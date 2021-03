Acțiunea externă a UE va deveni mai eficientă și mai coerentă datorită Instrumentului „Europa globală” în valoare de 79,5 mld. euro

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, atrage atenția că rasismul continuă să existe printre noi și susține că instituțiile europene trebuie să facă mai mult, astfel încât să lucreze pentru toții europenii.

„Rasismul este în insultele rasiale împotriva fotbaliștilor negri. Este în discriminarea persoanelor de origine romă. Este în teoriile conspirației împotriva evreilor. Este în violența și neîncredere împotriva migranților și refugiaților”, a transmis Ursula von der Leyen în discursul său la summitul european anti-rasism.

De asemenea, președinta Comisiei vrea ca Executivul să devină un exemplu: „Instituțiile noastre lucrează pentru toți europenii. Și trebuie să fie la fel de accesibile pentru oricine are abilitățile și pasiunea potrivite pentru Europa. Trebuie să aducem diversitatea uimitoare a Europei în serviciul nostru public. Luna trecută, instituțiile europene au încheiat primul sondaj pilot privind diversitatea în rândul tuturor persoanelor care au solicitat un loc de muncă în serviciile noastre și am fost surprinși pozitiv de numărul mare de oameni care au decis să participe la sondaj. Acest lucru ne va permite să înțelegem dacă suntem cu adevărat deschiși oamenilor din toate mediile etnice”, a mai informat președinta.

We need to keep talking about racism. There is no place for discrimination in Europe.

We are better than that.

It’s time to make good on our motto, ‘united in diversity’. This is the ambition of our first ever EU anti-racism plan. #March21 pic.twitter.com/0usfWUbORJ

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 19, 2021