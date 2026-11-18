Negociatorii Parlamentului European și ai președinției irlandeze a Consiliului UE au ajuns la un acord provizoriu pentru accelerarea autorizării proiectelor de energie regenerabilă, infrastructurii rețelelor electrice, instalațiilor de stocare și stațiilor de reîncărcare. Înțelegerea introduce termene mai scurte, un portal digital național unic pentru toate etapele autorizării și un cadru european dedicat autorizării infrastructurii rețelelor electrice.

Acordul face parte din pachetul european privind rețelele și trebuie aprobat formal de Parlamentul European și de Consiliu înainte de publicarea în Jurnalul Oficial al UE.

În negocieri, eurodeputații au obținut extinderea și consolidarea prezumției potrivit căreia proiectele de energie regenerabilă și de rețele electrice sunt de interes public major, pentru a facilita depășirea unor obstacole administrative.

Statele membre vor putea deroga de la această prezumție numai în cazuri justificate corespunzător, în care interesul concurent privește patrimoniul cultural sau securitatea și apărarea.

Termene de trei luni pentru echipamente solare și de șase luni pentru stocarea independentă

Textul convenit stabilește că procedurile de autorizare nu trebuie să depășească trei luni pentru echipamentele solare și instalațiile de stocare amplasate împreună cu acestea, cu excepția celor pentru hidrogen.

Pentru instalațiile independente de stocare și stațiile de reîncărcare, termenul maxim va fi de șase luni, iar pentru instalațiile hidroelectrice de stocare prin pompaj, de doi ani.

În privința racordării la rețea, termenul va fi de trei luni, cu posibilitatea prelungirii la șase luni în cazuri justificate corespunzător. Sunt prevăzute derogări pentru sistemele izolate sau sistemele mici interconectate, precum cele din regiunile ultraperiferice.

Eurodeputații au obținut și majorarea de la 100 la 200 de kilowați a pragului peste care sunt necesare autorizații pentru instalațiile solare de mici dimensiuni, instalațiile de stocare, cu excepția celor pentru hidrogen, și stațiile de reîncărcare.

Totodată, instalarea stațiilor de reîncărcare cu o capacitate totală de cel mult un megawatt pe structuri artificiale nu va necesita autorizații administrative.

Mai multe proiecte vor trebui să împartă beneficiile cu comunitățile locale

Pragul de la care devine obligatorie împărțirea beneficiilor economice ale proiectelor cu comunitățile care le găzduiesc sau sunt afectate de acestea scade de la 10 la 7 megawați.

Proiectele realizate de comunitățile de energie din surse regenerabile vor fi exceptate de la această obligație. Statele membre vor putea acorda sprijin și consumatorilor vulnerabili și persoanelor afectate de sărăcie energetică.

„Am făcut în această seară un pas foarte important pentru a asigura dezvoltarea mai rapidă a surselor regenerabile și a infrastructurii rețelelor, în beneficiul cetățenilor noștri, pentru a atenua schimbările climatice și a ne stimula competitivitatea. Sunt mândru de acest rezultat, care arată Europa în cea mai bună formă a sa”, a declarat raportorul Parlamentului European, Niels Fuglsang (S&D, Danemarca).

Președintele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (ITRE), Borys Budka (PPE, Polonia), a subliniat că durata procedurilor și lentoarea deciziilor sunt probleme semnalate atât de cetățeni, cât și de companii.

„Accelerarea și simplificarea nu sunt simple sloganuri politice. Progresele în digitalizare, racordarea mai rapidă la rețea a panourilor solare de pe acoperișurile europenilor sau a sistemelor de stocare a energiei sunt exemple de rezultate concrete pe care le oferim cetățenilor și întreprinderilor europene”, a afirmat acesta.

Procedurile lente și complicate de autorizare rămân printre principalele cauze ale întârzierilor în dezvoltarea proiectelor energetice. Realizarea rețelelor de transport al energiei electrice durează aproximativ zece ani, iar autorizarea reprezintă mai mult de jumătate din acest interval.

În cazul proiectelor regenerabile, autorizarea poate dura până la nouă ani, în funcție de statul membru și de tehnologie, iar pentru instalațiile de stocare, între unu și șapte ani.

Propunerea a fost prezentată de Comisia Europeană la 10 decembrie 2025. Textul acordului urmează să fie votat în Comisia ITRE, apoi supus aprobării plenului Parlamentului European și Consiliului UE.