Acordul comercial UE–Ucraina actualizat intră în vigoare de astăzi, sprijinind securitatea economică și integrarea treptată a Ucrainei în piața unică a UE
Începând de astăzi, UE și Ucraina vor beneficia de un cadru comercial consolidat, stabil, echitabil și permanent, odată cu intrarea în vigoare a zonei de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare (ZLSAC) UE-Ucraina. Zona de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare modernizată oferă o liberalizare suplimentară și reciproc avantajoasă a comerțului, ținând seama pe deplin de sensibilitatea anumitor sectoare agricole ale UE, se arată într-un comunicat de presă.
Acesta ilustrează într-un mod foarte tangibil angajamentul de neclintit al UE de a sprijini Ucraina. În același timp, aceasta limitează importurile UE de produse agricole sensibile în comparație cu nivelurile din cadrul măsurilor comerciale autonome, consacră o nouă clauză de salvgardare solidă și prevede alinierea standardelor de producție ucrainene și ale UE.
ZLSAC va sprijini securitatea economică pe termen lung și relațiile comerciale stabile pentru ambele părți, contribuind în același timp la integrarea treptată a Ucrainei în piața unică a UE.
Acordul actualizat este structurat în jurul a trei piloni principali:
- Fluxuri comerciale consolidate: aceasta asigură un echilibru între furnizarea unui cadru clar de norme pentru a sprijini comerțul esențial al Ucrainei cu UE, ținând seama pe deplin de sensibilitățile sectoarelor agricole și ale părților interesate din UE prin calibrarea atentă a diferitelor niveluri de acces pe piață pentru anumite produse. Pentru produsele cele mai sensibile, cum ar fi zahărul, păsările de curte, ouăle, grâul, porumbul și mierea, există doar creșteri modeste în comparație cu DCFTA inițială. Pentru alte produse, îmbunătățirile au fost aduse în beneficiul ambelor părți, pe baza piețelor noastre complementare. Și, în cele din urmă, pentru anumite produse nesensibile, s-a convenit asupra unei liberalizări totale.
- Standarde de producție aliniate: noul acces pe piață este condiționat de alinierea treptată a Ucrainei la standardele de producție ale UE, cum ar fi bunăstarea animalelor, utilizarea pesticidelor și a medicamentelor de uz veterinar. Se preconizează că Ucraina va raporta în fiecare an cu privire la progresele înregistrate în această privință. Această abordare este în concordanță cu logica procesului de aderare a Ucrainei la UE și cu adoptarea acquis-ului UE.
- O clauză de salvgardare solidă: un mecanism de salvgardare care să permită adoptarea unor măsuri adecvate poate fi activat în cazul în care importurile de produse care fac obiectul liberalizării suplimentare cauzează dificultăți grave pentru oricare dintre părți. În cazul UE, evaluarea unei posibile perturbări poate fi efectuată la nivelul unuia sau mai multor state membre.
Ambele părți au convenit, de asemenea, să exploreze măsuri pentru a ajuta exportatorii ucraineni să ajungă pe piețele lor tradiționale din țări terțe, oferind astfel oportunități comerciale suplimentare Ucrainei și contribuind la securitatea alimentară mondială.
Acordul de asociere dintre UE și Ucraina, inclusiv o zonă de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare, a fost negociat între 2007 și 2011 și semnat la 21 martie și 27 iunie 2014. ZLSAC a eliminat marea majoritate a tuturor tarifelor, în special pentru bunurile industriale.
În urma invadării pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, UE a acordat Ucrainei facilități comerciale și instrumente excepționale care oferă anual un nivel ridicat de liberalizare unilaterală sub formă de ATM. Acestea au fost în vigoare de la 4 iunie 2022 și au fost reînnoite de două ori până la expirarea lor la 5 iunie 2025, după care au intrat în vigoare măsuri tranzitorii. Împreună cu culoarele de solidaritate, ATM-urile au fost adoptate în contextul perturbărilor majore cauzate de război și împotriva tendinței generale de scădere a comerțului Ucrainei în ansamblu.
