Activele rusești înghețate, miza Consiliului European din 23-24 octombrie. Comisia Europeană propune un “Împrumut pentru Reparații” acordat Ucrainei pe baza pe activelor Rusiei fără a le confisca

Problema modului în care pot fi utilizate miliarde de euro din activele rusești imobilizate pentru a sprijini Ucraina va fi discutată în continuare la următoarea reuniune a Consiliului European din 23-24 octombrie, a anunțat șeful summiturilor europene, António Costa, după reuniunea informală care a avut loc joi, la Copenhaga.
Punctul sensibil este modul în care pot fi utilizate aceste active pentru a finanța un împrumut către Ucraina fără a le confisca, deoarece acest lucru riscă să încalce dreptul internațional și să submineze credibilitatea euro pe scena mondială, relatează Politico Europe, în timp ce Belgia solicită ca povara eventualelor represalii legale din partea Rusiei să fie împărțită în mod egal, idee susținută de Franța.
“Am încheiat dezbaterea privind continuarea sprijinului acordat Ucrainei. Am discutat posibilitatea unei mai bune utilizări a activelor rusești blocate. Vom continua această discuție la următoarea reuniune a Consiliului European din octombrie. Începând cu 24 februarie 2022, Uniunea Europeană a fost ferm alături de Ucraina, nu doar prin cuvinte, ci și prin fapte. Vom continua să o sprijinim până la realizarea unei păci juste și durabile”, a afirmat Costa, într-o conferință comună de presă alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și premierul danez Mette Frederiksen, gazda reuniunii.
La rândul său, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a reafirmat că Bruxelles-ul pregătește al 19-lea pachet de sancțiuni, cu „măsuri mult mai robuste privind energia, serviciile financiare și comerțul”. În paralel, UE și Kiev au convenit cheltuirea a 2 miliarde euro pentru drone.
Ca soluție structurală, Comisia propune un „Împrumut pentru Reparații” bazat pe activele rusești înghețate, care ar fi acordat în tranșe și cu condiții atașate. „Agresorul trebuie tras la răspundere”, a subliniat von der Leyen, adăugând că rambursarea va fi făcută de Ucraina doar dacă Rusia va plăti despăgubiri.
“Este important de menționat că nu există confiscarea activelor“, a insistat ea.
Tot pe tema Ucrainei, președinta Comisiei a afirmat că „după mai mult de trei ani și șapte luni de la invazia la scară largă, Ucraina continuă să reziste cu fermitate”, în timp ce Rusia se confruntă cu presiuni economice tot mai mari. Ea a indicat dobânzi de 17%, inflație de peste 10% și o încetinire a PIB-ului rusesc la 0,9% în 2025.
Anterior reuniunii, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a afirmat că, deși nu toate statele membre sprijină planul de utilizare a activelor rusești pentru a finanța reconstrucția Ucrainei, UE lucrează pentru a ajunge cât mai rapid posibil la un acord în această privință
Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a anunțat miercuri, după summitul informal al liderilor europeni de la Copenhaga, că Uniunea pregătește un plan detaliat pentru a acoperi lacunele de capabilități militare, în paralel cu o „explozie de investiții” în apărare comună, menționând succesul programului SAFE de 150 miliarde euro.
Planul, care va fi prezentat în două săptămâni, include coaliții de capabilități conduse de state membre și o foaie de parcurs până în 2030 pentru interoperabilitatea forțelor UE și NATO.
„Vestea bună este că roțile sunt deja în mișcare. Un val de investiții în apărarea noastră comună este pe drum. Succesul SAFE și cei 150 de miliarde EUR sunt o dovadă clară”, a spus von der Leyen, într-o conferință comună de presă alături de președintele Consiliului European, Antonio Costa, și premierul danez Mette Frederiksen, gazda reuniunii.
Ea a precizat că Uniunea are nevoie de „un plan pan-european precis privind modul de acoperire a lacunelor de capabilități și privind pașii următori”, document care urmează să fie prezentat Consiliului European în două săptămâni.
Un element central îl reprezintă „pregătirea industriei de apărare europene”.
„Avem nevoie de o industrie europeană de apărare consolidată, rezilientă și inovatoare. Am lansat omnibusul pentru apărare pentru a simplifica procedurile, pentru a accelera întregul proces. Și această industrie de apărare are nevoie de un ecosistem puternic, format nu doar din industrie, desigur, ci și din start-up-uri tehnologice”, a subliniat von der Leyen.
Ea a menționat că Bruxelles-ul intenționează să creeze noi Alianțe Tehnologice pentru a conecta inovatorii din domeniul tehnologic cu utilizatorii militari.
„A existat o discuție amplă despre importanța start-up-urilor și a mediului academic – toate acestea sunt esențiale. Din acest motiv, propunem să creăm noi Tech Alliances pentru a conecta inovatorii din domeniul tehnologic cu utilizatorii din domeniul apărării”, a spus șefa Comisiei.
Potrivit acesteia, până în 2030 va exista o foaie de parcurs europeană cu obiective comune și jaloane concrete privind interoperabilitatea forțelor. „Este o chestiune de timp și doar ceea ce este măsurat, se îndeplinește”, a subliniat von der Leyen.
