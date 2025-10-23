FONDURI EUROPENE
“Acord important pentru România”. Bolojan anunță că revizuirea PNRR a fost aprobată, cu o valoare de 21,4 miliarde de euro: Am reușit păstrarea granturilor de 13,57 miliarde de euro
Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a Planului Național de Redresare și Reziliență al României cu o valoare totală de 21,4 miliarde euro, a anunțat, miercuri, premierul Ilie Bolojan, adăugând că România are acum un PNRR realist, care sprijină economia și comunitățile locale.
“Acord important pentru România. Comisia Europeană a aprobat astăzi varianta revizuită a Planului Național de Redresare și Reziliență al României. După revizuirea aprobată, PNRR-ul României are o valoare totală de 21,4 miliarde de euro, din care 13,57 miliarde de euro sunt fonduri nerambursabile și 7,84 miliarde de euro sunt împrumuturi avantajoase. Aceste fonduri vor merge către investiții în infrastructură, spitale, digitalizare, energie verde și modernizarea administrației”, a scris Bolojan pe Facebook.
El a precizat că, prin această aprobare, România a obținut menținerea în funcțiune a centralelor pe cărbune din județele Gorj (Rovinari și Turceni) și Hunedoara (Valea Jiului), precum și a celor din Craiova și Râmnicu Vâlcea (Govora).
“Trei grupuri energetice vor rămâne active până la finalul anului 2029, iar alte două, cel puțin până la sfârșitul lunii august 2026. Această decizie asigură stabilitatea sistemului energetic național, elimină riscul unor întreruperi în alimentarea cu energie și agent termic și înseamnă păstrarea a peste 4.500 de locuri de muncă în aceste zone. În același timp, România își continuă tranziția energetică prin investiții în centrale pe gaz, parcuri fotovoltaice și capacități de stocare”, a subliniat premierul.
Ilie Bolojan a explicat că revizuirea era necesară întrucât a trebuit să fie renegociate o parte dintre condițiile (jaloanele) și termenele pe care România și le-a asumat și care, din păcate, nu au fost îndeplinite.
“De asemenea, sumele care ne-au fost alocate sub formă de împrumut nu mai puteau fi atrase până anul viitor. În aceste condiții, am avut ca prioritate menținerea unor jaloane și termene realiste și păstrarea în totalitate a fondurilor nerambursabile, de 13,5 miliarde de euro, în vederea asigurării fondurilor pentru investiții”, a adăugat prim-ministrul.
Citiți și Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR, în valoare de 21,41 mld de euro. Pîslaru va discuta la Bruxelles depunerea cererii de plată nr. 4
Potrivit acestuia, unul dintre cele mai importante jaloane era cel de decarbonizare.
“Ne-am angajat să închidem centralele pe cărbune până la sfârșitul acestui an, urmând ca acestea să fie înlocuite cu centrale pe gaz sau parcuri fotovoltaice. Din păcate, investițiile care să le înlocuiască nu au fost realizate și, prin urmare, dacă nu ni s-ar fi acordat amânarea, în afara aspectelor de natură socială din zonele respective, nu am fi avut siguranța asigurării producției de energie necesare României”, a menționat Bolojan.
De asemenea, șeful Guvernului a evidențiat că “acest acord reprezintă un pas important pentru recâștigarea credibilității în fața partenerilor europeni”.
“Termenele și condițiile negociate vor trebui respectate de Guvern, de ministere și de autoritățile locale, în așa fel încât să nu pierdem granturile europene destinate României. În felul acesta, îi respectăm și pe cetățenii țării noastre. România are acum un PNRR realist, care sprijină economia și comunitățile locale, aducând beneficii directe pentru cetățeni, prin simplificarea regulilor și menținerea investițiilor în spitale, infrastructură, energie verde și digitalizare. Le mulțumesc tuturor celor implicați în aceste negocieri pentru munca din ultimele luni. A fost o negociere dificilă, dar condusă cu profesionalism și argumente solide, care a adus un rezultat bun pentru România”, a transmis premierul.
