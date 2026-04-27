Accesarea fondurilor europene, vitală pentru dezvoltarea României, afirmă Ilie Bolojan: Cele 10 miliarde de euro din PNRR reprezintă o treime din totalul investițiilor publice

Accesarea fondurilor europene este vitală pentru dezvoltarea României, a transmis luni premierul Ilie Bolojan, subliniind că cele 10 miliarde de euro din PNRR, care trebuie accesate până în august, reprezintă o treime din totalul investițiilor publice.

„Ce se finanțează din acești bani? O bună parte a construcției de autostrăzi (Autostrada Moldovei, de exemplu), de școli și spitale, lucrări de electrificare a căilor ferate și reabilitarea clădirilor publice. Sunt lucrări care schimbă fața localităților și contribuie la dezvoltarea regiunilor. Pentru a încasa acești bani europeni, ne-am angajat să facem reforme și să îndeplinim anumite condiții, așa-numitele jaloane”, a scris Ilie Bolojan, pe Facebook.

De asemenea, premierul a declarat că până în vară mai sunt de îndeplinit câteva zeci de jaloane, subliniind că fiecare dintre acestea înseamnă bani: aceștia sunt primiți dacă jaloanele sunt îndeplinite sau pierduți dacă nu sunt atinse. El a precizat că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a inventariat cele mai importante nouă jaloane, de care depind peste 7 miliarde de euro, fonduri necesare pentru finalizarea lucrărilor de investiții.

„Cum atingem jaloanele? Trebuie să aprobăm 9 legi care vor reglementa diferite domenii, așa cum sunt descrise mai jos, de la salarizarea în sectorul public și până la aspecte fiscale sau din energie. Votarea celor 9 legi va fi, dincolo de dispute și abordări diferite, un test de responsabilitate pentru clasa politică din România”, a adăugat Bolojan.

Totodată, premierul a transmis că accesarea fondurilor europene, prin îndeplinirea jaloanelor și finalizarea investițiilor, precum și derularea plăților către beneficiari, terminarea lucrărilor și recepția acestora reprezintă prioritățile Guvernului în perioada următoare.

În acest context, premierul Ilie Bolojan a detaliat principalele jaloane care trebuie îndeplinite în perioada următoare:

1. Jalon 431

Coordonator: Agenția Națională de Integritate / Ministerul Justiției

Măsură: Actualizarea cadrului juridic de integritate pentru funcția publică

Denumire: Intrarea în vigoare a legii consolidate privind integritatea

Indicator: Legea consolidată privind integritatea va intra în vigoare în urma unei evaluări și analize prealabile a legislației existente

Penalizare: 771 milioane euro

2. Jalon 509

Coordonator: Ministerul Agriculturii

Măsură: Crearea unui cadru juridic pentru utilizarea terenurilor de stat ca zone de accelerare pentru investițiile în surse regenerabile de energie

Denumire: Intrarea în vigoare a actelor juridice

Indicator: Lege pentru introducerea unui cadru privind utilizarea terenurilor aflate în proprietatea statului, administrate de Agenția Domeniilor Statului (ADS), ca zone de accelerare a investițiilor în surse regenerabile de energie (SRE)

Penalizare: 771 milioane euro

3. Jalon 315

Coordonator: Ministerul Dezvoltării

Măsură: Dezvoltarea sistemului de planificare – Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor

Denumire: Intrarea în vigoare a Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor

Indicator: CATUC va include:

reducerea termenelor pentru emiterea actelor administrative și introducerea de mecanisme pentru digitalizarea proceselor în construcții;

posibilitatea creării de structuri de planificare la nivelul zonelor urbane funcționale;

cerințe privind actualizarea și integrarea planurilor în sisteme GIS, precum și alinierea la principiile politicii urbane (transport durabil, siguranță rutieră, infrastructură verde și albastră);

includerea unor prevederi pentru reducerea timpului și distanței de deplasare în zonele urbane și rurale funcționale;

Penalizare: 972 milioane euro

4. Jalon 119a

Coordonator: Ministerul Energiei

Măsură: Reforma pieței de energie electrică și înlocuirea cărbunelui din mixul energetic

Denumire: Scoaterea din operare a unei capacități de producție pe bază de cărbune/lignit de 710 MW

Indicator: Modificarea legii decarbonizării, în funcție de concluziile studiului de adecvanță realizat pentru Transelectrica

Penalizare: 771 milioane euro

5. Jalon 128

Coordonator: Ministerul Energiei

Măsură: Decarbonizarea sectorului de încălzire-răcire

Denumire: Intrarea în vigoare a actelor legislative privind decarbonizarea sectorului

Indicator: Legislația va include:

responsabilitățile autorităților centrale și locale și extinderea guvernanței corporative la furnizorii de încălzire;

cadrul pentru sustenabilitatea și trasabilitatea biomasei;

diversificarea mixului energetic și reducerea utilizării biomasei forestiere;

posibilitatea pentru prosumatori (inclusiv asociații de locatari) de a produce și vinde energie în condiții mai flexibile;

Penalizare: 771 milioane euro

6. Jalon 197

Coordonator: Ministerul Finanțelor

Măsură: Reforma ANAF prin digitalizare

Denumire: Reforma structurală a ANAF și modificări legislative pentru creșterea conformării fiscale

Indicator: Legislație privind sistemul de bonificație al inspectorilor ANAF (bonus-malus)

Penalizare: 771 milioane euro

7. Jalon 4

Coordonator: Ministerul Mediului

Măsură: Reconfigurarea mecanismului economic al Administrației Naționale „Apele Române”

Denumire: Intrarea în vigoare a legii privind noul mecanism economic pentru resursele de apă

Indicator: Legislație care va corela mai bine veniturile din domeniul apelor cu costurile aferente fiecărei categorii de utilizatori

Penalizare: 972 milioane euro

8. Jalon 420

Coordonator: Ministerul Muncii

Măsură: Dezvoltarea unui sistem de salarizare echitabil și unitar în sectorul public

Denumire: Intrarea în vigoare a noului cadru juridic privind salarizarea

Indicator: Metodologie unificată de calcul, care să asigure un sistem sustenabil, echitabil și bazat pe performanță

Penalizare: 771 milioane euro

9. Jalon 442

Coordonator: Secretariatul General al Guvernului

Măsură: Îmbunătățirea guvernanței corporative în întreprinderile de stat

Denumire: Reducerea numirilor interimare în consiliile de administrație

Indicator: