Acord la Bruxelles asupra bugetului UE pentru 2026. Victor Negrescu: România își consolidează rolul în arhitectura europeană de securitate cibernetică

Published

11 seconds ago

on

© Victor Negrescu/Facebook

Negociatorii Parlamentului European, ai Consiliului și ai Comisiei Europene au ajuns la un acord privind bugetul UE pentru 2026, după zile de discuții tehnice și ore prelungite de negocieri la Bruxelles. Eurodeputatul Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European și membru al echipei de negociere, a anunțat sâmbătă dimineață că rezultatul reflectă „un angajament real pentru o Europă mai puternică, mai sigură și mai pregătită pentru provocările viitorului”.

Negrescu a subliniat că acest buget „nu este doar un set de cifre”, ci un document care investește direct în domenii cu impact asupra vieții cotidiene a europenilor.

„Ca membru al echipei de negociere a Parlamentului European m-am luptat pentru prioritățile care ating direct viața oamenilor: educație, mobilitate, energie, cultură, cercetare, sprijin pentru IMM-uri, protecție civilă, siguranță și apărare, dar și valori democratice solide”, a transmis eurodeputatul.

Negocierea a avut loc într-un climat politic dificil, însă, potrivit lui Negrescu, rezultatul arată că „atunci când există voință, se pot obține rezultate concrete pentru Europa, pentru România și pentru fiecare cetățean”.

Eurodeputatul a detaliat și o serie de creșteri bugetare obținute în negocieri, inclusiv amendamente pe care le-a susținut activ alături de grupul social-democrat:

Investiții în infrastructură și energie

  • +8,5 milioane € pentru Connecting Europe Facility – Transport
  • +15 milioane € pentru Connecting Europe Facility – Energie

Educație, competențe și cultură

  • +3 milioane € pentru Erasmus+, pentru mai multe burse și mobilități
  • +1 milion € pentru programul Creative Europe
  • +1 milion € pentru programul CERV – Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori

Economia europeană și IMM-uri

  • +2 milioane € pentru Single Market Programme, dedicate sprijinirii întreprinderilor mici și mijlocii

Protecție civilă și dialog social

  • +1,5 milioane € pentru organizațiile lucrătorilor
  • +10 milioane € pentru Mecanismul de protecție civilă al UE

Securitate și vecinătate estică

  • +10 milioane € pentru mobilitatea militară
  • +25 milioane € pentru Parteneriatul Estic și Republica Moldova

Cercetare și securitate cibernetică

  • +20 milioane € pentru programul Horizon Europe
  • Consolidarea Centrului european de competențe în domeniul securității cibernetice (ECCC) de la București — un pas important pentru rolul României în arhitectura digitală europeană.

Eurodeputatul a subliniat că acordul bugetar demonstrează „că, indiferent de diferențele dintre instituții, putem construi compromisuri solide atunci când interesul cetățenilor este pe primul loc”. Potrivit acestuia, bugetul pentru 2026 aduce „mai multe oportunități pentru tineri, condiții mai bune pentru lucrători, sprijin suplimentar pentru IMM-uri, un răspuns mai eficient în situații de urgență, investiții în securitate, mai multă inovație și un rol consolidat al României în domeniul securității cibernetice europene”.

Bugetul UE pentru 2026 urmează să fie supus votului final în sesiunea plenară din noiembrie.

Gabriela Firea, împreună cu reprezentanți instituționali și ai societății civile, a transmis Comisiei Europene propuneri concrete pentru întărirea legislației UE privind sprijinirea femeilor

Published

21 hours ago

on

November 14, 2025

By

© Gabriela Firea / Facebook

Europarlamentarul Gabriela Firea a adus în Parlamentul European drama familiilor celor 51 de femei ucise în România, subliniind că a dus acest strigăt de ajutor în inima Europei pentru ca viitorul fetelor din țara noastră și din întreaga Uniune Europeană să fie unul în siguranță, fără frică.

„Personalitāți feminine din țară şi de la Bruxelles şi-au dat mâna pentru a atrage încă o dată atenția asupra situației multor femei: fără acces neîngrădit la sănătate şi educație, muncind zilnic şi acasă şi la serviciu, plătite mai prost decât bărbații la locul de muncă, discriminate ori victime ale violenței domestice, abuzurilor psihologice, sexuale sau/şi financiare”, a scris Gabriela Firea, pe Facebook.

Gabriela Firea a precizat că, odată cu apropierea Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor – 25 noiembrie –, au început cele 16 Zile de Activism, marcate printr-o dezbatere pe care o consideră esențială: „Stop Violență Domestică!”.

