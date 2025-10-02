Acțiunile Rusiei arată „apetitul” lui Putin de a continua atacurile „neîntrerupte” asupra Ucrainei și ingerințele în întreaga Europă, avertizează premierul britanic

Acțiunile Rusiei demonstrează „apetitul” lui Putin de a continua atacurile „neîntrerupte” asupra Ucrainei și acțiunile de ingerință în întreaga Europă, a declarat joi premierul britanic Keir Starmer, în marja summitului Comunității Politice Europene de la Copenhaga, relatează The Guardian.

„Am văzut, în ultimele săptămâni, apetitul lui Putin nu doar de a ataca Ucraina, ci și de a acționa și de a se amesteca în treburile Europei, în multe feluri diferite – fie că este vorba despre spațiul nostru aerian, fie despre atacuri cibernetice sau alte forme de agresiune care au loc”, a precizat Keir Starmer.

Potrivit premierului britanic, aceste acțiuni sunt neîntrerupte și arată dorința lui Putin de a continua, iar noi trebuie să „luptăm împotriva lor cu toate resursele pe care le avem”.

„Și ne reamintește tuturor că nu este vorba doar de suveranitatea Ucrainei, ci de valorile și libertățile noastre, ale tuturor, în special în Europa, și că suntem cu toții implicați în această luptă împotriva agresiunii rusești”, a adăugat Starmer.

Premierul danez Mette Frederiksen a atras atenția că Europa se află „în cea mai dificilă și periculoasă situație de la al Doilea Război Mondial încoace”, mai gravă decât în timpul Războiului Rece, și a făcut apel la unitate europeană, lăsând în spate optica națională, pentru a înfrunta Rusia.

Amintim că liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au susținut miercuri în mare măsură proiectele emblematice prioritare inițiale care vor consolida securitatea Europei, inclusiv European Drone Wall (Zidul european împotriva dronelor) și Eastern Flank Watch (Supravegherea flancului estic), a anunțat președintele Consiliului European Antonio Costa, după o reuniune informală a șefilor de stat sau de guvern, la Copenhaga.

Astfel, liderii Uniunii Europene au discutat la Copenhaga despre un „zid anti-drone” care să protejeze continentul de dronele rusești, cu România și statele de pe flancul estic solicitând o finanțare europeană separată pentru acest proiect de securitate anunțat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul discursului privind Starea Uniunii Europene.