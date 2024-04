Acord provizoriu între Consiliul UE și PE privind Facilitatea pentru reformă și creștere pentru Balcanii de Vest. Comisia Europeană: Dorim să aducem țările din această regiune mai aproape de UE

Președinția Consiliului Uniunii Europene și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu cu privire la instituirea unui mecanism de reformă și creștere pentru Balcanii de Vest, veste salutată de Comisia Europeană printr-un mesaj publicat pe platforma X, fostă Twitter.

”Dorim să aducem Balcanii de Vest mai aproape și mai repede de Uniunea noastră”, a menționat Comisia Europeană în mesajul mai sus amintit.

We want to bring the Western Balkans closer and faster to our Union.

We welcome the agreement between @Europarl_EN

and @EUCouncil on the €6 billion Reform and Growth Facility for the Western Balkans, underpinning the Growth Plan proposed in November 2023.

More:… https://t.co/n5yDD8oI5o

— European Commission (@EU_Commission) April 4, 2024