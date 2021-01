Acordurile negociate de eurodeputatul Dragoș Pîslaru privind Mecanismul de redresare de 672,5 de miliarde de euro și Instrumentul de asistență tehnică au fost aprobate în comisiile Parlamentului European

Comisiile pentru afaceri economice și monetare și pentru bugete ale Parlamentului European au dat luni undă verde Mecanismului de redresare și reziliență de 672,5 miliarde de euro și Instrumentului pentru asistență tehnică, ambele dosare avându-l drept co-raportor pe eurodeputatul Dragoș Pîslaru (USR PLUS, Renew Europe).

“Începem anul cu vești bune! Acordurile pe care le-am obținut în decembrie pe Mecanismul de Redresare și Reziliență și pe Instrumentul pentru Asistență Tehnică tocmai au fost aprobate cu un vot covârșitor de comisiile ECON și BUDG. Urmează cât de repede posibil voturile în plen! Statele membre au nevoie de asistență tehnică pentru a-și pregăti planurile naționale de reformă. Deja peste jumătate din ele au făcut cereri la Comisia Europeană pentru a solicita sprijin în elaborarea măsurilor. România se numără printre ele. Mai este puțin și Mecanismul de Redresare și Reziliență va deveni funcțional, gata să pună la dispoziție 672,5 miliarde de euro statelor membre pentru a deveni mai puternice și mai reziliente după pandemie!“, a anunțat Pîslaru pe pagina sa de Facebook.

Voturile în plenul Parlamentului European asupra celor două dosare ar putea fi date la sesiunea plenară de săptămâna viitoare.

Președinția germană a Consiliului UE și negociatorii Parlamentului European, în frunte cu eurodeputații români Dragoș Pîslaru (USR-PLUS, Renew Europe) și Siegfried Mureșan (PNL, PPE), au ajuns la 18 decembrie anul trecut, la capătul unor negocieri maraton, la un acord provizoriu privind instrumentul de recuperare și reziliență.

Acordul negociat de Parlamentul European cu președinția germană a Consiliului UE este structurat pe șase domenii de politici europene: Revoluția Digitală, Tranziția Verde, Antreprenoriatul și Competitivitatea, Administrație Rezilientă, Noua Generație (tineri și copii) și Coeziune Socială.

Din Mecanismul de Redresare și Reziliență, România va beneficia de 30,44 miliarde de euro. MRR reprezintă nucleul planului de redresare Next Generation EU de 750 de miliarde de euro, negociat de liderii europeni la Consiliul European din 17-21 iulie la pachet cu un buget total consolidat care cuprinde și Cadrul Financiar Multianual 2021-2027, generând o valoare totală de 1.824,3 miliarde de euro.

Din cele 1.824,3 miliarde de euro, 1.074,3 miliarde reprezintă Cadrul Financiar Multianual, iar 750 de miliarde sunt alocate pentru Next Generation EU. Cele 750 de miliarde ale Next Generation EU sunt repartizate în 390 de miliarde de euro sub formă de granturi și 360 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi care vor trebui rambursate în următorii 30 de ani.

Cele 30,44 miliarde de euro care sunt alocate României provin din Mecanismul de Redresare și Reziliență. Cerința actuală din propunerea de Regulament aplicabil PNRR este ca din suma aferentă granturilor, 70% să fie disponibilă până în 2022, iar restul de 30% să se aloce, pe baza unei formule prestabilite, în funcție de evoluțiile macroeconomice de la nivelul fiecărei țări, potrivit Ministerului Fondurilor Europene. De asemenea, din cele 30,44 miliarde de euro, 13,77 miliarde de euro vor fi acordate sub formă de granturi, reprezentând a șaptea cea mai mare alocare de granturi după Italia, Spania, Franța, Polonia, Germania și Grecia. În total însă, din cele 1.824,3 miliarde de euro, României îi vor reveni 79,94 miliarde de euro.

În ce privește Instrumentul pentru asistență tehnică, acesta este considerat esențial în pregătirea și implementarea planurilor naționale de redresare și reziliență post-pandemie ale statelor membre. Eurodeputatul Dragoș Pîslaru a ajuns la un acord cu Consiliul UE privind acest instrument la 15 decembrie anul trecut.

La 28 mai 2020, Comisia Europeană a adoptat o propunere de regulament privind un instrument de sprijin tehnic care să înlocuiască Programul de sprijin pentru reforme structurale (PSRS). Prin intermediul noului Instrument de sprijin tehnic, Comisia va putea continua să ofere expertiză individualizată la fața locului, astfel încât statele membre să dispună de capacitatea instituțională și administrativă necesară pentru a elabora și a pune în aplicare reforme de promovare a creșterii și să poată consolida reziliența economiilor europene post-pandemie prin intermediul unor structuri administrative eficiente și funcționale.

În acest scop, similar PSRS, Instrumentul de sprijin tehnic va urmări să ofere statelor membre solicitante pe o bază voluntară sprijin tehnic pentru a-și consolida capacitatea instituțională și administrativă în elaborarea și punerea în aplicare a reformelor. În contextul planului de redresare, acesta va sprijini pregătirea și punerea în aplicare a planurilor de redresare și reziliență, a reformelor și a investițiilor legate de tranzițiile ecologice și digitale. Tipul de asistență pe care îl poate oferi se referă, printre altele, la evaluări de impact sau bugetare.