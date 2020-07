Acordul liderilor UE: Emmanuel Macron anunță o “schimbare istorică a Europei noastre”. Angela Merkel invocă eforturi extraordinare pentru un acord în debutul președinției germane a Consiliului UE

Cancelarul german Angela Merkel și președintele francez Emmanuel Macron au salutat efortul extraordinar și ziua istorică pentru Europa după ce liderii Franței și Germaniei au ajuns marți dimineață la un acord fără precedent cu ceilalți omologi ai lor din Consiliul European, liderii UE convenind un pachet uriaș de 1.824 de miliarde de euro pentru relansarea Uniunii Europene.

Într-o conferință comună de presă, Angela Merkel a spus că este “foarte bucuroasă” și “ușurată” că acordul dintre liderii europeni a fost obținut, în timp ce Emmanuel Macron a salutat “o zi istorică pentru Europa”.

Cancelarul german a mai adăugat că vremurile extraordinare solicită eforturi extraordinare, aceasta notând că summitul a avut o durată “extraordinară”. De altfel, Angela Merkel a anunțat încă de la începutul acestei luni, când Germania a preluat președinția Consiliului Uniunii Europene, că un acord rapid este obiectivul său principal.

De cealaltă parte, Emmanuel Macron a salutat faptul că a fost pus în aplicare un mecanism pentru asumarea datoriilor comune, unul dintre obiectivele pe care Franța și Germania le-au promovat în planul lor de 500 de miliarde de euro.

“Vreau ca toată lumea să măsoare distanța parcursă în două luni … în două luni am fost capabili să construim un consens. Planul de recuperare este o schimbare istorică a Europei noastre și a zonei euro“, a spus el, deși Franța și Germania au fost nevoite să cedeze presiunilor din partea celor patru state frugale – Austria, Danemarca, Olanda și Suedia – iar planul de redresare va beneficia de 390 de miliarde de euro sub formă de granturi și 360 de miliarde de euro sub formă de credite. În forma sa inițială, instrumentul de recuperare cuprindea 500 de miliarde de euro granturi și 250 de miliarde de euro împrumuturi.

De altfel, Angela Merkel ș Emmanuel Macron au avut dificultăți în tratative cu prim-ministrul olandez Mark Rutte și cu cancelarul austriac Sebastian Kurz, principalii lideri care s-au opus unui plan cu 500 de miliarde de euro în granturi, așa cum doreau Berlinul și Parisul.

În acest sens, Angela Merkel a declarat că unii au venit la discuții cu scopul de a arăta “determinare”.

„Nu a fost ușor să avem nevoie de atâtea zile, dar a arătat și că venim din direcții diferite. Dar ceea ce contează pentru mine este că am încheiat împreună și că suntem cu toții convinși de ceea ce am decis să facem”, a mai spus Merkel într-o conferință de presă comună cu Emmanuel Macron.

Ea a adăugat că se aștepta la „discuții mai dificile” cu Parlamentul European, dar speră că deputații europeni vor vedea că liderii UE au găsit o “soluție bună”.

Klaus Iohannis, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Mark Rutte și ceilalți șefi de stat sau de guvern din Uniunea Europeană au ajuns luni noapte la un acord fără precedent într-un context extraordinar. După tratative maraton la primul summit “în persoană” după izbucnirea pandemiei, cei 27 de lideri europeni au aprobat pachetul uriaș de relansare economică a Uniunii Europene în urma crizei provocate de coronavirus, un plan de 1.824 de miliarde de euro compus dintr-un fond de redresare de 750 de miliarde de euro (Next Generation EU) și un Cadru Financiar Multianual 2021-2027 (CFM) de 1.074 de miliarde de euro. De asemenea, liderii europeni au depășit dificultățile și în ce privește condiționalitățile, iar acordarea fondurilor europene va fi supusă în premieră criteriului respectării statului de drept, în timp ce acordarea granturilor din cadrul NGEU va fi evaluată din perspectiva obiectivelor cuprinse în recomandările specifice de țară. Acordul între șefii de stat sau de guvern a fost obținut la ora 6:30, marți dimineață, după patru zile și patru nopți de negocieri, transformând acest summit într-unul dintre cele mai lungi din istoria Uniunii Europene.