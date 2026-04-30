Acordul comercial UE-Mercosur intră în aplicare provizorie de la 1 mai și va deservi o piață de peste 700 milioane de consumatori

Acordul comercial interimar dintre Uniunea Europeană și Mercosur intră în aplicare provizorie de la 1 mai, după ce Consiliul Uniunii Europene a autorizat în ianuarie aplicarea sa înainte de finalizarea procesului complet de ratificare, care necesită și aprobarea Parlamentului European.

„1 mai este o zi importantă pentru Uniunea Europeană în domeniul comerțului. Odată cu aplicarea provizorie a acordului UE–Mercosur, este momentul să ne apucăm de treabă și să ne asigurăm că acest acord istoric produce rezultate. Acordurile comerciale înseamnă, în esență, cumpărarea și vânzarea de bunuri și servicii în baza unor reguli convenite reciproc și în beneficiul ambelor părți, iar acesta va fi obiectivul nostru principal în următoarele săptămâni și luni. Comisia este deja în dialog intens cu companiile europene, inclusiv IMM-uri, pentru a se asigura că au toate informațiile necesare pentru a valorifica oportunitățile deschise. Acest acord – și celelalte pe care le-am încheiat recent sau la care lucrăm – vor avea un impact real asupra economiei UE și asupra competitivității sale globale”, a declarat comisarul european pentru comerț și securitate economică, Maroš Šefčovič.

Aplicarea provizorie permite punerea rapidă în practică a componentelor comerciale ale acordului, în special cele aflate în competența exclusivă a Uniunii Europene, în timp ce procedura formală de ratificare continuă la nivel european și național. Parlamentul European nu și-a dat încă acordul final, însă Consiliul a decis să accelereze implementarea pentru a permite economiei europene să beneficieze imediat de avantajele acordului.

Citiți și Parlamentul European a aprobat clauzele de salvgardare pentru a-i proteja pe fermierii europeni în contextul acordului UE-Mercosur

Potrivit Comisiei Europene, acordul va elimina treptat taxele vamale pentru peste 91% din bunurile exportate de UE către statele Mercosur, o piață de peste 700 milioane de consumatori. De la 1 mai, tarifele vor fi eliminate sau reduse semnificativ pentru produse-cheie precum automobilele, produsele farmaceutice, vinurile, băuturile spirtoase și uleiul de măsline.

Și producătorii agroalimentari din UE vor beneficia de tarife mai mici sau eliminate, ceea ce ar putea duce la o creștere de până la 50% a exporturilor în regiune. Totodată, 344 de indicații geografice europene vor beneficia de protecție juridică pe piața Mercosur.

Acordul comercial UE–Mercosur a fost semnat în ianuarie, la Asunción, în Paraguay, marcând încheierea a 25 de ani de negocieri între Uniunea Europeană și statele Mercosur și crearea oficială a uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de locuitori, reprezentând 30% din PIB-ul global.