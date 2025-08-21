SUA
Acordul comercial UE-SUA aduce stabilitate și consolidează o legătură transatlantică vitală, spune comisarul european pentru comerț
Acordul comercial dintre UE și SUA construiește încredere, aduce stabilitate și consolidează o legătură transatlantică vitală, într-un moment în care unitatea și parteneriatul sunt mai importante ca oricând, a transmis joi comisarul european pentru comerț și securitate economică, Maros Sefcovic.
„Acest acord are o greutate considerabilă și un impact real într-un moment în care peisajul comercial s-a schimbat fundamental. Relația noastră transatlantică este unul dintre cele mai mari parteneriate economice din lume. Iar acest acord are un obiectiv clar și comun: de a-l pune pe un teren solid și de a ajuta la reindustrializarea de ambele părți ale Atlanticului”, a declarat Sefcovic.
El a subliniat că acordul marchează doar începutul unui proces care, în timp, ar putea acoperi mai multe sectoare, deschide piețele și întări și mai mult legăturile economice dintre UE și SUA.
„A fost o muncă intensă și esențială, care aduce stabilitate și predictibilitate relației noastre – două elemente esențiale pentru mediul de afaceri. În același timp, ea întărește parteneriatul transatlantic, mai important ca oricând în actualul context geopolitic complex”, a afirmat Sefcovic.
SUA și UE au publicat detaliile mult așteptate ale acordului comercial dintre cele două părți convenit de președintele american Donald Trump și de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen la finele lunii iulie, la resortul de golf din Scoția al liderului de la Casa Albă. La acel moment, atât Trump, cât și von der Leyen, au evaluat că este vorba despre "cel mai mare acord comercial din istorie". Aceleași afirmații au fost reiterate și luni la Washington de către președintele american și de către șefa Comisiei Europene în timpul întâlnirii multilaterale cu președintele Ucrainei și cu ceilalți lideri europeni privind încheierea războiului Rusiei în Ucraina.
Comisarul european a precizat că Statele Unite vor limita la 15% tarifele aplicate pentru autoturismele, produsele farmaceutice și semiconductorii proveniți din Europa, în timp ce Uniunea Europeană se angajează să achiziționeze produse energetice americane în valoare de 750 de miliarde de dolari și să crească semnificativ importurile de echipamente militare și de apărare din SUA.
Statele Unite și Uniunea Europeană au subliniat că împărtășesc una dintre cele mai mari relații economice din lume, susținute de investiții reciproce de peste 5 trilioane de dolari. În acest context, companiile europene sunt așteptate să investească suplimentar 600 miliarde de dolari în sectoare strategice din SUA până în 2028, în timp ce Bruxellesul va crește importurile de echipamente militare și de apărare americane.
„Vreau să spun foarte clar: alternativa – un război comercial cu tarife exorbitante și escaladare politică – nu ajută pe nimeni. Ar afecta locurile de muncă. Ar afecta creșterea economică. Și ar dăuna afacerilor atât în UE, cât și în SUA. Nu este un scenariu teoretic, întrucât aproape cinci milioane de locuri de muncă europene, inclusiv numeroase în IMM-uri, ar fi puse în pericol. Acest acord evită acea cale. El construiește încredere. Aduce stabilitate. Și consolidează o legătură transatlantică vitală – într-un moment în care unitatea și parteneriatul sunt mai importante ca oricând”, a conchis Sefcovic.
Într-o schimbare majoră de ton, Trump recunoaște tacit invazia Rusiei în Ucraina, anticipând “vremuri interesante”: “Este foarte greu să câștigi un război fără să ataci țara invadatoare”
Președintele SUA, Donald Trump, a recunoscut joi în mod tacit invazia Rusiei în Ucraina și faptul că Kievul a fost în defensivă, sugerând în același timp o răsturnare de situație, într-o schimbare bruscă de ton, relatează Kyiv Post.
