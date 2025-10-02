Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat joi, la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga înzestrată politic cu mandatul acordat de cetățenii țării la alegerile legislative de duminică în favoarea integrării europene a țării. Ovaționată de liderii europeni în deschiderea lucrărilor summitului, președinta Maia Sandu a subliniat sprijinul clar exprimat de cetățenii Republicii Moldova la alegerile parlamentare din 28 septembrie pentru integrarea europeană.

„Am venit la summitul Comunității Politice Europene cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, a menționat Maia Sandu, conform unui comunicat al președinției de la Chișinău.

Evenimentul, găzduit de premierul danez, Mette Frederiksen, a reunit 53 de lideri europeni – șefi de stat și de guvern, alături de reprezentanți ai instituțiilor europene.

În cadrul reuniunii, șefa statului moldovean a împărtășit, totodată, experiența autorităților în combaterea ingerințelor externe la adresa proceselor democratice.

În marja summitului, președinta Maia Sandu a găzduit o reuniune cu mai mulți parteneri ai Republicii Moldova, la care au participat președintele Franței, Emmanuel Macron, președintele României, Nicușor Dan, prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, precum și liderii instituțiilor europene: președintele Consiliului European, António Costa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas.

Liderii europeni și-au reafirmat sprijinul ferm pentru Republica Moldova, parcursul său european și consolidarea dezvoltării economice.

„Partenerii noștri apreciază fermitatea cu care moldovenii au apărat democrația și au rezistat încercărilor de interferență. Vom continua să muncim împreună pentru ca Moldova să devină parte a Uniunii Europene, asigurând dezvoltarea țării, pacea și securitatea”, a menționat Maia Sandu, după reuniune.

Șefa statului a avut o întrevedere cu gazda evenimentului, Prim-ministra Danemarcei, Mette Frederiksen, cu care a discutat despre procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și consolidarea capacităților de rezistență a țării noastre la provocările externe.

De asemenea, la Copenhaga, șefa statului moldovean a avut întrevederi bilaterale cu președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, cu președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, cu premierul Belgiei, Bart De Wever, cu premierul Finlandei, Petteri Orpo, și cu premierul Irlandei, Micheál Martin.

Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, dezvoltarea economică și consolidarea păcii și securității pe continent au fost în centrul discuțiilor.

Maia Sandu s-a întâlnit, de asemenea, cu președintele Ucrainei Volodimir Zelenski. Cei doi lideri au discutat despre parcursul european al ambelor țări, consolidarea securității regionale și restabilirea unei păci durabile în Ucraina.

I had a meeting with President of Moldova @sandumaiamd. The main topic was our shared path toward the European Union. It is important to find ways to ensure the simultaneous opening of the first cluster for our countries. We also discussed the development of trade and economic… pic.twitter.com/s52FIoqpTc — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 2, 2025

Totodată, dezvoltarea relațiilor economice bilaterale a fost în centrul discuțiilor cu președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev. De asemenea, Maia Sandu a avut o întrevedere cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Comunitatea Politică Europeană (CPE) a fost creată la inițiativa Președintelui Franței, Emmanuel Macron, și are drept obiectiv promovarea dialogului politic, întărirea cooperării și consolidarea securității, stabilității și prosperității pe continent. Următoarea reuniune a CPE va avea loc în Armenia, în primăvara anului 2026.