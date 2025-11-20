Acordul privind simplificarea PAC a trecut de votul Comisiei pentru Agricultură din PE. Dan Motreanu: Fermierii au nevoie de sprijin real și de timp pentru fermele lor, nu pentru hârtii

Consiliul Uniunii Europene a adoptat poziția de negociere privind noul regulament care introduce aplicația digitală de călătorie a Uniunii Europene – un instrument modern menit să eficientizeze procedurile de trecere a frontierelor externe și să reducă timpul de așteptare pentru călători.

„Am lucrat pentru ca prin această inițiativă să fie găsit un echilibru solid între eficiență, inovație tehnologică și protecția drepturilor fundamentale ale cetățenilor. Scopul nostru a fost ca digitalizarea frontierelor să aducă beneficii reale oamenilor, fără a compromite securitatea sau viața privată”, a transmis eurodeputatul Gheorghe Falcă, raportor al Comisiei pentru Transporturi și Turism (TRAN) pentru acest dosar.

Într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro, europarlamentarul a explicat că „noua aplicație digitală de călătorie va permite transmiterea în avans a datelor către autoritățile de frontieră, astfel încât verificările să fie efectuate înainte ca pasagerii să ajungă în punctul de trecere. Această procedură va reduce semnificativ timpul de așteptare și va face controalele mult mai fluide și mai sigure”.

Conform acestuia, „aplicația va fi gratuită, disponibilă în toate limbile oficiale ale Uniunii, iar crearea documentului digital de călătorie va fi opțională – fără nicio formă de dezavantaj pentru cei care aleg să nu o utilizeze”.

„Sistemul respectă în totalitate normele europene privind protecția datelor: nu se colectează informații suplimentare, tehnologia folosește criptarea end-to-end, iar stocarea datelor este strict limitată. De asemenea, aplicația este concepută pentru a fi accesibilă persoanelor cu dizabilități sau competențe digitale reduse. Administrarea sistemului va fi realizată de agenția europeană eu-LISA, în colaborare cu autoritățile naționale de frontieră, ceea ce garantează standarde înalte de securitate cibernetică și interoperabilitate cu celelalte sisteme europene, precum Entry/Exit și ETIAS”, a explicat Gheorghe Falcă.

Acesta a mai punctat că „tehnologia trebuie să fie un instrument care îmbunătățește viața de zi cu zi”.

„Prin acest regulament, Uniunea Europeană demonstrează că inovația digitală poate reduce birocrația, poate întări securitatea și poate proteja drepturile fundamentale. Cetățenii europeni au nevoie de soluții moderne și eficiente, iar această aplicație reprezintă un pas concret în această direcție. Pentru România, beneficiile sunt clare. Traversarea frontierelor externe va fi mai rapidă pentru cetățenii români care călătoresc în spațiul Schengen aerian și maritim. Ca stat membru aflat la frontiera externă a Uniunii, România va avea la dispoziție instrumente moderne care eficientizează verificările, reduc presiunea asupra personalului Poliției de Frontieră și sporesc capacitatea de prevenire a fraudelor documentare și a migrației ilegale”, a continuat eurodeputatul.

Totodată, a mai spus acesta, implementarea sistemului va consolida cooperarea tehnică dintre autoritățile române și eu-LISA și va accelera digitalizarea infrastructurii de control la frontieră”.

„Acest dosar reprezintă un pas important în modernizarea managementului frontierelor europene, cu beneficii directe pentru securitate, mobilitate și experiența cetățenilor atunci când călătoresc”, a conchis Gheorghe Falcă.