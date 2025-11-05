CONSILIUL UE
Acord în Consiliul UE: Statele membre reconciliază ambițiile climatice cu nevoia de competitivitate. Ținta reducerii cu 90% a emisiilor până în 2040 va ține cont de diferențele naționale între state
Consiliul Uniunii Europene a ajuns miercuri la un acord privind modificarea Legii europene a climei, stabilind un obiectiv intermediar obligatoriu pentru 2040, respectiv reducerea cu 90% a emisiilor nete de gaze cu efect de seră față de nivelurile din 1990. Decizia marchează o etapă majoră în drumul către neutralitatea climatică a Uniunii până în 2050, dar și o tentativă de a reconcilia ambițiile climatice cu nevoia de competitivitate, securitate energetică și echitate socială, în conformitate cu orientările strategice decise de cei 27 de șefi de stat sau de guvern la Consiliul European din luna octombrie.
Amendamentul convenit de țările UE stabilește, de asemenea, anumite domenii de flexibilitate și elemente-cheie pentru obiectivul din 2040 și pentru cadrul climatic de după 2030. Acestea vor orienta viitoarele propuneri legislative ale Comisiei Europene, pentru a permite statelor membre să atingă obiectivul din 2040, sprijinind în același timp industria și cetățenii europeni pe parcursul tranziției.
Astăzi am adoptat o țintă climatică de 90% pentru 2040, cu o susținere largă din partea statelor membre. Ținta se bazează pe știință și, în același timp, îmbină competitivitatea și securitatea noastră. Este important pentru viitorul Europei – și arată că, chiar și în vremuri dificile, putem rămâne uniți. Ținta stabilește o direcție clară, cu ani înainte, pentru politicile, industriile și investițiile noastre. Cu acest obiectiv în mână, suntem pregătiți să construim o Uniune Europeană mai puternică, mai competitivă și mai sigură”, a declarat Lars Aagaard, ministrul danez al climei, energiei și utilităților, a cărui țară deține președinția în exercițiu a Consiliului UE.
Textul convenit stabilește poziția Consiliului pentru viitoarele negocieri („triloguri”) cu Parlamentul European, care vor defini forma finală a legislației.
Principalele modificări convenite de Consiliu
Consiliul a menținut reducerea obligatorie de 90% a emisiilor nete de GES până în 2040, așa cum a propus Comisia. Cu toate acestea, au fost introduse ajustări pentru a reflecta îngrijorările privind competitivitatea UE, necesitatea unei tranziții juste și echilibrate din punct de vedere social, incertitudinile legate de absorbțiile naturale de carbon, precum și diferențele dintre situațiile naționale ale statelor membre, aceasta din urmă fiind o prevedere importantă pentru țări precum România.
Aceste modificări au fost inspirate și de orientările strategice oferite de liderii UE în concluziile Consiliului European adoptate la 23 octombrie 2025.
Domenii de flexibilitate pentru statele membre
Propunerea Comisiei includea trei opțiuni de flexibilitate, care urmează să fie reflectate în mod corespunzător în viitoarele propuneri legislative pentru atingerea obiectivului din 2040. Consiliul a clarificat suplimentar aceste domenii, care includ:
- posibilitatea utilizării de credite internaționale de carbon de înaltă calitate, pentru a contribui „în mod adecvat” la atingerea obiectivului din 2040, cuantificate până la 5% din emisiile nete ale UE din 1990, începând din 2036, cu o perioadă-pilot între 2031–2035;
- rolul absorbțiilor permanente interne de carbon în cadrul sistemului de comercializare a certificatelor de emisii al UE (ETS), pentru compensarea emisiilor reziduale dificil de redus;
- flexibilitate sporită între sectoare și instrumente, pentru a sprijini atingerea obiectivelor într-un mod simplu și rentabil, permițând statelor membre să compenseze deficitele dintr-un sector fără a compromite progresul general.
Elemente pentru cadrul post-2030
Amendamentul la Legea europeană a climei propus de Comisie stabilește o serie de principii și condiții care trebuie luate în considerare la elaborarea politicilor post-2030, pentru a permite statelor membre să atingă obiectivul din 2040 și pentru a asigura o tranziție echitabilă, eficientă din punct de vedere al costurilor și favorabilă investițiilor.
