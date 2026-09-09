Actul privind locuințele la prețuri accesibile: Comisia Europeană publică noi norme pentru a sprijini autoritățile să facă față crizei locuințelor

Comisia Europeană a propus astăzi Actul privind locuințele la prețuri accesibile pentru a sprijini statele membre și orașele în eforturile lor de a aborda problema accesibilității și disponibilității locuințelor în zonele care se confruntă cu cele mai mari presiuni.

Propunerea vine în contextul în care accesul la locuințe accesibile a devenit una dintre prioritățile urgențe pentru europeni.

Conform celui mai recent sondaj Eurobarometru, peste 50 % dintre locuitorii orașelor consideră că locuința reprezintă o problemă imediată și urgentă în locul în care trăiesc.

Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, propunerea de miercuri contribuie la soluționarea acestor preocupări, mai ales în contextul în care criza locuințelor are un impact negativ asupra competitivității europene, limitând mobilitatea forței de muncă și cea educațională.

În unele orașe și destinații turistice populare, unde presiunea asupra pieței locuințelor este cea mai puternică, utilizarea tot mai frecventă a locuințelor în alte scopuri decât cel de reședință principală poate agrava problema disponibilității și accesibilității la nivel local, semnalează executivul european.

Actul privind locuințele la prețuri accesibile răspunde acestor preocupări extrem de punctuale.

Aceasta oferă autorităților publice certitudine juridică atunci când aleg să acționeze, pe baza specificităților locale, în conformitate cu legislația UE, explică Comisia Europeană, care constată că unele state membre au luat deja măsuri pentru a atenua aceste presiuni, dar s-au confruntat cu contestații juridice privind compatibilitatea acestora cu legislația UE.

Potrivit executivului european, Actul privind locuințele la prețuri accesibile aduce claritate și previzibilitate și răspunde solicitării statelor membre și a municipalităților de a beneficia de o mai mare certitudine juridică cu privire la modul în care pot acționa în contextul pieței unice a UE.

„Acum un an, am promis că voi aborda problema accesibilității locuințelor în Europa. Astăzi, facem un pas în această direcție, oferind mai multă claritate și sprijin autorităților locale și comunităților, ținând seama de realitățile locale. Lipsa locuințelor la prețuri accesibile este o problemă care îi preocupă pe foarte mulți dintre cetățenii noștri europeni. Lucrătorii din sectoarele esențiale și studenții nu își pot permite să locuiască acolo unde lucrează și studiază. Dar, mai presus de toate, este o chestiune de echitate. Astăzi, ne îndeplinim angajamentul față de toți europenii”, a subliniat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Securitate juridică pentru autoritățile care protejează accesibilitatea și disponibilitatea locuințelor

Actul privind locuințele la prețuri accesibile oferă primul cadru european comun din istorie pentru evaluarea măsurilor legate de locuințe care afectează piața unică.

Acesta lasă la latitudinea autorităților competente decizia de a acționa sau nu, precum și alegerea măsurilor care urmează să fie adoptate. Opțiunile în materie de politică a locuințelor rămân de competența autorităților naționale, regionale și locale.

Actul este conceput pentru a oferi claritate juridică autorităților, atunci când acestea decid să ia măsuri în zonele afectate de criza locuințelor, protejând în același timp piața unică, respectând pe deplin principiul subsidiarității.

Noile norme sunt concepute pentru a ajuta autoritățile competente să identifice „zonele afectate de presiuni pe piața locuințelor” folosind o metodologie comună. În cazul în care autoritățile decid să restricționeze utilizarea locuințelor, de exemplu în ceea ce privește închirierile pe termen scurt sau locuințele neocupate, acestea trebuie să demonstreze că această măsură contribuie la reducerea presiunilor locale pe piața locuințelor și să se asigure că orice măsură este țintită, necesară și proporțională.

În ceea ce privește închirierile pe termen scurt, orice măsură trebuie să vizeze activitățile care reduc stocul de locuințe disponibile pentru utilizare pe termen lung, în special în cazul în care amploarea, frecvența sau caracterul comercial al acestora agravează presiunea asupra pieței locuințelor.

Înainte de a introduce restricții, autoritățile trebuie, de asemenea, să demonstreze că activitatea de închiriere pe termen scurt a avut un efect negativ semnificativ asupra accesibilității sau disponibilității locuințelor timp de cel puțin trei ani și că măsurile mai puțin restrictive nu ar fi la fel de eficiente.

Acestea trebuie să aplice și să asigure respectarea Regulamentului UE privind închirierea pe termen scurt, inclusiv cerințele de înregistrare prevăzute de acesta și eliminarea sau dezactivarea anunțurilor care nu le respectă și, acolo unde sunt disponibile, să utilizeze datele colectate în temeiul regulamentului respectiv pentru a-și susține evaluarea.

Închirierile pe termen scurt nu sunt singura formă de utilizare a locuințelor care poate agrava presiunile din domeniul locativ.

Autoritățile iau, de asemenea, măsuri care afectează achiziționarea sau utilizarea proprietăților rezidențiale, de exemplu pentru a aborda problema reședințelor secundare sau a locuințelor rămase neocupate pe termen lung.

Actul privind locuințele la prețuri accesibile oferă, de asemenea, un cadru mai clar pentru astfel de acțiuni, mai spune Comisia Europeană.

Actul protejează securitatea juridică și așteptările legitime: condițiile legate de achiziție nu se pot aplica retroactiv, trebuie prevăzute dispoziții tranzitorii adecvate, iar măsurile care vizează locuințele rămase neocupate pe termen lung ar trebui să țină seama de perioadele justificate de neocupare.

Pentru locuitorii din zonele supuse presiunii, obiectivul este ca măsurile luate la nivel local să fie mai bine orientate, mai bine susținute de dovezi și revizuite în timp, precum și să fie însoțite de măsuri menite să crească oferta de locuințe, detaliază Comisia Europeană.

Investitorii și proprietarii imobiliari care își desfășoară activitatea pe mai multe piețe locale vor beneficia de o mai mare claritate cu privire la cadrul juridic al UE, dă asigurări executivul european.

Propunerea este însoțită de o recomandare privind accesibilitatea și oferta de locuințe în zonele afectate de criza locuințelor. Aceasta sprijină autoritățile în eforturile lor de a crește oferta de locuințe în zonele care au cea mai mare nevoie de aceasta, inclusiv prin accelerarea proceselor de planificare și autorizare a noilor construcții, a renovării și a reconversiei clădirilor, precum și prin facilitarea investițiilor.

De asemenea, Comisia Europeană încurajează autoritățile să își concentreze aceste eforturi de creștere a ofertei de locuințe prin intermediul planurilor de accelerare a construcției de locuințe. Împreună, propunerea legislativă și recomandarea ajută autoritățile să mențină accesibilitatea și disponibilitatea locuințelor, accelerând în același timp creșterea ofertei suplimentare de locuințe de care are nevoie UE.

Actul reprezintă o componentă a Planului european pentru locuințe la prețuri accesibile, alături de noile norme privind ajutoarele de stat pentru locuințe la prețuri accesibile și de Strategia europeană pentru construcția de locuințe.