Acordul UE-SUA: Parlamentul European introduce garanții stricte și condiționează reducerea tarifelor de respectarea deplină a angajamentelor de către SUA

Parlamentul European și-a adoptat, joi, poziția privind două propuneri legislative care vizează aplicarea aspectelor tarifare ale acordului comercial UE–SUA (Acordul Turnberry), stabilind condiții stricte pentru reducerea tarifelor la produsele americane și pregătind terenul pentru negocierile cu statele membre.

„Prin votul de astăzi, avem un mandat puternic pentru negocierile cu Consiliul și intenționăm să profităm la maximum de acesta. Eurodeputații vor putea accepta termenii comerciali ai acordului numai dacă regulamentul conține garanții foarte puternice și clare și numai după ce SUA respectă pe deplin termenii acordului. Intenționez să apăr cu fermitate acest mandat în cadrul negocierilor”, a declarat Bernd Lange, raportor pe acest dosar.

Acesta a subliniat că poziția Legislativului european include condiții „clar definite”.

„Acestea includ o clauză de intrare în vigoare care impune respectarea deplină a angajamentelor de către SUA înainte de aplicarea regulamentului, o clauză de caducitate care asigură supravegherea parlamentară deplină a oricărei prelungiri a concesiilor, rămânând, în același timp, conformă cu normele OMC. Orice altă amenințare tarifară sau dacă acordul nu produce rezultate pentru producătorii și consumatorii din UE va duce la expirarea legislației”, a explicat Lange.

Acordul comercial dintre UE și SUA a fost convenit în iulie 2025 între Donald Trump și Ursula von der Leyen, la Turnberry, în Scoția, și prezentat prezentat într-o declarație comună publicată pe 25 august. Ulterior, pe 28 august, Comisia a publicat două propuneri legislative menite să pună în aplicare aspectele tarifare ale declarației. Prima prevede accesul preferențial al mărfurilor americane în UE, iar a doua extinde regimul tarifar zero existent la importurile anumitor tipuri de homari.

Textele adoptate cu largă majoritate de eurodeputați urmăresc eliminarea majorității tarifelor pentru bunurile industriale provenite din Statele Unite și acordarea unui acces preferențial pe piața europeană pentru o serie de produse agricole și pescărești americane, în conformitate cu angajamentele asumate în vara anului trecut de UE și SUA.

Pentru a proteja interesele europene, Parlamentul a consolidat mai multe mecanisme de control.

O „clauză de suspendare” ar permite încetarea aplicării preferințelor tarifare în cazul în care SUA impun taxe suplimentare peste plafonul convenit de 15% sau adoptă măsuri considerate discriminatorii ori contrare obiectivelor acordului.

De asemenea, eurodeputații au introdus o „clauză de intrare în vigoare”, care condiționează aplicarea noilor tarife de respectarea angajamentelor asumate de Washington, inclusiv reducerea tarifelor pentru produsele europene care conțin oțel și aluminiu.

În plus, o „clauză de caducitate” stabilește data de expirare a regulamentului la 31 martie 2028, orice prelungire urmând să fie posibilă doar printr-o nouă inițiativă legislativă bazată pe o evaluare de impact.

Un „mecanism de salvgardare” ar permite Comisiei Europene să suspende temporar noile tarife dacă importurile din SUA cresc la un nivel care ar putea afecta grav industria europeană, de exemplu, în cazul unei majorări de 10% pentru un anumit grup de produse.

Cele două acte legislative au fost adoptate cu 417 voturi pentru, 154 împotrivă și 71 abțineri (ajustarea taxelor vamale și deschiderea contingentelor tarifare pentru importul anumitor mărfuri originare din SUA) și 437 voturi pentru, 144 împotrivă și 60 abțineri (neaplicarea taxelor vamale la importul anumitor mărfuri).

Eurodeputații sunt acum pregătiți să înceapă negocierile cu guvernele UE cu privire la forma finală a legislației.