FONDURI EUROPENE
România, cu un “șantier în derulare” și cu 15-17 miliarde de euro care intră din fonduri europene, nu are cum să intre în recesiune, afirmă ministrul Dragoș Pîslaru
România nu ar avea cum să intre în recesiune în condițiile în care este „un șantier în derulare”, iar din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) urmează să intre 15-17 miliarde de euro, a declarat miercuri, în cadrul unei conferințe de specialitate, ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru.
„Am spus așa: 2025 îl ducem la capăt acum. (…) Nu am cum să-mi țin deficitul bugetar la 7,6%, cât era estimarea inițială, unde erau și cheltuieli care nu fuseseră clar declarate. (…) Alexandru Nazare (n.r. – ministrul finanțelor) s-a confruntat cu mulți scheleți din dulap. Dar una peste alta a reușit să închidă 8,4%, care ne permite să finanțăm fondurile europene. Adică, atenție, e vorba de eficiență, nu te mai arunci în toate părțile, te concentrezi cum finanțezi fondurile europene ca să putem lua banii”, a spus Dragoș Pîslaru, la cea de-a șasea ediție a evenimentului Banking Forum, citat de Agerpres.
Pîslaru a explicat că România are în față o ajustare bugetară importantă în 2026, dar și o oportunitate semnificativă de echilibrare prin fondurile europene:
„Numai din absorbția de fonduri europene ar trebui să existe o mică echilibrare, 0,2%-0,3%, care ar trebui să vină doar de aici. (…) Doar dacă ne ținem de planul ăsta, România nu va intra într-o criză economică. Vă spun foarte clar lucrul ăsta. Nu ai cum, cu o țară care e șantier în derulare și cu 15-17 miliarde de euro care chiar intră — deci nu e banc — să ai o recesiune.”
Citiți și „Situație absolut paradoxală”. Ministrul Dragoș Pîslaru: România stă pe un munte de bani europeni, dar încearcă să termine anul acesta cu un deficit de 8,4% cu resurse sau cu spațiu fiscal aproape inexistent
Ministrul a explicat că România a pornit de la „un fel de investment-led growth, în care dăm drumul la toate investițiile în același timp”, o strategie care, deși pozitivă în principiu, s-a suprapus peste o perioadă electorală, generând măsuri populiste și cheltuieli recurente care au redus spațiul bugetar pentru investiții.
„Această politică contradictorie a dus la o supracontractare masivă a statului pe resurse pe care nu le avea. (…) Vă dau un exemplu: PNRR, 28,5 miliarde, contracte semnate — 47,4 miliarde. (…) Pe toate programele a existat supracontractare, pe ideea unei rezerve. De la un anumit punct încolo, asta înseamnă că ne asumăm că suntem complet ineficienți, că nu terminăm proiectele la timp”, a subliniat Pîslaru
Ministrul a adăugat, într-o notă mai relaxată: „Dacă ar fi să caracterizez primele 100 de zile de mandat, aș zice că a fost ceva între merge și așa și Doamne-ajută. Cu partea de Doamne-ajută încă n-am terminat și am senzația că și eu am nevoie un pic de intervenție divină”.
Pîslaru a reamintit că România nu a mai atins până acum niveluri anuale de absorbție mai mari de 8,6 miliarde de euro (în 2023) și 8,3 miliarde de euro (în 2016), însă s-a declarat optimist că, printr-o gestiune mai eficientă și o colaborare instituțională mai strânsă, țara poate depăși aceste recorduri.
FONDURI EUROPENE
„Situație absolut paradoxală”. Ministrul Dragoș Pîslaru: România stă pe un munte de bani europeni, dar încearcă să termine anul acesta cu un deficit de 8,4% cu resurse sau cu spațiu fiscal aproape inexistent
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a arătat că România se află într-o situație absolut paradoxală, în care încearcă să termine anul acesta cu un deficit de 8,4% cumva cu resurse sau cu spațiu fiscal aproape inexistent, dar, în același timp, stă pe un munte de bani, informează Agerpres.
