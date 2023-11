Acord final privind Bugetul UE 2024: Negociatorul-șef al PE, Siegfried Mureșan, convinge Consiliul UE să renunțe la tăierile bugetare și să crească alocările în domenii-cheie pentru a face Europa mai rezilientă și mai pregătită pentru viitor

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat miercuri recomandarea Comisiei Europene pentru ca UE să deschidă negocierile de aderare cu Ucraina, precizând că acesta este “un pas puternic și istoric”.

“Salut recomandarea de astăzi a Comisiei Europene de a deschide negocierile de aderare la UE cu Ucraina. Acesta este un pas puternic și istoric care deschide calea către o UE mai puternică, cu Ucraina ca membru.Mulțumesc UE și îi mulțumesc personal Ursulei von der Leyen pentru că au sprijinit Ucraina pe drumul nostru spre UE. Ucraina continuă pe calea reformelor și așteaptă cu nerăbdare decizia Consiliului European din decembrie”, a scris Zelenski, pe platforma X (ex-Twitter).

I welcome today’s recommendation by the European Commission to open EU accession negotiations with Ukraine.

This is a strong and historic step that paves the way to a stronger EU with Ukraine as its member.

I thank the EU and personally @vonderleyen for supporting Ukraine on… pic.twitter.com/7py1imxCRT

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 8, 2023