„Am adus acest strigăt de ajutor direct în inima Europei, la Parlamentul European, pentru că vreau ca viitorul fetelor din țara noastră și din toată Uniunea Europeană să fie unul în siguranță, fără frică. A fost o onoare să pun la aceeași masă forțe atât de puternice. Vreau să le mulțumesc în mod special femeilor extraordinare, românce și europene, care luptă zi de zi pentru egalitate și protecție: comisarul Roxana MÎNZATU – Vicepreședinte Executiv al Comisiei Europene, Iratxe GARCIA – Președinta Grupului S&D și o voce neobosită în Parlament, Helene FRITZON – Vicepreședinta S&D, care înțelege urgența acestei crize, Lina GALVEZ – președinta Comisiei pentru drepturile femeilor și Egalitate de gen, o susținătoare a femeilor, indiferent de vârstă”, a continuat Gabriela Firea.

Ea a precizat că Simona Bucura-Oprescu, chestor al Camerei Deputaților și fost ministru al Muncii, împreună cu Laura Albu, președinta Romanian Women’s Lobby, au adus la Bruxelles experiența și preocupările de acasă.

„Am avut alături pe Ministrul Muncii, Florin Manole, căruia îi mulțumesc pentru tot sprijinul și pe eurodeputata Maria Grapini, eurodeputații Gheorghe Cârciu şi Andi Cristea, alături de toți ceilalți experți și reprezentanți ai societății civile. De asemenea, îi mulțumesc jurnalistei și psihoterapeutei Maria Coman, pentru ideile propuse şi pentru ajutorul în moderarea dezbaterii. Conferința la care au participat reprezentante din domeniile : sănătate, educație, cultură, presă, administrație nu se opresc la dezbatere”, a adăugat deputatul european.

De asemenea, Gabriela Firea a menționat că, alături de toți participanții din zona instituțională și din societatea civilă, a lucrat la un document care a fost transmis către Comisia Europeană și care conține propuneri concrete pentru modificarea și întărirea legislației europene privind sprininirea femeilor şi lupta împotriva violenței domestice.

În fața războaielor și a presiunilor economice, unitatea europeană trebuie să fie o forță reală, nu doar un slogan, subliniază vicepreședintele PE, Victor Negrescu

Published

24 hours ago

on

November 14, 2025

By

© European Union 2025 - Source : EP

Europa trece printr-un moment decisiv, a avertizat vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, subliniind că, în fața războaielor și a presiunilor economice tot mai puternice, unitatea europeană trebuie să fie o realitate concretă, nu doar un slogan.

„Direcția este clară: o Europă capabilă să se apere, să își reducă dependențele strategice și să investească în industrie, energie și competitivitate. Iar aceste obiective nu pot fi atinse fără un buget european adecvat și fără o dimensiune socială solidă”, a scris Victor Negrescu, pe Facebook.

Europarlamentarul a precizat că Europa are nevoie de prețuri mai mici la energie, de o tranziție digitală echitabilă, de mai puțină birocrație și de acces la locuințe și locuri de muncă decente pentru toți europenii.

„În același timp, trebuie să avansăm soluții concrete, inclusiv cu privire la utilizarea activelor rusești înghețate”, a adăugat Victor Negrescu.

Citiți și Ursula von der Leyen propune trei opțiuni pentru a finanța nevoile Ucrainei, una dintre ele fiind datoria comună: Cea mai eficientă modalitate este folosirea activelor rusești înghețate

El a subliniat că Uniunea Europeană trebuie să transmită un mesaj ferm vecinilor săi, de la Republica Moldova la statele din Balcanii de Vest: „Europa rămâne deschisă, unită și angajată în sprijinirea extinderii democratice”.

„Aceasta este Europa în care cred: puternică, corectă, unită și capabilă să își apere valorile prin acțiune, nu doar prin cuvinte”, a concluzionat Victor Negrescu.

Eurodeputatul Gabriela Firea solicită implementarea unui mecanism european permanent dedicat siguranței femeilor

Published

2 days ago

on

November 13, 2025

By

© European Union 2025 - Source : EP

Europarlamentarul Gabriela Firea a susținut un discurs în plenul Parlamentului European, solicitând acțiune imediată pentru siguranța femeilor din România și restul statelor membre UE. Deputatul european propune implementarea unui mecanism european permanent și interconectat (un registru al agresorilor cu antecedente), pentru a preveni mobilitatea transfrontalieră și recidiva, dar și o linie bugetară specifică pentru a finanța adăposturile și serviciile specializate.

„Sunt 51 de femei decedate doar în acest an. E clar că avem lacune în sistemele noastre de protecție. Nu putem construi egalitate pe fundația fricii. Dreptul la viață este fundamentul oricărei strategii. Româncele, cetățeni europeni cer acțiune imediată, aliniată cu obiectivele europene. Avem nevoie de un mecanism european permanent, interconectat, care să creeze un registru al agresorilor cu antecedente pentru a preveni mobilitatea transfrontalieră și recidiva”, a transmis deputatul social-democrat. 

De asemenea, Gabriela Firea subliniază faptul că viitorul buget multianual al UE trebuie să creeze o linie bugetară specifică pentru a finanța serviciile specializate și adăposturile destinate femeilor care trec prin asemenea tragedii:„Europa trebuie să onoreze angajamentul de a garanta un viitor sigur pentru toate femeile. Tragediile pot și trebuie să fie prevenite!” 

