Actualul ministru olandez al finanțelor a fost numit de ONU în funcţia de coordonator al răspunsului umanitar şi de reconstrucţiei în Gaza

Secretarul general al NATO, Antonio Guterres, a invocat articolul 99 al Cartei ONU pentru prima dată în mai bine de 30 de ani pentru a solicita Consiliului de Securitate să se pronunțe în cazul războiului din Gaza, într-o acțiune sprijinită de Înaltul Reprezentat al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Josep Borrell, informează Politico Europe.

Într-o scrisoare adresată miercuri președintelui Consiliului de Securitate, Guterres a scris că războiul din Gaza și Israel a creat ”suferințe umane îngrozitoare, distrugeri fizice și traume colective în Israel și în teritoriile palestiniene ocupate”.

Guterres a cerut Consiliului de Securitate să ”facă presiuni pentru a evita o catastrofă umanitară” și pentru ”declararea unei încetări a focului din motive umanitare”.

”Situația se deteriorează rapid și se transformă într-o catastrofă cu implicații potențial ireversibile pentru palestinieni în ansamblu și pentru pacea și securitatea din regiune”, a scris el, semnalând că ”un astfel de rezultat trebuie evitat cu orice preț”.

Articolul 99 îi permite secretarului general să alerteze Consiliul de Securitate cu privire la ”orice chestiune care, în opinia sa, poate amenința menținerea păcii și securității internaționale”. Ultima dată când a fost invocat în mod explicit a fost în 1989, pe fondul conflictului din Liban.

Borrell și-a exprimat sprijinul pentru această mișcare a lui Guterres. Într-o postare pe Twitter, el i-a îndemnat pe ”membrii UE din Consiliul de Securitate al ONU și pe partenerii care împărtășesc aceleași idei” să sprijine apelul secretarului general.

I ask the EU members of the UN Security Council and like-minded partners to support @UN Secretary General @AntonioGuterres’s call.

The #UNSC must act immediately to prevent a full collapse of the humanitarian situation in Gaza.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 7, 2023