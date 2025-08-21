Acordul comercial UE-SUA aduce stabilitate și consolidează o legătură transatlantică vitală, spune comisarul european pentru comerț

Acordul comercial dintre UE și SUA construiește încredere, aduce stabilitate și consolidează o legătură transatlantică vitală, într-un moment în care unitatea și parteneriatul sunt mai importante ca oricând, a transmis joi comisarul european pentru comerț și securitate economică, Maros Sefcovic.

„Acest acord are o greutate considerabilă și un impact real într-un moment în care peisajul comercial s-a schimbat fundamental. Relația noastră transatlantică este unul dintre cele mai mari parteneriate economice din lume. Iar acest acord are un obiectiv clar și comun: de a-l pune pe un teren solid și de a ajuta la reindustrializarea de ambele părți ale Atlanticului”, a declarat Sefcovic.

El a subliniat că acordul marchează doar începutul unui proces care, în timp, ar putea acoperi mai multe sectoare, deschide piețele și întări și mai mult legăturile economice dintre UE și SUA.

„A fost o muncă intensă și esențială, care aduce stabilitate și predictibilitate relației noastre – două elemente esențiale pentru mediul de afaceri. În același timp, ea întărește parteneriatul transatlantic, mai important ca oricând în actualul context geopolitic complex”, a afirmat Sefcovic.

SUA și UE au publicat detaliile mult așteptate ale acordului comercial dintre cele două părți convenit de președintele american Donald Trump și de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen la finele lunii iulie, la resortul de golf din Scoția al liderului de la Casa Albă. La acel moment, atât Trump, cât și von der Leyen, au evaluat că este vorba despre “cel mai mare acord comercial din istorie“. Aceleași afirmații au fost reiterate și luni la Washington de către președintele american și de către șefa Comisiei Europene în timpul întâlnirii multilaterale cu președintele Ucrainei și cu ceilalți lideri europeni privind încheierea războiului Rusiei în Ucraina.

Comisarul european a precizat că Statele Unite vor limita la 15% tarifele aplicate pentru autoturismele, produsele farmaceutice și semiconductorii proveniți din Europa, în timp ce Uniunea Europeană se angajează să achiziționeze produse energetice americane în valoare de 750 de miliarde de dolari și să crească semnificativ importurile de echipamente militare și de apărare din SUA.

Statele Unite și Uniunea Europeană au subliniat că împărtășesc una dintre cele mai mari relații economice din lume, susținute de investiții reciproce de peste 5 trilioane de dolari. În acest context, companiile europene sunt așteptate să investească suplimentar 600 miliarde de dolari în sectoare strategice din SUA până în 2028, în timp ce Bruxellesul va crește importurile de echipamente militare și de apărare americane.

„Vreau să spun foarte clar: alternativa – un război comercial cu tarife exorbitante și escaladare politică – nu ajută pe nimeni. Ar afecta locurile de muncă. Ar afecta creșterea economică. Și ar dăuna afacerilor atât în UE, cât și în SUA. Nu este un scenariu teoretic, întrucât aproape cinci milioane de locuri de muncă europene, inclusiv numeroase în IMM-uri, ar fi puse în pericol. Acest acord evită acea cale. El construiește încredere. Aduce stabilitate. Și consolidează o legătură transatlantică vitală – într-un moment în care unitatea și parteneriatul sunt mai importante ca oricând”, a conchis Sefcovic.