Comisia a urmărit în mod constant să convină asupra unei liberalizări tarifare reciproce pe termen mai lung cu Ucraina în temeiul articolului 29 din Acordul de asociere UE-Ucraina, asigurând o tranziție fără sincope către un nou cadru în care toate acordurile comerciale să fie integrate în regimul ZLSAC.
La 30 iunie, UE și Ucraina au ajuns la un acord de principiu cu privire la revizuirea ZLSAC, deschizând calea pentru modernizarea de astăzi. La 13 octombrie, Consiliul a autorizat Comisia să revizuiască acordul de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Ucraina pe această bază; iar la 14 octombrie, Comisia și Ucraina au adoptat în mod oficial decizia de revizuire a acordului, textul actualizat intrând în vigoare astăzi.
Parlamentul European cere Comisiei Europene să modifice proiectul de buget multianual al UE post-2027: Nu ține seama de cerințele noastre esențiale. Nu poate constitui o bază pentru negocieri
Cele patru grupuri de centru din Parlamentul European vor solicita președintei Comisiei, Ursula von der Leyen, să aducă modificări majore planului său privind bugetul UE pentru următorii șapte ani, potrivit unui proiect de scrisoare consultat de Politico.
Pe fondul escaladării tensiunilor dintre politicienii din spectrul mainstream și președinta Comisiei Europene, grupurile vor amenința că vor respinge o parte esențială a bugetului pentru perioada 2028-2034, dacă condițiile lor nu vor fi îndeplinite.
Proiectul scrisorii, care este încă în curs de finalizare, solicită Comisiei să revizuiască propunerea sa, publicată în iulie, pentru a răspunde opiniilor Partidului Popular European (PPE) de centru-dreapta, familie politică din care face parte și Ursula von der Leyen, ale social-democraților de centru-stânga (S&D), ale grupului liberal Renew Europe și ale Verzilor. Acest cvartet formează majoritatea în Parlamentul European, care trebuie să aprobe bugetul.
Legiuitorii se opun „planurilor naționale” ale Comisiei, o idee de a pune în comun fondurile destinate agricultorilor și regiunilor – care reprezintă aproximativ jumătate din bugetul total al UE, în valoare de 1,8 trilioane de euro – într-un fond unic gestionat de cele 27 de guverne ale blocului. Aceasta reprezintă o schimbare față de sistemul actual, în care regiunile joacă un rol crucial în gestionarea fondurilor.
„Întrucât propunerea actuală privind (planurile naționale) nu ține seama de cerințele noastre esențiale, aceasta nu poate constitui o bază pentru negocieri. Așteptăm, așadar, ca cerințele noastre esențiale să se reflecte în mod semnificativ într-o propunere modificată a Comisiei Europene, care să permită continuarea negocierilor cu Parlamentul European”, se arată în proiectul de scrisoare.
Scrisoarea are scopul de a crește presiunea asupra executivului european pentru a face concesii după săptămâni de negocieri blocate.
Dacă nu se ajunge la un acord, cele patru grupuri politice vor prezenta o rezoluție prin care vor respinge planurile naționale care fac parte din propunerea de buget în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European care va începe pe 12 noiembrie.
Dezvoltarea rurală
Comisia susține că acest model va permite guvernelor să cheltuiască fondurile UE în funcție de nevoile lor specifice și va crea o legătură mai strânsă între plăți și reformele economice ale guvernelor.
Însă legiuitorii afirmă că planul ar extinde puterea guvernelor centrale în detrimentul regiunilor, care au jucat în mod tradițional un rol cheie în gestionarea fondurilor UE.
Una dintre cele mai importante cerințe ale grupurilor politice este ca Comisia să aloce fonduri specifice pentru dezvoltarea rurală și pentru toate regiunile, lucru care nu este inclus în actuala propunere de buget.
Eurodeputații solicită, de asemenea, executivului european să revizuiască modelul său de finanțare a reformelor, care, în opinia lor, creează un „deficit democratic inerent”.
Parlamentul European dorește, de asemenea, să aibă mai multă putere de decizie și de control asupra modului în care sunt alocate fondurile publice ale UE pe o perioadă de șapte ani.
