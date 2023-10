Actul privind serviciile digitale: Comisia Europeană îi cere lui Elon Musk să combată ”conținutul ilegal” și dezinformarea răspândite pe X după atacurile teroriste ale Hamas asupra Israelului

Aderarea Bulgariei şi României la spaţiul Schengen va creşte nivelul securităţii noastre colective, a declarat luni vicepreşedintele Comisiei Europene Margaritis Schinas, care a participat la reuniunea trilaterală dintre premierii Bulgariei, României şi Grecia, organizată la Reşedinţa Euxinograd de lângă oraşul Varna.

“Acest lucru înseamnă un control mai bun la frontierele externe în locul concentrării resurselor la frontierele interne. Ambele ţări au făcut progrese semnificative în ceea ce priveşte presiunea migratorie”, a mai spus Schinas, citat de BTA și Agerpres.

El şi-a exprimat opinia că s-ar putea ajunge la o “decizie pozitivă cu privire la Schengen” în cele din urmă în ceea ce priveşte Bulgaria şi România.

Referitor la extinderea Uniunii Europene către Balcanii de Vest, Schinas a spus că aceasta depinde de progresul reformelor din fiecare ţară.

“Atât Ucraina, cât şi Republica Moldova sunt gata să facă tot posibilul cu o viteză fără precedent pentru a se putea asigura că au realizat reformele necesare. Acum sunt pe cale să devină membri cu drepturi depline ai familiei noastre”, a mai spus vicepreşedintele Comisiei Europene.

