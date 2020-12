Acord post-Brexit: Ursula von der Leyen și Boris Johnson au căzut de acord să prelungească negocierile până duminică, având în vedere că încă există diferențe semnificative

Uniunea Europeană și Regatul Unit au convenit să prelungească cu 72 de ore termenul negocierilor asupra unui acord privind relațiile post-Brexit.

În cadrul unei cine de lucru care a durat trei ore, desfășurate în clădirea Comisiei Europene, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și prim-ministrul britanic, Boris Johnson, au explorat ”diferențele semnificative” între Londra și Bruxelles, ajungând la concluzia că trativele trebuie să continue, dar este necesar ca, până la finalul acestei săptămâni, acestea să se soldeze cu un rezultat.

”Am avut o discuție animată și interesantă cu privire la situația actuală a chestiunilor restante. Am obținut o înțelegere a pozițiilor noastre care rămân îndepărtate. Am convenit ca echipele să se reîntâlnească pentru a încerca să rezolve aceste probleme esențiale. Vom ajunge la o decizie până la finalul acestui weekend”, a fost mesajul transmis de von der Leyen în urma întrevederii.

We had a lively & interesting discussion on the state of play on outstanding issues.

We understand each other’s positions. They remain far apart.

The teams should immediately reconvene to try to resolve these issues. We will come to a decision by the end of the weekend. pic.twitter.com/jG0Mfg35YX

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 9, 2020