“Este foarte greu, dacă nu imposibil, să câștigi un război fără să ataci țara invadatoare. Este ca o echipă sportivă excelentă, care are o apărare fantastică, dar nu are voie să joace în atac. Nu are nicio șansă să câștige! Așa stau lucrurile și în cazul Ucrainei și Rusiei”, a scris Trump, pe propria sa rețea de socializare, Truth Social.
Declarațiile lui Trump – unele dintre cele mai pro-ucrainene de până acum – au venit după ce rachetele rusești au distrus facilitățile unui producător de electronice cu sediul în SUA din vestul Ucrainei, deși nu este clar dacă evenimentele sunt legate între ele.
În poziția sa, liderul de la Casa Albă l-a atacat pe predecesorul său, Joe Biden.
“Nu a lăsat Ucraina să riposteze, ci doar să se apere. Cum a funcționat asta? Indiferent, acesta este un război care nu ar fi avut loc NICIODATĂ dacă eu aș fi fost președinte – NICI O ȘANSĂ. Ne așteaptă vremuri interesante!!!”, a mai spus el.
Între timp, The Guardian relatează că președintele american intenționează să lase Rusia și Ucraina să organizeze o întâlnire între liderii lor fără a juca un rol direct pentru moment, potrivit unor oficiali ai administrației familiarizați cu situația, făcând un pas înapoi din negocierile pentru a pune capăt invaziei Rusiei în Ucraina.
De asemenea, planificatorii militari vor prezenta opțiuni privind Ucraina consilierilor de securitate națională, a afirmat un oficial american
Liderii militari din SUA și țările europene au elaborat noi propuneri și le vor prezenta consilierilor lor de securitate națională, a declarat un oficial american pentru Reuters, bazându-se pe ultimele discuții din culise pe această temă.
„Aceste opțiuni vor fi prezentate consilierilor de securitate națională ai fiecărei țări pentru a fi luate în considerare în eforturile diplomatice în curs”, a spus oficialul.
La întâlniri au participat șefii apărării din Finlanda, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Ucraina și SUA.
După vizita președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și a liderilor europeni la Casa Albă, liderii Coaliției de Voință pentru Ucraina au stabilit că planificatorii militari europeni și americani se vor întruni în Statele Unite pentru a discuta garanțiile de securitate pentru Ucraina în urma unui acord de pace cu Rusia.
Astfel, generalul-locotenent Dan Caine, președintele Statului Major Interarme al SUA și fost pilot de F-16, i-a găzduit pe omologii săi din Marea Britanie, Germania, Franța, Finlanda și Italia pentru a analiza logistica sprijinului.
În context, publicația britanică The Times a relatat că țările europene fac presiuni asupra președintelui american Donald Trump pentru a desfășura avioane de luptă de ultimă generație F-35 în România, în cadrul pachetului de garanții de securitate oferite Ucrainei. Într-o poziție oficială, Ministerul Apărării Naționale de la București a transmis că România “va fi parte la toate deciziile aliaților privind garanțiile de securitate” pentru Ucraina și că infrastructura militară aeriană a țării constituie un punct forte pe flancul estic NATO.
SUA și UE au publicat detaliile “celui mai mare acord comercial din istorie”: Europa va cumpăra produse energetice din SUA de 750 de miliarde de dolari și va crește achizițiile militare din Statele Unite
Statele Unite vor limita tarifele pentru autoturismele, produsele farmaceutice și semiconductorii din Europa la 15%, au convenit Washingtonul și Bruxellesul într-o declarație comună, în vreme ce Uniunea Europeană va cumpăra produse energetice americane în valoare de 750 de miliarde de dolari și va crește semnificativ achizițiile de echipamente militare și de apărare din SUA, se arată într-o declarație comună publicată joi de Comisia Europeană.
