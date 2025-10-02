Activele rusești înghețate, miza Consiliului European din 23-24 octombrie. Comisia Europeană propune un “Împrumut pentru Reparații” acordat Ucrainei pe baza pe activelor Rusiei fără a le confisca

Problema modului în care pot fi utilizate miliarde de euro din activele rusești imobilizate pentru a sprijini Ucraina va fi discutată în continuare la următoarea reuniune a Consiliului European din 23-24 octombrie, a anunțat șeful summiturilor europene, António Costa, după reuniunea informală care a avut loc joi, la Copenhaga.

Punctul sensibil este modul în care pot fi utilizate aceste active pentru a finanța un împrumut către Ucraina fără a le confisca, deoarece acest lucru riscă să încalce dreptul internațional și să submineze credibilitatea euro pe scena mondială, relatează Politico Europe, în timp ce Belgia solicită ca povara eventualelor represalii legale din partea Rusiei să fie împărțită în mod egal, idee susținută de Franța.

“Am încheiat dezbaterea privind continuarea sprijinului acordat Ucrainei. Am discutat posibilitatea unei mai bune utilizări a activelor rusești blocate. Vom continua această discuție la următoarea reuniune a Consiliului European din octombrie. Începând cu 24 februarie 2022, Uniunea Europeană a fost ferm alături de Ucraina, nu doar prin cuvinte, ci și prin fapte. Vom continua să o sprijinim până la realizarea unei păci juste și durabile”, a afirmat Costa, într-o conferință comună de presă alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și premierul danez Mette Frederiksen, gazda reuniunii.

La rândul său, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a reafirmat că Bruxelles-ul pregătește al 19-lea pachet de sancțiuni, cu „măsuri mult mai robuste privind energia, serviciile financiare și comerțul”. În paralel, UE și Kiev au convenit cheltuirea a 2 miliarde euro pentru drone.

Ca soluție structurală, Comisia propune un „Împrumut pentru Reparații” bazat pe activele rusești înghețate, care ar fi acordat în tranșe și cu condiții atașate. „Agresorul trebuie tras la răspundere”, a subliniat von der Leyen, adăugând că rambursarea va fi făcută de Ucraina doar dacă Rusia va plăti despăgubiri.

“Este important de menționat că nu există confiscarea activelor“, a insistat ea.

Tot pe tema Ucrainei, președinta Comisiei a afirmat că „după mai mult de trei ani și șapte luni de la invazia la scară largă, Ucraina continuă să reziste cu fermitate”, în timp ce Rusia se confruntă cu presiuni economice tot mai mari. Ea a indicat dobânzi de 17%, inflație de peste 10% și o încetinire a PIB-ului rusesc la 0,9% în 2025.

Anterior reuniunii, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a afirmat că, deși nu toate statele membre sprijină planul de utilizare a activelor rusești pentru a finanța reconstrucția Ucrainei, UE lucrează pentru a ajunge cât mai rapid posibil la un acord în această privință