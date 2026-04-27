Accesarea fondurilor europene, vitală pentru dezvoltarea României, afirmă Ilie Bolojan: Cele 10 miliarde de euro din PNRR reprezintă o treime din totalul investițiilor publice

Accesarea fondurilor europene este vitală pentru dezvoltarea României, a transmis luni premierul Ilie Bolojan, subliniind că cele 10 miliarde de euro din PNRR, care trebuie accesate până în august, reprezintă o treime din totalul investițiilor publice.
„Ce se finanțează din acești bani? O bună parte a construcției de autostrăzi (Autostrada Moldovei, de exemplu), de școli și spitale, lucrări de electrificare a căilor ferate și reabilitarea clădirilor publice. Sunt lucrări care schimbă fața localităților și contribuie la dezvoltarea regiunilor. Pentru a încasa acești bani europeni, ne-am angajat să facem reforme și să îndeplinim anumite condiții, așa-numitele jaloane”, a scris Ilie Bolojan, pe Facebook.
De asemenea, premierul a declarat că până în vară mai sunt de îndeplinit câteva zeci de jaloane, subliniind că fiecare dintre acestea înseamnă bani: aceștia sunt primiți dacă jaloanele sunt îndeplinite sau pierduți dacă nu sunt atinse. El a precizat că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a inventariat cele mai importante nouă jaloane, de care depind peste 7 miliarde de euro, fonduri necesare pentru finalizarea lucrărilor de investiții.
„Cum atingem jaloanele? Trebuie să aprobăm 9 legi care vor reglementa diferite domenii, așa cum sunt descrise mai jos, de la salarizarea în sectorul public și până la aspecte fiscale sau din energie. Votarea celor 9 legi va fi, dincolo de dispute și abordări diferite, un test de responsabilitate pentru clasa politică din România”, a adăugat Bolojan.
Totodată, premierul a transmis că accesarea fondurilor europene, prin îndeplinirea jaloanelor și finalizarea investițiilor, precum și derularea plăților către beneficiari, terminarea lucrărilor și recepția acestora reprezintă prioritățile Guvernului în perioada următoare.
În acest context, premierul Ilie Bolojan a detaliat principalele jaloane care trebuie îndeplinite în perioada următoare:
1. Jalon 431
Coordonator: Agenția Națională de Integritate / Ministerul Justiției
Măsură: Actualizarea cadrului juridic de integritate pentru funcția publică
Denumire: Intrarea în vigoare a legii consolidate privind integritatea
Indicator: Legea consolidată privind integritatea va intra în vigoare în urma unei evaluări și analize prealabile a legislației existente
Penalizare: 771 milioane euro
2. Jalon 509
Coordonator: Ministerul Agriculturii
Măsură: Crearea unui cadru juridic pentru utilizarea terenurilor de stat ca zone de accelerare pentru investițiile în surse regenerabile de energie
Denumire: Intrarea în vigoare a actelor juridice
Indicator: Lege pentru introducerea unui cadru privind utilizarea terenurilor aflate în proprietatea statului, administrate de Agenția Domeniilor Statului (ADS), ca zone de accelerare a investițiilor în surse regenerabile de energie (SRE)
Penalizare: 771 milioane euro
3. Jalon 315
Coordonator: Ministerul Dezvoltării
Măsură: Dezvoltarea sistemului de planificare – Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor
Denumire: Intrarea în vigoare a Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor
Indicator: CATUC va include:
- reducerea termenelor pentru emiterea actelor administrative și introducerea de mecanisme pentru digitalizarea proceselor în construcții;
- posibilitatea creării de structuri de planificare la nivelul zonelor urbane funcționale;
- cerințe privind actualizarea și integrarea planurilor în sisteme GIS, precum și alinierea la principiile politicii urbane (transport durabil, siguranță rutieră, infrastructură verde și albastră);
- includerea unor prevederi pentru reducerea timpului și distanței de deplasare în zonele urbane și rurale funcționale;
Penalizare: 972 milioane euro
4. Jalon 119a
Coordonator: Ministerul Energiei
Măsură: Reforma pieței de energie electrică și înlocuirea cărbunelui din mixul energetic
Denumire: Scoaterea din operare a unei capacități de producție pe bază de cărbune/lignit de 710 MW
Indicator: Modificarea legii decarbonizării, în funcție de concluziile studiului de adecvanță realizat pentru Transelectrica
Penalizare: 771 milioane euro
5. Jalon 128
Coordonator: Ministerul Energiei
Măsură: Decarbonizarea sectorului de încălzire-răcire
Denumire: Intrarea în vigoare a actelor legislative privind decarbonizarea sectorului
Indicator: Legislația va include:
- responsabilitățile autorităților centrale și locale și extinderea guvernanței corporative la furnizorii de încălzire;
- cadrul pentru sustenabilitatea și trasabilitatea biomasei;
- diversificarea mixului energetic și reducerea utilizării biomasei forestiere;
- posibilitatea pentru prosumatori (inclusiv asociații de locatari) de a produce și vinde energie în condiții mai flexibile;
Penalizare: 771 milioane euro
6. Jalon 197
Coordonator: Ministerul Finanțelor
Măsură: Reforma ANAF prin digitalizare
Denumire: Reforma structurală a ANAF și modificări legislative pentru creșterea conformării fiscale
Indicator: Legislație privind sistemul de bonificație al inspectorilor ANAF (bonus-malus)
Penalizare: 771 milioane euro
7. Jalon 4
Coordonator: Ministerul Mediului
Măsură: Reconfigurarea mecanismului economic al Administrației Naționale „Apele Române”
Denumire: Intrarea în vigoare a legii privind noul mecanism economic pentru resursele de apă
Indicator: Legislație care va corela mai bine veniturile din domeniul apelor cu costurile aferente fiecărei categorii de utilizatori
Penalizare: 972 milioane euro
8. Jalon 420
Coordonator: Ministerul Muncii
Măsură: Dezvoltarea unui sistem de salarizare echitabil și unitar în sectorul public
Denumire: Intrarea în vigoare a noului cadru juridic privind salarizarea
Indicator: Metodologie unificată de calcul, care să asigure un sistem sustenabil, echitabil și bazat pe performanță
Penalizare: 771 milioane euro
9. Jalon 442
Coordonator: Secretariatul General al Guvernului
Măsură: Îmbunătățirea guvernanței corporative în întreprinderile de stat
Denumire: Reducerea numirilor interimare în consiliile de administrație
Indicator:
- reducerea cu 50% la nivel central și cu 10% la nivel local;
- legislație privind regimul proporțional al obligațiilor de raportare pentru întreprinderile publice locale;
Penalizare: 771 milioane euro