Grupurile politice au convenit deja în această lună să includă pe agenda sesiunii plenare a Parlamentului European din noiembrie o dezbatere referitoare la bugetul pe termen lung al UE.
Această dată marchează, de asemenea, termenul limită până la care Parlamentul și Comisia trebuie să ajungă la un acord cu privire la modificările planurilor naționale.
Socialiștii și liberalii au declarat deja că sunt gata să respingă propunerea de buget al UE, dar PPE nu a confirmat încă că va face acest lucru în mod oficial, în ciuda faptului că mulți dintre legiuitorii săi au indicat în ultimele săptămâni că acest lucru este probabil.
Guvernele UE negociază în prezent propunerea de buget în cadrul unor deliberări care se preconizează că se vor prelungi până la începutul anului 2027.
La acel moment, Parlamentul va negocia planul de cheltuieli cu capitalele naționale și va vota asupra acestuia înainte de intrarea sa în vigoare, prevăzută pentru 2028.
Ministrul Finanțelor anunță „noi semnale de încredere de la Comisia Europeană”, după dialogul cu Valdis Dombrovskis: „Cu seriozitate, rigoare și asumare, câșigăm teren important în Europa”
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a discutat marți cu echipa comisarului european pentru economie și productivitate, Valdis Dombrovskis, despre progresele realizate în implementarea măsurilor fiscale și planurile României în cadrul procedurii de deficit excesiv.
„Cu seriozitate, rigoare şi asumare, câştigăm teren important în Europa. Noi semnale de încredere de la Comisia Europeană, în dialogul cu Comisarul Dombrovskis”, a scris Alexandru Nazare, într-o postare pe pagina sa de Facebook.
De asemenea, ministrul a prezentat pașii concreți prin care Guvernul a reușit să stabilizeze finanțele publice, evitând riscul suspendării fondurilor europene și consolidând încrederea partenerilor europeni în angajamentele României.
„Acțiunile întreprinse pentru a asigura corectarea la timp a deficitului excesiv: eforturile ultimelor luni au fost încă o dată salutate de Comisia Europeană, iar evaluarea finală din 25 noiembrie va reflecta aceste rezultate”, a adăugat Nazare.
Discuțiile au vizat și restructurarea echilibrată a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), inclusiv transferuri între componentele de granturi și împrumuturi, pentru a asigura coerența și sustenabilitatea proiectelor. De asemenea, proiectele considerate critice, în special cele din domeniul transporturilor și al sănătății, urmează să fie integrate în programele de coeziune 2021–2027, pentru a preveni pierderea investițiilor europene și a asigura continuitatea finanțărilor.
„Colectarea TVA și combaterea evaziunii: continuăm măsurile implementate de ANAF şi accelerarea digitalizării – nu doar pentru a respecta angajamentele europene, ci pentru a asigura un tratament corect și echitabil mediului de business și o administrație fiscală performantă”, a mai precizat ministrul.
Comisia Europeană va stabili până la sfârșitul lui noiembrie dacă România poate îndeplini cerințele europene privind procedura de deficit excesiv, anunță Valdis Dombrovskis
România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6%, pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene
Referindu-se la Bugetul pentru 2026, ministrul Alexandru Nazare a precizat că acesta va fi primul buget digitalizat al României, cu toate ministerele și autoritățile locale conectate într-o platformă unică de planificare și monitorizare transparentă. El a subliniat că această transformare reprezintă un pas major spre eficiență, responsabilitate și utilizarea judicioasă a fiecărui leu public.
„Stabilitatea şi responsabilitatea sunt principalii indicatori ai încrederii investitorilor şi partenerilor externi. De aceea, trebuie să continuăm cu consecvență nu doar să punem ordine în finanțele României, ci să transformăm această stabilitate într-un motor real de relansare economică și modernizare. România are azi șansa de a deveni un model de echilibru între disciplină fiscală și dezvoltare – un stat care nu doar respectă regulile, ci le folosește inteligent pentru a-și construi, cu ambiție, viitorul”, a concluzionat Nazare.
