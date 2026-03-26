Abuzul sexual asupra copiilor online: Măsurile de detectare nu vor fi prelungite, în lipsa unui acord la nivelul UE

Parlamentul European a respins joi propunerea Comisiei Europene de prelungire a derogării temporare de la regulile privind confidențialitatea comunicațiilor, care permitea platformelor online să detecteze voluntar conținut de abuz sexual asupra copiilor, ceea ce înseamnă că actualul cadru va expira pe 3 aprilie 2026.

Propunerea înaintată de Comisia Europeană a fost respinsă cu 311 voturi împotrivă, 228 pentru și 92 de abțineri, închizând astfel prima lectură a Parlamentului asupra dosarului.

Derogarea, introdusă ca măsură temporară, permitea furnizorilor de servicii online să analizeze comunicațiile pentru a identifica și raporta conținut ilegal, în contextul în care legislația europeană privind confidențialitatea (Directiva ePrivacy) limitează în mod normal astfel de practici.

Executivul european solicitase anterior, inclusiv printr-o scrisoare adresată eurodeputaților, susținerea extinderii cadrului legal, avertizând asupra riscurilor majore în absența acestuia. Patru comisari europeni – Henna Virkkunen, Magnus Brunner, Michael McGrath și Glenn Micallef – au subliniat că neprelungirea normelor ar putea duce la scăderea capacității de detectare a materialelor ilegale și la creșterea impunității.

„Protecția copiilor, nu a autorilor, trebuie să rămână principiul orientativ al acțiunii UE”, au transmis aceștia.

Comisia propusese menținerea acestor măsuri până la adoptarea unui cadru legislativ permanent pentru combaterea abuzului sexual asupra copiilor în mediul online. Parlamentul susținuse anterior o variantă mai limitată, până în august 2027, și cu un domeniu de aplicare mai restrâns, pentru a asigura proporționalitatea intervențiilor.

Negocierile cu statele membre nu au condus la un acord, iar în lipsa unei soluții legislative, derogarea va expira după 3 aprilie 2026.

Dosarul rămâne unul controversat, pe fondul tensiunilor dintre necesitatea combaterii abuzurilor și protejarea vieții private și a comunicațiilor criptate.

Potrivit Internet Watch Foundation, Uniunea Europeană găzduiește mai mult material de abuz sexual asupra copiilor decât orice altă regiune din lume.