Acordul România-Ucraina privind contracararea dronelor va fi gata “în scurt timp”, afirmă Zelenski, la București, cu Nicușor Dan mizând pe expertiza ucraineană

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat miercuri că acordul dintre România și Ucraina privind apărarea împotriva dronelor va fi finalizat „în scurt timp”, în contextul discuțiilor purtate în marja Summitului București 9 (B9), desfășurat la Palatul Cotroceni.

„Noi vom ajuta de partea noastră, de exemplu azi am semnat un acord cu președintele Lituaniei, un acord pe drone, am făcut acest lucru și în Orientul Mijlociu și am mai semnat cu câteva țări europene care sunt pregătite, cred că vom face asta cu siguranță cu partea română, lucrăm la asta. Include înainte de toate expertiza noastră, oamenii noștri cu experiență pe care îi trimitem în diverse țări. Adică know-how-ul pe apărare. Asta avem, cred că suntem pregătiți. Cred că documentul va fi gata în scurt timp și vom face tot ce este mai bine”, a declarat liderul de la Kiev.

Zelenski a subliniat că parteneriatul cu România „este foarte important”, în cadrul aceleiași vizite la București, unde a participat la reuniunea B9 și a avut întâlniri bilaterale cu liderii prezenți.

În același context, președintele Nicușor Dan a transmis că discuțiile bilaterale cu liderul ucrainean au fost „excelente”, în continuarea dialogului început în urmă cu două luni, în timpul vizitei oficiale a lui Volodimir Zelenski în România.

„Președintele Volodimir Zelenski a fost invitatul special al Summitului B9 de la Palatul Cotroceni. Cu această ocazie, am avut și consultări bilaterale excelente, continuând dialogul început în urmă cu două luni, în timpul vizitei oficiale a Președintelui Zelenski în România. Suntem hotărâți să facem pași concreți pentru implementarea noului nostru Parteneriat Strategic, cu accent pe consolidarea relațiilor comerciale, cooperarea transfrontalieră, securitatea energetică, inovația în apărare și educație”, a transmis președintele, pe Facebook.

Acesta a adăugat că Ucraina a devenit un furnizor important de securitate în regiune, pe fondul experienței dobândite în război.

„Ucraina a făcut progrese decisive pentru a deveni un furnizor de securitate, valorificând experiența acumulată în utilizarea noilor tehnologii pe câmpul de luptă, în special în domeniul dronelor și al măsurilor anti-dronă. Ne dorim ca industria noastră să beneficieze de expertiza ucraineană în dezvoltarea și producerea de noi tehnologii de apărare”, a mai transmis Nicușor Dan.

El a reiterat și sprijinul României pentru parcursul european al Ucrainei, afirmând că România „va continua să fie un susținător ferm al parcursului european al Ucrainei”.

Președintele Nicușor Dan și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski au semnat, pe 12 martie, la Palatul Cotroceni, declarația comună de instituire a Parteneriatului Strategic între România și Ucraina, un moment de cotitură pentru relațiile bilaterale între Kiev și București, cei doi lideri semnând, de asemenea, o declarație comună de intenție privind coproducția materialelor de apărare, respectiv drone, și un cadru de cooperare în ce privește domeniul energetic. Prin lansarea unui parteneriat pentru coproducția de echipamente de apărare în România, primul proiect vizat este localizarea rapidă a producției de drone ucrainene, în cadrul unei cooperări finanțate cu 200 de milioane de euro prin mecanismul european SAFE, menită să sprijine apărarea Ucrainei și să consolideze industria de apărare a celor două state.