SUA și UE au publicat detaliile mult așteptate ale acordului comercial dintre cele două părți convenit de președintele american Donald Trump și de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen la finele lunii iulie, la resortul de golf din Scoția al liderului de la Casa Albă. La acel moment, atât Trump, cât și von der Leyen, au evaluat că este vorba despre “cel mai mare acord comercial din istorie“. Aceleași afirmații au fost reiterate și luni la Washington de către președintele american și de către șefa Comisiei Europene în timpul întâlnirii multilaterale cu președintele Ucrainei și cu ceilalți lideri europeni privind încheierea războiului Rusiei în Ucraina.
Prevederile acordului par să reflecte și prioritățile României. La o zi după acordul convenit de Trump și von der Leyen, șefa diplomației române Oana Țoiu a precizat că protecția standardelor agroalimentare și statutul de comerț liber pentru tehnologia energiei nucleare, semiconductori și produse din oțel special și aeronautice sunt ”de o importanță deosebită pentru România”. România și Statele Unite dezvoltă de mai mulți ani un parteneriat în domeniul energiei, care a debutat cu o declarație comună prezidențială semnată la Casa Albă la 20 august 2019 de Donald Trump, aflat în primul său mandat, și de președintele român de la acea vreme, Klaus Iohannis. Ulterior, în timpul mandatului președintelui Joe Biden, Washington-ul și Bucureștiul au demarat dezvoltarea proiectului reactoarelor modulare de mici dimensiuni pentru producerea de energie nucleară civilă.
“Statele Unite și Uniunea Europeană au anunțat că au convenit asupra unui Acord-cadru privind comerțul reciproc, echitabil și echilibrat, menit să așeze relația comercială și investițională dintre cele două părți pe o bază solidă și să contribuie la reindustrializarea economiilor lor. Documentul reflectă recunoașterea de către Uniunea Europeană a preocupărilor Statelor Unite și determinarea comună de a rezolva dezechilibrele comerciale, valorificând întregul potențial al puterii lor economice combinate”, arată sursa citată.
Într-o postare pe X, Ursula von der Leyen a explicat că acest acord aduce “predictibilitate pentru companii și consumatori, stabilitate în cadrul celui mai mare parteneriat comercial din lume și securitate pentru locurile de muncă și creșterea economică pe termen lung în Europa”. “Acest acord comercial între UE și SUA aduce beneficii cetățenilor și companiilor noastre și consolidează relațiile transatlantice”, a continuat ea.
Predictability for our companies & consumers.
Stability in the largest trading partnership in the world.
And security for European jobs & economic growth in the long-term.
This EU-US trade deal delivers for our citizens & companies, and strengthens transatlantic relations.
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 21, 2025
Cele două părți se angajează să coopereze pentru asigurarea unor surse de energie sigure, fiabile și diversificate, eliminând barierele netarifare. Uniunea Europeană intenționează să achiziționeze produse energetice americane (gaze naturale lichefiate, petrol și produse nucleare) în valoare de 750 miliarde de dolari până în 2028 și cel puțin 40 miliarde de dolari în cipuri americane de inteligență artificială pentru centrele sale de calcul. În plus, UE plănuiește să crească semnificativ achizițiile de echipamente militare și de apărare din SUA, sprijinite de guvernul american, pentru întărirea cooperării industriale transatlantice și a interoperabilității NATO.
Acordul prevede eliminarea de către Uniunea Europeană a tarifelor la toate bunurile industriale americane și acordarea accesului preferențial pentru o gamă largă de produse din domeniul pescuitului și agriculturii. Totodată, Statele Unite au decis să limiteze la 15% tarifele aplicate în baza Secțiunii 232 a Trade Expansion Act din 1962 pentru produsele farmaceutice, semiconductori și lemn provenite din UE. În ceea ce privește automobilele și piesele auto, Washingtonul va renunța la tarifele suplimentare pentru bunurile europene cu tarife MFN de 15% sau mai mari, iar pentru produsele cu tarife inferioare va aplica o rată combinată de 15%.
În domeniul metalurgiei, SUA și UE au convenit să analizeze posibilitatea protejării piețelor interne de supracapacitatea globală la oțel și aluminiu, păstrând în același timp lanțuri de aprovizionare sigure între cele două părți, inclusiv prin soluții de tip contingent tarifar. De asemenea, cele două economii intenționează să negocieze reguli de origine care să asigure ca beneficiile acordului să revină preponderent companiilor americane și europene.