„Suntem într-un moment în care vorbim despre ambiția României de a-și găsi locul firesc în Europa prin forța propriului capital (…) România este într-o situație absolut paradoxală. A avut un deficit bugetar de 9,3% și încearcă să termine anul acesta cu 8,4%, cumva cu resurse sau cu spațiu fiscal aproape inexistent”, a arătat Pîslaru.
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a evidențiat, în același timp, că țara noastră „stă pe un munte de bani europeni și, în acest moment, în portofoliu pe care îl am doar eu, deci nu pun Agricultura și Dezvoltarea rurală, am 55 de miliarde de euro la dispoziție pentru a fi investiți în economia românească, dintre care o parte, cam 13 miliarde din cei 21,5 miliarde care vor rămâne în Planul Național de Redresare și Reziliență, sunt încă necheltuiți și trebuie cheltuiți până anul viitor, în 31 august”.
„Cumva, acest lucru ne arată, paradoxal, faptul că noi avem încă o abordare duală: bani europeni și banii naționali, gândiți în mod diferit. Legat de perioada următoare, matematic, dacă bineînțeles lucrurile se întâmplă așa cum sunt acum planificate, România ar urma să poată absorbi 13 miliarde de euro prin PNRR, la care se adaugă circa 5 miliarde de euro pe Coeziune. Cam aici ajungem anul acesta… Suntem la 4,6 – 4,7 miliarde pe Politica de Coeziune”, a menționat Pîslaru, la conferința CursDeGuvernare.
Acesta a prezentat și un stadiu al nivelului de absorbție a fondurilor europene.
Astfel, din totalul de 31 de miliarde de euro nerambursabili la dispoziție, s-au cheltuit aproximativ 5,5 miliarde până acum, iar pe baza unor calcule matematice elementare, undeva spre 15 miliarde de euro ar trebui să poată fi absorbiți până la sfârșitul anului viitor.
Dragoș Pîslaru a explicat că „acest lucru ar însemna cam de două ori capacitatea maximă pe care a avut-o România vreodată de absorbție: 8,6 miliarde a fost în anul 2023, 8,3 miliarde în 2016… de fiecare dată la sfârșitul unei perioade de programare, când practic îngrămădeam toate lucrurile ca să ne iasă absorbția”.
Premierul Ilie Bolojan a anunțat în luna septembrie că România a convenit cu Comisia Europeană să încheiem anul cu un deficit de 8,4%.
Potrivit ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, Comisia Europeană a transmis un mesaj clar de încredere în noua direcție a României.
FONDURI EUROPENE
Alexandru Nazare: Nu cred că mai poate fi vorba de o activare a clauzei privind suspendarea fondurilor europene în contextul actual
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat miercuri seara, la briefingul de la finalul ședinței de Guvern în care a fost aprobat proiectul de rectificare bugetară, că, în contextul actual, nu mai poate fi vorba de activarea clauzei privind suspendarea fondurilor europene. Aceasta, a explicat el, se datorează atât adoptării pachetului unu de reformă, cât și prevederilor deja incluse în pachetul doi, precum și măsurilor luate până acum.
„În zilele următoare vom intra din nou în discuție cu Comisia Europeană pentru a vedea exact care sunt chestiunile de reglat înaintea Consiliului ECOFIN din 10 octombrie. Nu cred că mai poate fi vorba, în contextul actual, după adoptarea pachetului unu și după tot ce am prevăzut deja în pachetul doi, și măsurile luate, de o activare a clauzei respective privind fondurile europene. Ea rămâne în continuare, bineînțeles, în discuție, pentru că există deja scrisoarea transmisă către Parlamentul European. Pe măsură ce România ia măsuri, aceste lucruri sunt recunoscute de Comisie și sunt folosite ca și argumente în Parlamentul European, astfel încât, bineînțeles, să convingem că, pe baza măsurilor luate, nu e oportună activarea clauzei”, a afirmat ministrul.
Acesta susține că România a luptat împotriva activării acestei clauze. „Am luptat împotriva activării clauzei la ultimul Consiliu. Am discutat despre această clauză la Consiliul informal de la Copenhaga și nu cred că în următorul Consiliu această chestiune va fi activată”, a explicat Nazare, scrie Agerpres.