Poziția Consiliului menține multe dintre elementele propunerii Comisiei, dar le dezvoltă suplimentar, inclusiv prin:
- accentuarea consolidării competitivității economiei și industriei UE, precum și reducerea poverii administrative;
- sublinierea clară a nevoii unei tranziții juste, ținând cont de circumstanțele naționale diferite;
- încurajarea inovării și a dezvoltării de tehnologii sigure și scalabile în toate sectoarele, într-un mod tehnologic neutru, menținând eficiența energetică drept principiu central;
- consolidarea securității energetice, prin accent pe soluții bazate pe energie regenerabilă, accesibilitatea energiei și modernizarea rețelelor pentru a garanta aprovizionarea UE;
- sprijinirea investițiilor și inovării, atât din fonduri publice, cât și private, și asigurarea accesului echitabil la tehnologii inovatoare în toate statele membre;
- abordarea contribuției realiste a absorbțiilor de carbon la reducerea totală a emisiilor, luând în calcul incertitudinile asociate acestora;
- concentrarea pe protecția și consolidarea pe termen lung a rezervoarelor naturale de carbon și a biodiversității, precum și pe impactul schimbărilor climatice și al perturbărilor naturale asupra utilizării terenurilor și pădurilor.
Revizuirea obiectivului
Poziția Consiliului introduce și o evaluare bienală a progresului către obiectivele intermediare, bazată pe cele mai recente dovezi științifice, progrese tehnologice și competitivitatea globală a UE.
Statele membre au extins și consolidat clauza de revizuire a Legii europene a climei existente. Revizuirea va analiza, printre altele, nivelul absorbțiilor nete la nivelul UE în raport cu cerințele pentru atingerea obiectivului din 2040, precum și provocările și oportunitățile legate de competitivitatea globală a industriei europene.
De asemenea, se va ține cont de evoluția prețurilor la energie și de impactul acestora asupra industriei și gospodăriilor.
Pe baza concluziilor revizuirii, Comisia Europeană va trebui, dacă este cazul, să propună o nouă modificare a Legii climei, care ar putea include ajustarea obiectivului pentru 2040 sau alte măsuri suplimentare pentru întărirea cadrului de sprijin — în special pentru a asigura competitivitatea, prosperitatea și coeziunea socială a UE.
Amânarea ETS2
Consiliul a introdus, de asemenea, o prevedere privind amânarea cu un an a aplicării sistemului european de comercializare a emisiilor pentru clădiri și transport rutier (ETS2) – de la 2027 la 2028.
Președinția Consiliului va începe negocierile cu Parlamentul European odată ce acesta își va adopta poziția, cu scopul de a ajunge la un acord final privind textul amendamentului.
Adoptată inițial în 2021, Legea europeană a climei oferă baza juridică pentru politicile climatice pe termen lung ale UE, în conformitate cu Acordul de la Paris. Aceasta stabilește un obiectiv obligatoriu de neutralitate climatică până în 2050 și o țintă intermediară pentru 2030 de reducere a emisiilor nete cu cel puțin 55%. Legea prevede, de asemenea, stabilirea unui obiectiv climatic intermediar pentru 2040.
După publicarea comunicării „Ținta climatică a Europei pentru 2040” în februarie 2024, Comisia Europeană a prezentat la 2 iulie 2025 o propunere de modificare a Legii europene a climei pentru stabilirea țintei pentru 2040.
Mai recent, în octombrie 2025, Consiliul European a oferit orientări strategice privind modul de stabilire a acestui obiectiv. Liderii au subliniat nevoia unei abordări echilibrate, care să mențină și să sporească competitivitatea UE, asigurând în același timp echitatea socială a tranziției. De asemenea, au cerut luarea în considerare a incertitudinilor legate de absorbțiile naturale și au invitat Comisia să dezvolte condițiile necesare pentru sprijinirea industriei europene și a cetățenilor în atingerea obiectivului pentru 2040.
CONSILIUL UE
Ucraina urmează să primească peste 1,8 miliarde de euro din partea UE, după ce Consiliul a aprobat cea de-a cincea plată periodică de sprijin în cadrul Facilității UE pentru Ucraina
Ucraina urmează să primească peste 1,8 miliarde de euro sub formă de finanțare, după ce Consiliul a adoptat o decizie privind cea de a cincea plată periodică de sprijin în cadrul Facilității UE pentru Ucraina.
Potrivit unui comunicat al Consiliului UE, această sumă reflectă îndeplinirea cu succes de către Ucraina a nouă etape necesare pentru cea de a cincea plată, precum și a unei etape restante din cea de a patra plată.
Finanțarea vizează în primul rând consolidarea stabilității macrofinanciare a Ucrainei și sprijinirea continuării funcționării administrației sale publice.
Plățile efectuate în cadrul Facilității pentru Ucraina sunt strâns legate de Planul pentru Ucraina, care prezintă strategia Ucrainei pentru redresare, reconstrucție și modernizare, împreună cu un calendar pentru punerea în aplicare a reformelor aliniate la obiectivele de aderare a țării la UE în următorii ani.
