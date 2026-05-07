Acordul comercial UE-SUA intră în impas la Bruxelles. Washingtonul amenință cu taxe de 25% pentru automobilele europene

Negocierile dintre eurodeputați și statele membre ale Uniunii Europene privind implementarea acordului comercial încheiat anul trecut cu Statele Unite s-au încheiat fără un progres decisiv miercuri seară, ceea ce riscă să provoace o reacție negativă din partea președintelui american Donald Trump, relatează Politico.

Potrivit publicației, Trump a amenințat că va impune tarife de 25% pentru automobilele europene dacă UE nu pune în aplicare acordul comercial transatlantic convenit anul trecut la complexul său de golf din Turnberry, Scoția.

După aproximativ șase ore de discuții, negociatorii europeni nu au reușit să ajungă la un acord final. Comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, le-ar fi cerut participanților să ajungă la un compromis care să contribuie la stabilizarea relațiilor comerciale cu Washingtonul.

Eurodeputata Karin Karlsbro, reprezentanta grupului Renew Europe în Parlamentul European, a declarat ulterior că negocierile cu Consiliul și Comisia au fost „constructive”, avertizând, însă, că „este important să avem un acord care să nu poată fi anulat de Trump înainte de a avea un acord final”.

Blocajul readuce în prim-plan presiunea administrației americane, după ce ambasadorul SUA la UE, Andrew Puzder, avertizase anterior că Washingtonul ar putea introduce „relativ curând” tarifele de 25% pentru automobile dacă negocierile nu avansează rapid.

„Mai aveți timp să rezolvați problema, iar momentul este acum”, a declarat Puzder pentru Bloomberg TV, la Bruxelles. „Dacă faceți acest lucru, probabil că va reconsidera situația”, a spus diplomatul american, referindu-se la Trump.

Conform acordului de principiu convenit în iulie anul trecut la Turnberry, UE urma să elimine tarifele pentru bunurile industriale americane, în timp ce Washingtonul ar fi plafonat la 15% taxele vamale pentru majoritatea produselor europene.

Totuși, UE nu a adoptat încă legislația necesară pentru punerea în aplicare a acordului, ceea ce a amplificat nemulțumirea administrației Trump și presiunea asupra Comisiei Europene, instituția care negociază acordurile comerciale în numele celor 27 de state membre.

Sabine Weyand, director general pentru comerț în cadrul Comisiei Europene, a declarat în fața Comisiei pentru comerț internațional (INTA) a Parlamentului European că speră la o reuniune care „să reprezinte un progres” și „să demonstreze că UE își respectă angajamentele”.

Totuși, mai mulți eurodeputați și-au înăsprit poziția față de acord, inclusiv pe fondul declarațiilor lui Trump privind anexarea Groenlandei, teritoriu autonom al Danemarcei. Parlamentarii europeni au reevaluat și oportunitatea acordului după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat în februarie tarifele inițiale impuse de Trump.

Conduși de președintele INTA, Bernd Lange, eurodeputații cer garanții suplimentare înaintea implementării acordului, inclusiv reducerea tarifelor americane la oțel, posibilitatea suspendării în cazul unor amenințări la adresa integrității teritoriale a UE și chiar mecanisme de încetare anticipată a acordului înainte de finalul mandatului lui Trump.

„A existat progres, iar obiectivul este finalizarea negocierilor în curând. Însă cele două părți trebuie să consulte grupurile politice și statele membre pentru a vedea ce sunt dispuse să accepte”, a declarat un oficial al Consiliului UE, citat de Politico.

Bernd Lange a afirmat, la rândul său, că cele două părți „converg către un acord”, însă a subliniat că este nevoie de mai mult timp pentru finalizarea negocierilor.

Negociatorii europeni intenționează să se reunească din nou pe 19 mai, deși data nu a fost confirmată oficial. Atât Parlamentul European, cât și statele membre și-au exprimat intenția de a ajunge la un compromis final până în luna iulie, când ar urma să expire tarifele provizorii impuse de Trump.

Ambasadorul american Andrew Puzder a avertizat, însă, că acest calendar ar putea fi prea lent și că întregul acord comercial riscă să se prăbușească.

„Dacă un acord nu mai este un acord, atunci cred că Statele Unite se vor retrage din el”, a spus acesta.