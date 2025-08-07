Acțiunile Israelului în Gaza seamănă „foarte mult” cu un genocid, avertizează vicepreședinta executivă a Comisiei Europene

Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Teresa Ribera, a calificat situația din Gaza drept „foarte apropiată de definiția genocidului”, într-una dintre cele mai dure poziționări exprimate până acum de un oficial european la adresa Israelului de la începutul războiului.

Teresa Ribera a declarat că foametea, strămutarea și uciderea populației din Gaza „seamănă foarte mult” cu un genocid.

Într-un interviu pentru Politico Europe, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene a afirmat: „Ceea ce vedem este o populație concretă care este vizată, ucisă și condamnată să moară de foame. O populație concretă este ținută captivă, fără locuințe – care sunt distruse –, fără acces la hrană, apă sau medicamente, care sunt interzise”.

În plus, ea a mai evidențiat și faptul că populația din Gaza este „supusă bombardamentelor și împușcăturilor chiar și atunci când încearcă să obțină ajutor umanitar. Orice urmă de umanitate lipsește, iar martorii nu sunt acceptați”.

„Dacă nu este genocid, atunci seamănă foarte mult cu definiția folosită pentru a-i exprima semnificația”, a concluzionat Ribera.

Săptămâna trecută, Teresa Ribera și-a criticat colegii pentru că nu au abordat escaladarea crizei umanitare din Gaza, menționând că, deși Bruxelles-ul privește în direcția opusă, istoria o va judeca aspru.

Aceasta a mărturisit că „timp de luni de zile, practic în fiecare săptămână”, a îndemnat-o pe președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, să adopte o poziție mai fermă împotriva operațiunilor militare ale Israelului și a impactului devastator al acestora asupra populației civile din Gaza.

Israelul a negat în mod repetat acuzația de genocid, care implică din punct de vedere legal intenția de a distruge, în totalitate sau parțial, un popor. Guvernul susține că desfășoară un război de autoapărare împotriva Hamas, despre care afirmă că a folosit populația din Gaza ca scut uman și că ține în continuare ostatici israelieni răpiți în timpul atacului lansat de gruparea militantă pe 7 octombrie 2023.

Comisia Europeană, ca instituție, nu a folosit termenul „genocid” pentru a descrie acțiunile Israelului în Gaza.

În ultimele săptămâni, mai multe țări europene și-au înăsprit poziția față de Israel, ca reacție la avertismentele grave privind foametea din Gaza, la uciderile din apropierea centrelor de distribuție a alimentelor și la amenințările cu o escaladare suplimentară venite din partea guvernului condus de Benjamin Netanyahu.

Franța a anunțat prin președintele Emmanuel Macron că va recunoaște statul Palestina la Adunarea Generală a Națiunilor Unite de la New York, în septembrie.

De altfel, Parisul se numără printre semnatarii unui apel care insistă asupra recunoașterii statului Palestina.

De cealaltă parte, Germania s-a distanțat de această abordare, spunând că respinge recunoașterea imediată a unui stat palestinian ca urmare a nevoii unei soluții negociate, secondată de Italia, care a subliniat că recunoașterea statului Palestina în acest moment ar fi contraproductivă.