Facilitatea pentru Ucraina, care a intrat în vigoare la 1 martie 2024, oferă până la 50 de miliarde de euro de finanțare stabilă, sub formă de granturi și împrumuturi, pentru a sprijini redresarea, reconstrucția și modernizarea Ucrainei în perioada 2024-2027.
Din aceste 50 de miliarde de euro, până la 32 de miliarde de euro sunt alocate în mod specific pentru a sprijini reformele și investițiile prevăzute în Planul pentru Ucraina. Plățile sunt condiționate de îndeplinirea indicatorilor identificați în plan.
De la intrarea sa în vigoare, Facilitatea pentru Ucraina a plătit deja 6 miliarde de euro sub formă de finanțare-punte, 1,89 miliarde de euro sub formă de prefinanțare și patru tranșe de aproximativ 4,2, 4,1, 3,5 și 3,2 miliarde de euro.
În urma evaluării de către Comisie a cererii de plată a Ucrainei din 29 septembrie 2025, Consiliul a concluzionat că Ucraina a îndeplinit în mod satisfăcător o serie de reforme prevăzute în Planul pentru Ucraina, inclusiv reforme ale sistemului judiciar, lupta împotriva corupției și spălării banilor, piețele financiare, capitalul uman, mediul de afaceri, descentralizarea și politica regională, sectorul energetic, gestionarea materiilor prime critice, tranziția ecologică și protecția mediului.
CONSILIUL UE
Elveția a aderat la programele de cercetare și inovare ale UE: Relația noastră trebuie extinsă și modernizată
Elveția a aderat astăzi, 21 octombrie, la mai multe programe emblematice ale Uniunii Europene, precum Orizont Europa, Euratom Cercetare și formare, ITER/Fuziune pentru energie (F4E), Europa digitală, Erasmus+, precum și EU4Health, modernizând astfel relația pentru a fi mai bine „adaptată viitorului”, informează comunicatul oficial.
„Parteneriatul nostru cu Elveția este de lungă durată și se bazează pe valori comune. În contextul geopolitic complex și în continuă evoluție din prezent, relația noastră trebuie extinsă și modernizată pentru a fi mai bine adaptată viitorului. Exact acest lucru l-am realizat astăzi prin decizia noastră privind asocierea Elveției la programele de cercetare și inovare ale UE de la începutul acestui an”, a declarat Marie Bjerre, ministrul afacerilor europene al Danemarce
Acest acord privind asocierea Elveției la programele UE face parte dintr-un pachet mai amplu de acorduri bilaterale negociate între UE și Confederația Elvețiană în 2024. Este primul acord din pachet care va fi semnat și pus în aplicare retroactiv de la începutul acestui an.
Se prevede aplicarea provizorie a acordului începând cu 1 ianuarie 2025. Această abordare va permite punerea în aplicare a dispozițiilor tranzitorii pe care Comisia le-a acordat Elveției în timpul negocierilor pachetului mai amplu de acorduri, pentru procedurile de atribuire care pun în aplicare creditele de angajament pentru 2025.
Încheierea acordului privind participarea Elveției la programele UE este prevăzută ca parte a pachetului mai amplu numai dacă Elveția va finaliza procedurile necesare pentru intrarea în vigoare a pachetului până la sfârșitul anului 2028.
În urma adoptării de astăzi, Comisia este autorizată să semneze acordul cu autoritățile elvețiene. Semnarea este prevăzută să aibă loc la Berna, la 10 noiembrie 2025. După finalizarea semnării întregului pachet de acorduri, Consiliul va solicita aprobarea Parlamentului European. Odată ce aceasta va fi acordată și sub rezerva finalizării de către Elveția a procedurilor necesare pentru intrarea în vigoare a pachetului până la sfârșitul anului 2028, Consiliul va finaliza procesul de încheiere a pachetului amplu de acorduri, permițând intrarea sa în vigoare.
CONSILIUL UE
REPowerEU. Statele membre sunt pregătite să înceapă negocierile cu privire la normele de eliminare treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia: O Europă independentă energetic este mai puternică
Consiliul Uniunii Europene a convenit asupra poziției sale de negociere privind proiectul de regulament pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia.
Regulamentul constituie un element central al foii de parcurs REPowerEU ce urmărește să pună capăt dependenței de energia rusă, în urma utilizării de către Rusia a aprovizionării cu gaze ca armă și a întreruperilor repetate ale aprovizionării cu gaze către UE, cu efecte semnificative asupra pieței energetice europene.
