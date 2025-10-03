Acum 35 ani nu doar Germania s-a reunificat, ci și Europa, afirmă Macron, dând de ales generației sale între “curaj” și “extreme cu promisiuni false”: Totul rămâne fragil în democrațiile noastre

Președintele francez Emmanuel Macron a descris vineri drept o mare onoare invitația primită din partea Germaniei de a celebra 35 de ani de la reunificarea principalului partener și aliat european al Franței, spunând că s-a simțit „onorat și smerit” de această ocazie.

Într-un discurs la ceremoniile organizate la Saarbrücken, Macron a vorbit despre semnificația unității germane, descriind reunificarea drept „un punct de cotitură în istorie”, relatează Deutsche Welle.

El a spus că avea 12 ani pe 3 octombrie 1990, dar a înțeles totuși că „se întâmpla ceva special”. Liderul francez a subliniat că nu doar Germania s-a reunificat acum 35 de ani, ci și Europa.

„Părea atât de imposibil. Imaginați-vă acum 75 de ani, cum și-ar fi putut cineva imagina că dușmanii împotriva cărora purtam războaie puteau deveni prieteni”, a spus Macron, în discursul rostit în fața cancelarului Friedrich Merz și a audienței reunite în capitala landului Saarland, aflat la granița cu Franța.

Președintele francez a declarat că, în ciuda promisiunii de pace și prosperitate care a venit odată cu reunificarea și a tuturor realizărilor, „totul rămâne fragil”.

„Există falii, fracturi în democrațiile noastre”, a spus Macron, adăugând că ceea ce s-a întâmplat acum 35 de ani trebuie reamintit.

„Generația noastră are acum de ales: să fim neîncrezători, obosiți, să alegem extremele care sunt promisiuni false sau vrem să ne ridicăm și să trăim această nouă eră și să o transformăm într-o eră curajoasă, hotărâtă, împreună”, a conchis Macron, în aplauzele publicului.

Germania și Europa trebuie să facă mai mult pentru a-și revigora economiile, pentru a rămâne un pol de atracție într-o lume tot mai dominată de autocrații, este și semnalul cu care cancelarul federal german Friedrich Merz a ales să marcheze aniversarea a 35 de ani de la reunificarea Germaniei.

Într-un discurs care părea conceput pentru a se ridica deasupra retoricii polarizante ce a marcat tot mai mult politica germană în ultimii ani – inclusiv propria sa campanie electorală din acest an – Merz a spus că atât populația, cât și politicienii trebuie să abordeze problemele structurale cu care se confruntă Germania.

„Sărbătorim 35 de ani de unitate în pace. Timp de decenii am fost divizați, dar în curând vom fi trăit într-o singură țară la fel de mult timp cât am trăit în țări separate”, a spus Merz în discursul său, citat de Deutsche Welle.

Merz a afirmat că această zi este o „ocazie festivă” și a trecut în revistă cât de multe s-au schimbat de la căderea Zidului Berlinului și reunificarea Germaniei. Liderul german a vorbit despre necesitatea unei „noi unități” în Germania și a întrebat ce tip de țară dorește Germania să fie în viitor.

„Se formează noi alianțe ale autocrațiilor împotriva noastră, care atacă democrația liberală ca mod de viață”, a declarat el în fața audienței din care a făcut parte și Macron.

„Ordinea economică globală este rescrisă. Se ridică bariere vamale și egoismul crește. Și acest lucru ne slăbește economic”, a continuat el, reluând tonul grav al unor avertismente recente în care a evaluat că Europa „nu este în război, dar nici în timp de pace” și că „un nou conflict sistemic a izbucnit deja între democrațiile liberale și o axă de autocrații”.

Ziua Reunificării comemorează încheierea, în 1990, a divizării Germaniei într-un stat democratic occidental și unul estic controlat de sovietici, simbolizată de Zidul Berlinului care despărțea capitala țării.