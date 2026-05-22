Acordul UE-Mexic reprezintă „o declarație geopolitică”, subliniază Kaja Kallas din Ciudad de Mexico

Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, califică Acordul de parteneriat strategic politic, economic și de cooperare între UE și Mexic (Acordul global modernizat, MGA) drept o „declarație geostrategică”, informează DPA, citat de Agerpres.

„Este vorba despre mai mult decât comerț. Este o declarație geopolitică”, a declarat Kaja Kallas la Ciudad de Mexico, după o întâlnire, joi, cu ministrul de externe mexican Roberto Velasco Álvarez, care a vorbit la rândul său despre începerea unei noi faze în relațiile bilaterale pe fundalul unor provocări globale majore.

The European Union and Mexico are partners who can rely on each other. Together with @r_velascoa, we held today our first-ever Strategic Dialogue. Tomorrow, we will deliver an updated Global Agreement and the interim trade agreement. These are the result of many years of… pic.twitter.com/cLTky2doVD — Kaja Kallas (@kajakallas) May 21, 2026

Kallas a spus că deși „Europa și Mexicul nu pot pune capăt incertitudinii împreună, îi putem reduce impactul și ne putem contura viitorul”. Acest lucru „trimite un mesaj clar” că ambele părți sunt parteneri de încredere, a adăugat Kallas.

Oficiali europeni, în frunte cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se află în Mexic în vederea semnării acordului global cu această țară, a cărei populație se ridică la 130 de milioane de locuitori.

Acordul de parteneriat strategic în domeniul politic, economic și al cooperării (MGA)

Acordul MGA stabilește un cadru modern, cuprinzător și obligatoriu din punct de vedere juridic pentru relațiile dintre UE și Mexic, acoperind dialogul politic, cooperarea, comerțul și investițiile.

Acordul consolidează parteneriatul strategic dintre părți prin intensificarea cooperării într-o gamă largă de domenii, inclusiv securitatea, justiția, dezvoltarea durabilă, schimbările climatice, transformarea digitală și drepturile omului.

Acordul reafirmă valorile comune, precum democrația, statul de drept, multilateralismul și protecția drepturilor fundamentale, ca elemente esențiale ale parteneriatului.

De asemenea, prevede un dialog periodic la nivel înalt privind drepturile omului, securitatea și justiția, precum și măsuri de prevenire și combatere a corupției.

Acordul MGA introduce structuri instituționale actualizate pentru a asigura supravegherea punerii sale în aplicare, inclusiv un Consiliu mixt și comitete specializate, și prevede o colaborare mai strânsă cu societatea civilă, precum și implicarea acesteia în punerea în aplicare a acordului.

Având în vedere caracterul său mixt, Acordul MGA va necesita ratificarea de către toate statele membre ale UE, precum și de către UE și Mexic. Până la intrarea sa în vigoare, anumite părți ale acordului referitoare la dialogul politic și cooperare pot fi aplicate cu titlu provizoriu.

Acordul comercial provizoriu

Acordul comercial provizoriu (iTA) acoperă aspectele legate de liberalizarea comerțului și a investițiilor din cadrul parteneriatului modernizat și va funcționa ca un acord de sine stătător până la intrarea în vigoare a acordului de parteneriat global (MGA). Obiectivul său este de a asigura cât mai curând posibil beneficiile economice ale angajamentelor comerciale negociate. Acordul comercial provizoriu va aduce beneficii pentru peste 45 000 de întreprinderi din UE care exportă în Mexic, marea majoritate a acestora fiind IMM-uri.

Acordul interimar stabilește un cadru modern și cuprinzător pentru relațiile comerciale dintre UE și Mexic, bazându-se pe dispozițiile comerciale existente ale acordului actual.

Se preconizează că Acordul comercial interimar va stimula în mod semnificativ accesul pe piață prin eliminarea majorității taxelor vamale rămase, îmbunătățirea accesului la piețele de achiziții publice și deschiderea oportunităților în domeniul serviciilor și al investițiilor.

În special, acesta va elimina tarifele ridicate aplicate exporturilor cheie ale UE, în special produselor agroalimentare, și va îmbunătăți condițiile pentru sectoare precum cel al mașinilor, al produselor farmaceutice și al echipamentelor de transport.

De asemenea, va asigura protecția a sute de indicații geografice europene, protejând produsele alimentare și băuturile regionale distinctive pe piața mexicană.

Acordul consolidează cooperarea în domeniul materiilor prime critice și include norme avansate privind facilitarea vamală și comercială, protecția proprietății intelectuale, achizițiile publice, comerțul digital și concurența, precum și dispoziții care asigură condiții de concurență echitabile între întreprinderile din UE și cele din Mexic.

De asemenea, acesta conține un capitol solid privind comerțul și dezvoltarea durabilă, cu angajamente obligatorii în materie de drepturi ale lucrătorilor, protecția mediului și acțiuni climatice, alături de mecanisme de participare a societății civile.

Acordul iTA intră în sfera de competență exclusivă a UE și, prin urmare, nu necesită ratificarea de către statele membre ale UE. Acesta va înceta să se aplice odată cu intrarea în vigoare a Acordului MGA.