Regulamentul propus introduce o interdicție treptată și obligatorie din punct de vedere juridic privind importurile de gaze naturale transportate prin conducte și de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia, interdicția totală urmând să se aplice începând cu 1 ianuarie 2028.
Potrivit unui comunicat, Consiliul UE menține acest termen și reprezintă, prin urmare, un semnal ambițios al voinței de a realiza eliminarea treptată. Acesta va contribui la obiectivul general de a realiza o piață energetică a UE rezilientă și independentă, menținând în același timp securitatea aprovizionării UE.
„O Europă independentă din punct de vedere energetic este o Europă mai puternică și mai sigură. Deși am depus eforturi susținute și am insistat în ultimii ani pentru a elimina gazul și petrolul rusesc din Europa, nu am atins încă acest obiectiv. Prin urmare, este esențial faptul că președinția daneză a obținut un sprijin copleșitor din partea miniștrilor energiei din Europa pentru legislația care va interzice definitiv importul de gaz rusesc în UE”, Lars Aagaard, ministrul danez al climei, energiei și utilităților.
Principalele modificări convenite de Consiliu
Faza de tranziție pentru contractele de furnizare existente
Consiliul a confirmat că importurile de gaze rusești vor fi interzise începând cu 1 ianuarie 2026, menținându-se însă o perioadă de tranziție pentru contractele existente. În special, contractele pe termen scurt încheiate înainte de 17 iunie 2025 pot continua până la 17 iunie 2026, în timp ce contractele pe termen lung pot fi valabile până la 1 ianuarie 2028.
Modificările aduse contractelor existente vor fi permise numai în scopuri operaționale strict definite și nu pot duce la creșterea volumelor, cu excepția unor flexibilități specifice pentru statele membre fără ieșire la mare afectate de recentele modificări ale rutelor de aprovizionare.
Proceduri vamale și autorizare
În comparație cu propunerea Comisiei, Consiliul a simplificat obligațiile vamale prin stabilirea unor cerințe și proceduri mai puțin stricte în materie de documentare pentru importurile de gaze naturale provenite din alte țări decât Rusia.
În astfel de cazuri, autorităților de autorizare trebuie să li se furnizeze numai înainte ca gazele naturale să intre pe teritoriul vamal al UE, în timp ce pentru importurile de gaze naturale din Rusia sunt solicitate mai multe informații în timpul fazei de tranziție (inclusiv data și durata contractului de furnizare, cantitățile contractate și orice modificări aduse contractului).
Consiliul a inclus cerința ca ambele categorii de importuri de gaze să fie supuse unui regim de autorizare prealabilă, pentru a se asigura că interdicția va funcționa în practică:
- pentru gazul rusesc și importurile care intră sub incidența perioadei de tranziție, informațiile necesare pentru autorizare trebuie prezentate cu cel puțin o lună înainte de intrare
- pentru gazul non-rus, dovada trebuie furnizată cu cel puțin cinci zile înainte de intrare
- în cazul încărcăturilor mixte de GNL, documentația trebuie să dovedească proporțiile respective de gaz rusesc și non-rus din amestec, numai cantitățile non-ruse fiind autorizate să intre în UE.
Pentru a reduce sarcina administrativă, statele membre au convenit ca această procedură de autorizare prealabilă să nu se aplice importurilor din țările care îndeplinesc o serie de criterii prevăzute în regulamentul propus. Astfel se garantează că numai importurile care sunt cele mai relevante pentru verificare vor fi supuse autorizării prealabile. Conform textului convenit, Consiliul însărcinează Comisia să întocmească lista țărilor exceptate în termen de cinci zile de la intrarea în vigoare a regulamentului.
Au fost introduse, de asemenea, mecanisme suplimentare de monitorizare și notificare pentru a împiedica intrarea gazului rusesc în UE în cadrul procedurilor de tranzit (adică gazul care tranzitează UE în drumul său către o altă destinație, fără a intra pe piața UE).
Planuri naționale de diversificare
Regulamentul propus impune tuturor statelor membre să prezinte planuri naționale de diversificare în care să fie descrise măsurile și potențialele provocări legate de diversificarea aprovizionării cu gaze naturale. Consiliul a convenit să acorde o derogare statelor membre care pot demonstra că nu mai importă direct sau indirect gaze naturale din Rusia.
Aceeași cerință de prezentare a unui plan național de diversificare se va aplica statelor membre care încă importă petrol rusesc, în vederea întreruperii acestor importuri până la 1 ianuarie 2028.
