă a venit cu vești bune pentru înzestrarea Marinei Militare, ministrul a respins ideea unor anunțuri punctuale.

„Ministrul nu e Moş Crăciun şi nu vine cu bani şi zice ‘Ia uitaţi ce v-am adus eu aici, trei rachete şi mai ştiu eu ce’. Există un plan de înzestrare a Armatei Române, un plan multianual, pe mulţi ani de zile, agreat cu aliaţii NATO şi noi avem grijă ca acest plan să fie executat, să fie demarate proceduri de achiziţie, semnate contracte.”

NATO

“Marea Neagră va rămână un câmp de luptă pentru Rusia”: Ministrul apărării Ionuț Moșteanu dorește extinderea forței comune România – Bulgaria – Turcia

Published

5 hours ago

on

August 15, 2025

By

© Ionuț Moșteanu/ X

Aliații NATO de la Marea Neagră – România, Bulgaria și Turcia – ar trebui să extindă o forță comună de intervenție care curăță minele plutitoare din Marea Neagră, pentru a include și patrule destinate protejării instalațiilor energetice și rutelor comerciale împotriva unor posibile atacuri rusești, a declarat ministrul român al apărării Ionuț Moșteanu, într-un interviu pentru Reuters.

Marea Neagră – în special apele ucrainene – a fost un teatru de război crucial de la invazia Rusiei în Ucraina din 2022, iar minele marine plutitoare au reprezentat o amenințare pentru transporturile de cereale și petrol, mai multe nave comerciale fiind lovite.

România, Bulgaria și Turcia, care împart Marea Neagră cu Ucraina, Rusia și Georgia, au format anul trecut forța de intervenție pentru deminare.

„Acest proiect va trebui extins la un proiect de patrulare în anii următori. Vom discuta acest lucru în viitorul apropiat cu aliații noștri”, a declarat Ionuț Moșteanu pentru Reuters.

„Marea Neagră… va continua să fie un câmp de luptă pentru Rusia. Trebuie să descurajăm (Rusia) și să ne protejăm interesele, care sunt infrastructura energetică, comerțul maritim și libertatea de navigație. Acestea sunt obiectivele noastre și ele vor fi protejate”, a continuat el.

România are o frontieră terestră de 650 de kilometri cu Ucraina și a avut în repetate rânduri fragmente de drone rusești căzute pe teritoriul său în timpul războiului. În Marea Neagră, Moșteanu a menționat „aproape zilnic” tentative de bruiere a semnalelor GPS, afirmând că Rusia este probabil în spatele acestora. Rusia respinge în mod regulat astfel de acuzații.

România va deveni cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană și un exportator net începând cu 2027, odată cu finalizarea unui important proiect offshore de gaze din Marea Neagră.

Țara a cumpărat o navă de război ușoară, gata echipată, din Turcia, însă Ministerul Apărării estimează că planurile de achiziție a mai multor nave de război mici, sau corvete, vor dura ani de zile.

Moșteanu a mai spus că România – care în prezent încearcă să reducă cel mai mare deficit bugetar din UE pentru a evita o retrogradare a ratingului și pentru a debloca fonduri de la Bruxelles – probabil nu va contribui la noul mecanism de finanțare „Lista cerințelor prioritare ale Ucrainei” (PURL) al NATO.

România a donat Ucrainei o baterie de apărare antiaeriană Patriot. De asemenea, instruiește piloți de avioane de luptă ucraineni și a facilitat exportul a circa 30 de milioane de tone metrice de cereale prin portul său de la Marea Neagră, Constanța.

Întrebat despre un summit planificat între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, care va avea loc vineri în Alaska și se va concentra pe un posibil acord de pace pentru Ucraina, Moșteanu a spus că speră ca acesta să ducă la o încetare a focului.

„Toată lumea așteaptă o încetare a focului și apoi negocierea unei păci juste și durabile, cu garanții de securitate pentru Ucraina”, a declarat el.

INTERNAȚIONAL

Germania va finanța un pachet de ajutor militar de 500 milioane de dolari pentru Ucraina, provenit din SUA

Published

1 day ago

on

August 14, 2025

By

© Volodimir Zelenski/ X

Germania va finanța, cu 500 de milioane de dolari (426,9 milioane de euro), un pachet de echipamente militare și muniție din Statele Unite, destinat Ucrainei, în cadrul noii inițiative NATO „Lista de Necesități Prioritare a Ucrainei” (PURL), a anunțat miercuri Alianța Nord-Atlantică, într-un comunicat.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a salutat anunțul, considerându-l „o dovadă clară a angajamentului ferm al Germaniei față de apărarea Ucrainei”.

„Apreciez faptul că Germania face încă o dată un pas înainte. Această livrare va ajuta Ucraina să se apere împotriva agresiunii ruse. Germania este cel mai mare contributor de ajutor militar pentru Ucraina, iar anunțul de astăzi subliniază angajamentul său de a ajuta poporul ucrainean să își apere libertatea și suveranitatea”, a declarat Mark Rutte, la scurt timp după întâlnirea de la Berlin între cancelarul german, Friedrich Merz, și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

Contribuția Germaniei în cadrul inițiativei PURL urmează unor anunțuri similare făcute anterior de Țările de Jos și unui angajament comun asumat de Danemarca, Norvegia și Suedia. Fiecare pachet are o valoare de aproximativ 500 de milioane de dolari și este conceput pentru a răspunde celor mai urgente nevoi operaționale ale Ucrainei, cu echipamente și muniție provenite din stocurile Statelor Unite.

Citiți și Aliații europeni i-au expus lui Trump 5 condiții pentru un acord de pace: Armistițiu imediat, participarea Kievului la negocieri, nerecunoașterea ocupației ruse, garanții solide de securitate și o strategia transatlantică comună

Aceste pachete de asistență vor conține echipamente și muniții identificate de Ucraina ca fiind „priorități operaționale” și includ capabilități pe care SUA le pot furniza în cantități mai mari decât Europa și Canada, scrie Agerpres.

NATO va coordona livrarea pachetelor prin comandamentul de la Wiesbaden (Germania).

În strânsă colaborare cu Ucraina și SUA, comandantul suprem aliat în Europa (SACEUR), Alexus Grynkewich, va valida pachetele care răspund nevoilor Ucrainei, cum ar fi apărarea aeriană, munițiile și alte echipamente esențiale, pentru livrarea rapidă din rezervele americane, conform NATO.

PURL completează alte inițiative în curs de desfășurare pentru a sprijini Ucraina, precum NSATU, fondul fiduciar al NATO pentru Kiev, sau așa-numitul pachet de asistență cuprinzător (CAP), precum și o gamă largă de măsuri bilaterale din partea aliaților și a țărilor partenere.