Pe lângă componenta tarifară, acordul are o dimensiune strategică extinsă. Washington-ul și Bruxelles-ul vor coopera pentru reducerea barierelor netarifare, inclusiv prin acceptarea reciprocă a standardelor în domeniul auto și prin extinderea evaluărilor de conformitate la noi sectoare industriale. Cele două părți s-au angajat să simplifice cerințele pentru comerțul cu produse agroalimentare, inclusiv prin reducerea birocrației legate de certificatele sanitare pentru carnea de porc și produsele lactate.
Declarația comună abordează și aspecte sensibile legate de legislația europeană. Uniunea Europeană s-a angajat să lucreze pentru a răspunde preocupărilor americane privind Regulamentul UE privind defrișările și aplicarea Directivei privind diligența necesară în materie de durabilitate corporativă, pentru a evita impactul disproporționat asupra schimburilor comerciale transatlantice. În același timp, Comisia Europeană a promis să introducă flexibilități suplimentare în aplicarea mecanismului de ajustare la frontieră al carbonului (CBAM), luând în considerare situația întreprinderilor mici și mijlocii americane.
Cooperarea transatlantică se va extinde și în domeniul digital, unde Uniunea Europeană a confirmat că nu va introduce taxe de utilizare a rețelei și că nu vor fi aplicate tarife vamale pentru transmisiile electronice. Ambele părți au reafirmat sprijinul pentru menținerea moratoriului multilateral asupra taxelor vamale digitale în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului.
Statele Unite și Uniunea Europeană au subliniat că împărtășesc una dintre cele mai mari relații economice din lume, susținute de investiții reciproce de peste 5 trilioane de dolari. În acest context, companiile europene sunt așteptate să investească suplimentar 600 miliarde de dolari în sectoare strategice din SUA până în 2028, în timp ce Bruxellesul va crește importurile de echipamente militare și de apărare americane.
În conformitate cu procedurile interne, SUA și UE vor documenta rapid Acordul pentru punerea în aplicare a acestui cadru privind comerțul reciproc, echitabil și echilibrat.
Volodimir Zelenski spune că vrea o „reacție puternică” din partea SUA dacă Vladimir Putin nu va accepta o întâlnire bilaterală cu el
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că Ucraina își dorește o „reacție puternică” din partea Washingtonului dacă președintele rus Vladimir Putin nu va accepta o întâlnire bilaterală cu el, relatează agențiile internaționale de presă, potrivit Agerpres.
Președintele american Donald Trump caută să medieze pacea între cele două țări aflate în război, dar a recunoscut că Putin, cu care Zelenski caută să aibă o întâlnire față în față, s-ar putea să nu fie dispus să accepte un acord.
„Am răspuns imediat la propunerea de întâlnire bilaterală: suntem pregătiți. Dar ce se întâmplă dacă rușii nu sunt pregătiți? Dacă rușii nu sunt pregătiți, ne-am dori să vedem o reacție puternică din partea Statelor Unite”, a spus Zelenski în comentarii publicate joi, în urma unei întâlniri cu jurnaliștii la Kiev cu o zi în urmă.
În ciuda valului de diplomație din ultimele zile între Trump și omologii săi rus și ucrainean, calea spre pace rămâne incertă, în timp ce Washingtonul și aliații săi analizează forma pe care ar putea să o aibă garanțiile de securitate pentru Kiev.
Rusia a lansat o invazie pe scară largă asupra Ucrainei în februarie 2022 și acum controlează puțin sub 20% din teritoriul vecinului său, făcând treptat progrese în est în ultima vreme, deși conflictul a devenit în mare parte unul de uzură.
Zelenski a spus că nu este clar ce concesii privind teritoriul este dispusă să facă Moscova pentru a încheia războiul. Trump a afirmat anterior că atât Kievul, cât și Moscova vor trebui să cedeze teritorii.