În comparație cu propunerea Comisiei, Consiliul a dezvoltat în detaliu dispozițiile privind schimbul de informații între autoritățile naționale, Agenția UE pentru cooperarea autorităților de reglementare din domeniul energetic (ACER) și Comisie și a solicitat Comisiei să revizuiască punerea în aplicare a regulamentului în termen de doi ani de la intrarea sa în vigoare, inclusiv dispozițiile privind procedurile de autorizare prealabilă.
De asemenea, Consiliul a clarificat clauza de suspendare, precizând ce tipuri de perturbări ale securității aprovizionării ar putea justifica o suspendare temporară a interdicției de import sau a cerinței de autorizare prealabilă.
Președinția Consiliului va începe negocierile cu Parlamentul European în vederea ajungerii la un acord asupra textului final al regulamentului, odată ce acesta din urmă își va adopta poziția.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Acord în Consiliul UE: Statele membre reconciliază ambițiile climatice cu nevoia de competitivitate. Ținta reducerii cu 90% a emisiilor până în 2040 va ține cont de diferențele naționale între state
Rutte l-a asigurat pe Bolojan, în contextul “repoziționării unor trupe americane”, că apărarea colectivă conform articolului 5 al NATO contribuie la protejarea României
România este o țară sigură și protejată de NATO, i-a asigurat Mark Rutte pe președintele Senatului Mircea Abrudean și pe senatorii români
Grindeanu a discutat cu Rutte despre întărirea prezenței NATO pe flancul estic și propunerea României de a găzdui Hubul European de Securitate Maritimă la Marea Neagră
Nicușor Dan, după întâlnirea cu secretarul general NATO: “România are aliați și este protejată corespunzător față de orice potențială amenințare”
Dacă Rusia ar ataca “în mod special România” întregul NATO, 31 de aliați, ar veni în ajutorul României, afirmă secretarul general NATO la București: Suntem absolut de neînvins
Proiectul pentru lansarea euro digital până în 2029 provoacă tensiuni între Banca Centrală Europeană, bănci și europarlamentari
Letonia amână până în noiembrie 2026 decizia privind retragerea din Convenția de la Istanbul, care vizează combaterea violenței împotriva femeilor
Ministrul Finanțelor va discuta la Atena cu omologul grec despre „investiții comune în infrastructura energetică, de transport și digitală”
Comisia Europeană lucrează la un cod de bune practici privind etichetarea conținutului generat de AI
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Noul Guvern al R. Moldova a depus jurământul de învestire. Președinta Maia Sandu: Trebuie să valorificăm „fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană”
Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative
ARPIM facilitează dialogul cu Europa pentru a valorifica inovația în sănătate: Industria farmaceutică inovatoare – sector strategic pentru acces la tratamente moderne și dezvoltare economică durabilă
România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6%, pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene
Von der Leyen: 2,7 milioane de europeni sunt diagnosticați anual cu cancer. Am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul UE a Sănătății, cu o alocare de 4 mld. de euro
Comisarul pentru Energie apreciază România pentru leadership-ul regional în soluționarea problemelor comune și anunță un plan pentru consolidarea interconexiunilor energetice și scăderea prețurilor
România își asumă „rolul de integrator și lider regional” pentru cooperare energetică. Bogdan Ivan apreciază deschiderea Comisiei Europene pentru găsirea unor soluții de reglementare și investiții pentru reducerea prețurilor record la energie
Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR, în valoare de 21,41 mld de euro. Pîslaru va discuta la Bruxelles depunerea cererii de plată nr. 4: România merge mai departe cu un plan realist, construit pe rezultate și care aduce investiții concrete
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Trending
- EDITORIALE1 week ago
Iulian Chifu: SUA în Venezuela. Invazie, schimbare de regim, descurajarea credibilă a traficanților și migranților
- COMISIA EUROPEANA1 week ago
Von der Leyen: 2,7 milioane de europeni sunt diagnosticați anual cu cancer. Am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul UE a Sănătății, cu o alocare de 4 mld. de euro
- U.E.1 week ago
Mario Draghi propune o “doctrină a federalismului pragmatic” pentru a salva proiectul european, cu “coaliții ale celor dispuși să acționeze”: Este singura cale viabilă înainte
- NATO1 week ago
Oficial: România și aliații NATO au fost informați de decizia SUA de redimensionare a trupelor în Europa. În jur de 1.000 soldați americani vor rămâne în România
- NATO2 days ago
Mark Rutte vine miercuri și joi în România pentru prima dată ca secretar general NATO. Liderul Alianței și Nicușor Dan vor deschide Forumul NATO pentru industrie