Comisia Europeană a deblocat a deblocat o nouă tranșă de 4 miliarde de euro din împrumutul excepțional de asistență macrofinanciară (AMF), consolidând și mai mult rolul UE ca cel mai mare donator de la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, cu un sprijin total de aproape 178 de miliarde de euro.
În total, asistența macrofinanciară se ridică la 18,1 miliarde de euro și reprezintă contribuția UE la inițiativa de împrumuturi pentru accelerarea veniturilor extraordinare (ERA) condusă de G7, care are ca obiectiv colectiv acordarea unui sprijin financiar de aproximativ 45 de miliarde de euro Ucrainei.
Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, odată cu această plată, sprijinul total acordat Ucrainei de Comisie în cadrul acestei AMF ajunge la 14 miliarde de euro de la începutul anului 2025.
Această plată semnificativă reafirmă angajamentul UE de a sprijini Ucraina și vine în urma anunțului recent al președintei Ursula von der Leyen, în discursul său privind starea Uniunii, cu privire la o plată anticipată de 6 miliarde de euro din contribuția UE la inițiativa de împrumuturi ERA.
Acest anunț este în conformitate cu apelul lansat de liderii europeni în cadrul Consiliului European special din martie de a acorda finanțare anticipată Ucrainei.
Procesul este în curs de desfășurare, această plată de 4 miliarde de euro cuprinzând o plată anticipată inițială de 3 miliarde de euro, în plus față de suma de 1 miliard de euro deja programată pentru această perioadă.
Acest sprijin va ajuta Ucraina să își satisfacă nevoile crescânde de finanțare, inclusiv în sectorul apărării. Mai precis, 2 miliarde de euro din plata de astăzi vor fi alocate pentru drone, în conformitate cu un acord reciproc între UE și Ucraina.
Împrumuturile ERA acordate de partenerii G7, precum și împrumutul AMF al UE sunt rambursate din veniturile obținute din activele rusești înghețate în UE.
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat, miercuri, în cadrul Summit-ului pentru Competitivitate de la Copenhaga, necesitatea ca Uniunea Europeană să treacă „de la cuvinte la fapte” pentru a-și consolida competitivitatea și a-și reduce vulnerabilitățile economice.
„Europa are forță, Europa are un potențial uriaș, dar trebuie să îl eliberăm. Trebuie să trecem de la reacție la acțiune și, la fel de important, de la cuvinte la fapte”, a declarat von der Leyen.
Șefa Comisiei a reamintit că mandatul actual al instituției a început în urmă cu nouă luni și că prioritățile au fost fundamentate pe rapoartele pregătite de Mario Draghi și Enrico Letta.
„Diagnosticul este clar, iar urgența din spatele lui este recunoscută de toți. Acum trebuie să punem lucrurile în mișcare”, a spus ea.
Printre direcțiile evidențiate se numără competitivitatea și decarbonizarea, prin Pactul pentru o Industrie Curată, simplificarea procedurilor și accelerarea autorizațiilor. Von der Leyen a anunțat, de asemenea, înființarea unui fond pentru startup-uri și scale-up-uri, precum și propunerea creării unui fond european pentru competitivitate de 400 miliarde de euro în viitorul buget multianual (2028-2034).
Pe partea de inovare, Comisia propune dublarea bugetului programului Orizont Europa. „Avem talent în Europa, dar trebuie să fim mai buni în a transforma ideile în produse pe piață”, a subliniat președinta CE.
Citiți și Macron pledează pentru aprofundarea pieței unice a UE: „Pretutindeni avem încă bariere, ceea ce limitează potențialul unei piețe interne de 450 de milioane de cetățeni”
Șefa Executivului european a atras atenția asupra a două vulnerabilități majore, respectiv costurile ridicate ale energiei și fragmentarea pieței financiare europene.
„Este crucial să reducem dependența de volatilitatea pieței globale și să investim mai mult în surse interne, de la nuclear la regenerabile”, a declarat ea, menționând și Planul de Acțiune pentru o energie la prețuri accesibile, care prevede investiții în rețele și interconectori. În privința pieței de capital, a reamintit lansarea Uniunii economiilor și investițiilor, menită să mobilizeze mai mult capital european în interiorul UE.
Un alt punct major al discursului a vizat apărarea: „Trebuie să avem o creștere masivă a investițiilor în apărare. Am deblocat până la 800 de miliarde de euro până în 2030”, a spus von der Leyen, amintind de programele SAFE și de viitorul „omnibus” legislativ pentru simplificarea producției în industria de apărare.
Șefa Comisiei a pledat și pentru reducerea birocrației: „Avem acum șase pachete omnibus pe drum, care ar reduce povara administrativă cu 8 miliarde de euro. Dar nimic nu se schimbă până când colegiuitorii nu ajung la un acord. Este timpul ca Parlamentul European să facă parte din aceste discuții și să finalizeze procesul.”
În privința tehnologiilor emergente, lidera Comisiei a punctat rolul strategic al inteligenței artificiale: „Avem date, avem companii puternice în soluții de automatizare industrială. Trebuie să transformăm acest potențial în produse reale”, a arătat ea.
„Europa are resurse, are instrumente. Tot ce trebuie să facem este să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș”, a conchis Ursula von der Leyen.