„Pentru a discuta ce este dispusă să facă Ucraina, să auzim mai întâi ce este dispusă să facă Rusia. Nu știm asta”, le-a declarat Zelenski jurnaliștilor.
El a spus că o posibilă întâlnire cu Putin ar putea avea loc într-o țară europeană neutră, cum ar fi Elveția, Austria sau Turcia.
„Credem că ar fi corect, iar europenii au subliniat acest lucru, ca întâlnirea să aibă loc în Europa neutră. Pentru că există război în Ucraina și pe continentul european. Am spus că suntem de acord. Elveția, Austria, suntem de acord. Turcia? Pentru noi, Turcia este o țară NATO și parte a Europei. Nu suntem împotriva acestui lucru”, a declarat președintele ucrainean.
În schimb, el a exclus posibilitatea ca întâlnirea să aibă loc la Moscova și a subliniat, de asemenea, că organizarea întâlnirii în Ungaria, așa cum a fost propusă, ar fi „dificilă”.
„Nu este ușor, pentru că toate țările europene sunt unite în sprijinirea Ucrainei în război. Și, să fim sinceri, Budapesta nu ne-a sprijinit”, a explicat el.
Totodată, Zelenski a declarat că Beijingul nu poate fi un garant de securitate pentru Ucraina, dat fiind că China nu a ajutat după invazia rusă.
Ungaria s-a oferit deja de două ori să găzduiască negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina, iar oferta este încă valabilă, a declarat joi ministrul de externe Peter Szijjarto.
Marți, guvernul austriac și-a exprimat disponibilitatea de a-i permite lui Putin să participe la un summit cu omologul său ucrainean la Viena, în ciuda mandatului de arestare emis împotriva președintelui rus de către Curtea Penală Internațională (CPI).
„Dacă negocierile vor avea loc la Viena, vom contacta CPI, în conformitate cu acordurile noastre privind găzduirea organizațiilor internaționale la Viena (…), pentru a permite participarea președintelui Putin”, a precizat într-un comunicat biroul cancelarului austriac conservator Christian Stocker.
În cadrul aceleiași întâlniri cu jurnaliștii, Zelenski a mai spus că Rusia își comasează trupele în partea ocupată a regiunii Zaporojie, în sudul Ucrainei, în vederea unei posibile ofensive. Potrivit liderului ucrainean, Moscova își transferă forțele în această zonă din regiunea rusă Kursk.
De asemenea, Zelenski a mai afirmat că i-a cerut președintelui american Donald Trump să-l convingă pe premierul ungar Viktor Orban să înceteze blocarea deschiderii negocierilor pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.
„I-am cerut președintelui Trump ca Budapesta să nu blocheze aderarea noastră la Uniunea Europeană. Președintele Trump a promis că echipa sa va lucra la acest lucru”, a declarat Zelenski.
Potrivit Politico, Casa Albă planifică o posibilă întâlnire trilaterală între președinții SUA, Rusiei și Ucrainei în capitala Ungariei, Budapesta, ca următoare etapă în negocierile pentru încheierea războiului care durează de ani de zile. Informația a fost confirmată de un oficial al administrației Trump și de o persoană apropiată acesteia.
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că „nu voi confirma și nici nu voi infirma locațiile” când a fost întrebată despre Budapesta în cadrul conferinței de presă de marți de la Casa Albă.
Președintele rus Vladimir Putin i-a spus lui Trump că preferă Moscova, iar președintele francez Emmanuel Macron a insistat că Geneva este locul ideal pentru întâlnire, datorită faptului că orașul elvețian are tradiția unui spațiu neutru pentru astfel de summit-uri, găzduind în 1985 primul summit dintre Ronald Reagan și Mihail Gorbaciov și în 2021 summitul dintre Joe Biden și Vladimir Putin, ultima reuniune prezidențială SUA – Rusia înainte de agresiunea armată rusă în Ucraina.