Citiți și Alexandru Nazare: Prin rectificarea bugetară, Guvernul își propune să mențină încrederea partenerilor europeni și internaționali în capacitatea României de a lua decizii fiscal-bugetare responsabile
De asemenea, ministrul a subliniat că, prin adoptarea rectificării bugetare înaintea Consiliului miniștrilor de Finanțe din 10 octombrie și prin adoptarea și explicarea noii ținte de deficit, de 8,4%, precum și a tuturor măsurilor conexe acestei rectificări, va fi transmis un semnal foarte bun, nu doar către Comisia Europeană, ci și către piețe: „că ne menținem angajamentele, că ceea ce spunem facem și că schimbăm atitudinea în privința evaluării bugetelor”.
Nazare a mai anunțat că în luna noiembrie vor începe discuțiile pentru construcția unui nou buget de stat, pe alte coordonate, în care să fie prinse toate cheltuielile, atât cele de investiții, dar și toate cheltuielile esențiale, astfel încât anul viitor să nu mai fim în situația de a avea o rectificare față de care să fie făcută o adăugire pe cheltuieli atât de mare precum cea făcută miercuri.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Donald Trump ar trebui să permită Ucrainei să utilizeze rachete Tomahawk pentru a lovi ținte aflate în interiorul Rusiei, sugerează premierul Finlandei: „Putin crede doar în putere”
Avertismentul lui Remus Ștefureac: „O eventuală explozie socială va ridica un val uriaș de ură în populație”
Bugetul UE 2026: Gheorghe Falcă obține creșterea finanțărilor destinate mobilității militare și infrastructurii de transport feroviar
România menține în funcțiune centrale pe cărbune, anunță ministrul Energiei: Cel mai negru scenariu, un potențial blackout în această iarnă, va fi 100% evitat
ARPIM Innovation Forum 2025: ”Inovația farmaceutică, motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative
Țările UE au adoptat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, în ajunul summitului de la Bruxelles: Pentru prima dată, măsurile UE “lovesc sectorul de gaz al Rusiei, inima economiei sale de război”
Din plenul PE, Victor Negrescu atrage atenția că Europa are nevoie de un buget curajos, „care investește în oameni, oferă stabilitate și nu lasă nicio regiune și nicio persoană în urmă”
Noul șef al Statului Major al Franței pregătește armata “pentru un șoc în trei, patru ani”: “Rusia poate fi tentată să continue războiul pe continentul nostru”
Zelenski și premierul suedez au deschis calea unui acord pentru 150 avioane de luptă Gripen pentru Ucraina, în cel mai mare contract militar din istoria Suediei
“Acord important pentru România”. Bolojan anunță că revizuirea PNRR a fost aprobată, cu o valoare de 21,4 miliarde de euro: Am reușit păstrarea granturilor de 13,57 miliarde de euro
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR, în valoare de 21,41 mld de euro. Pîslaru va discuta la Bruxelles depunerea cererii de plată nr. 4: România merge mai departe cu un plan realist, construit pe rezultate și care aduce investiții concrete
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Trending
- INTERVIURI1 week ago
INTERVIU Patriciu Achimaș-Cadariu: Centrul Național de Competență în Domeniul Cancerului, un model prin care finanțarea europeană sprijină cercetarea și pacienții din România
- ENERGIE1 week ago
Legea prosumatorilor, adoptată în Camera Deputaților. Deputatul Sebastian Burduja: Prosumatorii sunt, probabil, cei mai mari investitori în energie din ultimii 5 ani
- EDITORIALE1 week ago
Despre Ziduri și Fundații
- ROMÂNIA1 week ago
Curtea de Conturi recomandă CNAS adaptarea Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate la cerințele actuale de digitalizare în contextul procesului de modernizare finanțat prin PNRR
- POLITICĂ5 days ago
Explozie în București. Nicușor Dan: Cei care au știut și nu au acționat trebuie să răspundă. Verificarea instalațiilor este o obligație legală care face diferența între viață și moarte