Acordul de la Windsor: Marea Britanie și UE au ajuns la o nouă înțelegere privind protocolul nord-irlandez post-Brexit, deschizând un nou capitol în relațiile lor

Guvernul britanic și Comisia Europeană au ajuns luni, la Castelul Windsor, la un acord de principiu cu privire la Protocolul Irlanda/ Irlanda de Nord din cadrul Brexit, au anunțat premierul Rishi Sunak și președinta executivului European, Ursula von der Leyen, care a fost primită și într-o audiență de regele Charles al III-lea, un gest protocolar calificat de politicieni conservatori și unioniști ca fiind “neînțelept constituțional” și ca o binecuvântare pentru acest acord.

Acordul marchează un “nou capitol” în relația Regatului Unit cu UE și va asigura “echilibrul delicat” din Acordul din Vinerea Mare din 1998, care protejează “aspirațiile și identitatea” tuturor locuitorilor din Irlanda de Nord, a declarat premierul Rishi Sunak, într-o conferință de presă comună cu Ursula von der Leyen, relatează BBC.

Șeful Guvernului de la Londra a precizat că acordul “pune capăt incertitudinii” pentru oamenii din Irlanda de Nord și că înțelegerea asigură fluiditatea comerțului în cadrul întregii Marii Britanii, protejează locul Irlandei de Nord în cadrul uniunii și protejează suveranitatea nord-irlandezilor.

“Am ajuns la un acord de principiu cu privire la cadrul de la Windsor pentru Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord. Sunt soluții de lungă durată care vor funcționa pentru toată lumea din Irlanda de Nord și vor proteja piața unică a UE”, a spus și Ursula von der Leyen.

Acordul își propune să stabilească detaliile unei noi înţelegeri asupra procedurilor comerciale post-Brexit pentru Irlanda de Nord.

We have reached an agreement in principle on the Windsor Framework for the Protocol on Ireland / Northern Ireland.

Long-lasting solutions that will work for everyone in Northern Ireland and protect the EU’s Single Market ↓ https://t.co/KHjw9HIoEH