Comisia Europeană colaborează cu investitori privați pentru a înființa fondul Scale-up Europe, un fond de miliarde de euro destinat investițiilor în tehnologie avansată
Comisia Europeană a reunit investitori privați de top din întreaga Europă pentru a-și exprima în comun intenția de a înființa Scale-up Europe Fund – un nou fond de miliarde de euro destinat investițiilor în cele mai promițătoare companii europene din domenii strategice de tehnologie avansată.
Prin unirea forțelor cu acești potențiali investitori fondatori, Comisia avansează în strategia UE privind start-up-urile și scale-up-urile, care vizează crearea unui ecosistem dinamic și competitiv pentru start-up-uri și scale-up-uri în întreaga Europă.
Fondul Scale-up Europe răspunde nevoii urgente a Europei de a stimula investițiile în scale-up-uri și de a reduce decalajul față de liderii mondiali. După cum se subliniază în raportul Draghi, capacitatea continentului de a dezvolta companii inovatoare este esențială pentru competitivitatea sa.
Până în prezent, în ciuda unui număr mare de start-up-uri, accesul limitat la capitalul de creștere în fază avansată și piețele de investiții fragmentate au împiedicat inovatorii europeni să devină lideri mondiali, arată Comisia Europeană într-un comunicat.
„Europa are ideile și talentul necesare pentru a crea cele mai inovatoare întreprinderi din lume. Însă, pe măsură ce acestea se dezvoltă, trebuie să ne asigurăm că dispun de mijloacele necesare pentru a crește, a atrage investiții și a prospera chiar aici, acasă. Locurile de muncă de înaltă calitate și competitivitatea globală a Europei depind de acest lucru. Fondul Scale-up Europe este o parte esențială a eforturilor noastre de a ne asigura că cei mai buni din Europa pot alege Europa”, a subliniat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
De altfel, aceasta a dezvăluit încă din luna septembrie, cu ocazia susținerii discursului privind Starea Uniunii, că instituția pe care o conduce va lansa Fondul multimiliard ”Scale-up Europe” pentru tehnologii avansate.
Investitori europeni de prim rang pentru consolidarea poziției de lider a Europei în domeniul tehnologiei
În cadrul reuniunii la nivel înalt găzduită astăzi de Ekaterina Zaharieva, comisarul pentru start-up-uri, cercetare și inovare, un grup restrâns de potențiali investitori și Banca Europeană de Investiții (BEI) s-au reunit cu un obiectiv comun: valorificarea potențialului companiilor europene în plină expansiune, promovând în același timp poziția de lider a Europei în domeniul tehnologiei.
Alături de Comisie și de Grupul BEI, grupul de potențiali investitori fondatori ai fondului este format din Novo Holdings, EIFO (Fondul de export și investiții al Danemarcei), CriteriaCaixa, Santander/Mouro Capital, Fondazione Compagnia San Paolo/ Intesa Sanpaolo/Fondazione Cariplo, APG Asset Management, care acționează în numele fondului de pensii olandez ABP, Wallenberg Investments și BGK (Banca Gospodarstwa Krajowego).
Acești potențiali investitori vor colabora îndeaproape cu Comisia pentru a înființa și capitaliza fondul. De asemenea, aceștia au convenit astăzi că fondul Scale-up Europe se va concentra pe capitalul de creștere și investițiile în fază avansată într-o gamă largă de întreprinderi europene din domeniul tehnologiilor strategice, inclusiv inteligența artificială, tehnologiile cuantice, tehnologiile semiconductoare, robotica și sistemele autonome, tehnologiile energetice, tehnologiile spațiale, biotehnologiile, tehnologiile medicale, materialele avansate și agritehnologia.
Pașii următori
Fondul Scale-up Europe va funcționa ca un fond de creștere bazat pe piață, gestionat și cofinanțat în mod privat, care investește în runde majore de investiții conduse de Europa.
Comisia Europeană, împreună cu ceilalți investitori fondatori, va selecta și numi o societate de administrare care să pună în aplicare fondul.
În curând va fi publicată o cerere publică de oferte pentru societatea de administrare, cu scopul ca fondul Scale-up Europe să poată începe primele investiții în primăvara anului 2026.
