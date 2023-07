Acțiune New Strategy Center: Copiii militarilor ucraineni care au participat la eliberarea regiunilor Herson și Zaporojie vizitează România

New Strategy Center a celebrat marți 8 ani de la înființare. În această perioadă, New Strategy Center a devenit cel mai important think tank românesc, un veritabil centru de gândire și analiză strategică, ce și a găzduit 347 de evenimente, atât în țară cât și în străinătate, la care au participat peste 2100 de speakeri, printre care se numără și conferințe precum „Black Sea and Balkans Security Forum”, aflat la cea de-a 8 ediție în acest an, dar și „Security Challenges in the Balkans”, „Unmanned Systems Forum” și ”PatriotFest”, potrivit unui comunicat remis caleaeuropeana.ro.

În ultimul an, împreună cu parteneri externi, precum Munich Security Conference (Germania), Norwegian Institute of International Affairs (NUPI), Center for European Policy and Analysis (CEPA), Yorktown Institute or Center for the Studies of the New Generation Warfare (SUA), New Strategy Center a organizat diverse conferințe în străinătate pentru a evidenția relevanța strategică a regiunii Mării Negre, în contextul actual al agresiunii ruse împotriva Ucrainei. O direcție specială de acțiune a NSC a fost promovarea în SUA a necesității adoptării unei strategii dedicate regiunii Mării Negre, fapt ce ar face ca pentru prima dată SUA să aibă o politică predictibilă și pe termen lung în regiune.

Ca parte a misiunii organizației de a contribui la formarea unei culturi de securitate națională și de promovare a unei mai bune înțelegeri a problemelor strategice actuale, New Strategy Center a publicat de la înființare 54 de studii și 7 volume, care au abordat teme ce țin de securitatea regiunii Mării Negre și a Balcanilor, importante pentru securitatea României, a NATO și UE, majoritatea cărților fiind donate unor universități civile și militare din România.

În toți acești ani, obiectivul organizației a fost de a crea punți de comunicare, de dezvoltare a unor parteneriate externe, organizare de evenimente în România și în străinătate împreună cu partenerii și elaborarea de studii și analize, pentru a promova importanța strategică a regiunii Mării Negre și a Balcanilor și obiectivele de securitate are României. În acest sens, de la înființare, New Strategy Center a încheiat 42 de parteneriate, din care 28 cu institute și think tank-uri din străinătate.