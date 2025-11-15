Acord la Bruxelles asupra bugetului UE pentru 2026. Victor Negrescu: România își consolidează rolul în arhitectura europeană de securitate cibernetică

Negociatorii Parlamentului European, ai Consiliului și ai Comisiei Europene au ajuns la un acord privind bugetul UE pentru 2026, după zile de discuții tehnice și ore prelungite de negocieri la Bruxelles. Eurodeputatul Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European și membru al echipei de negociere, a anunțat sâmbătă dimineață că rezultatul reflectă „un angajament real pentru o Europă mai puternică, mai sigură și mai pregătită pentru provocările viitorului”.

Negrescu a subliniat că acest buget „nu este doar un set de cifre”, ci un document care investește direct în domenii cu impact asupra vieții cotidiene a europenilor.

„Ca membru al echipei de negociere a Parlamentului European m-am luptat pentru prioritățile care ating direct viața oamenilor: educație, mobilitate, energie, cultură, cercetare, sprijin pentru IMM-uri, protecție civilă, siguranță și apărare, dar și valori democratice solide”, a transmis eurodeputatul.

Negocierea a avut loc într-un climat politic dificil, însă, potrivit lui Negrescu, rezultatul arată că „atunci când există voință, se pot obține rezultate concrete pentru Europa, pentru România și pentru fiecare cetățean”.

Eurodeputatul a detaliat și o serie de creșteri bugetare obținute în negocieri, inclusiv amendamente pe care le-a susținut activ alături de grupul social-democrat:

Investiții în infrastructură și energie

+8,5 milioane € pentru Connecting Europe Facility – Transport

+15 milioane € pentru Connecting Europe Facility – Energie

Educație, competențe și cultură

+3 milioane € pentru Erasmus+, pentru mai multe burse și mobilități

+1 milion € pentru programul Creative Europe

+1 milion € pentru programul CERV – Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori

Economia europeană și IMM-uri

+2 milioane € pentru Single Market Programme, dedicate sprijinirii întreprinderilor mici și mijlocii

Protecție civilă și dialog social

+1,5 milioane € pentru organizațiile lucrătorilor

+10 milioane € pentru Mecanismul de protecție civilă al UE

Securitate și vecinătate estică

+10 milioane € pentru mobilitatea militară

+25 milioane € pentru Parteneriatul Estic și Republica Moldova

Cercetare și securitate cibernetică

+20 milioane € pentru programul Horizon Europe

Consolidarea Centrului european de competențe în domeniul securității cibernetice (ECCC) de la București — un pas important pentru rolul României în arhitectura digitală europeană.

Eurodeputatul a subliniat că acordul bugetar demonstrează „că, indiferent de diferențele dintre instituții, putem construi compromisuri solide atunci când interesul cetățenilor este pe primul loc”. Potrivit acestuia, bugetul pentru 2026 aduce „mai multe oportunități pentru tineri, condiții mai bune pentru lucrători, sprijin suplimentar pentru IMM-uri, un răspuns mai eficient în situații de urgență, investiții în securitate, mai multă inovație și un rol consolidat al României în domeniul securității cibernetice europene”.

Bugetul UE pentru 2026 urmează să fie supus votului final în sesiunea plenară din noiembrie.