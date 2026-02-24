INTERNAȚIONAL
“Acum este momentul Europei”: Macron și Stubb au lansat, la Elysee, negocierile pentru un Parteneriat Strategic între Franța și Finlanda
Președinții Franței și Finlandei, Emmanuel Macron și Alexander Stubb, au lansat luni, la Paris, discuțiile pentru un parteneriat strategic între Franța și Finlanda, reafirmând deopotrivă sprijinul lor ferm pentru Ucraina.
“Prin lansarea astăzi a discuțiilor pentru un parteneriat strategic între Franța și Finlanda, consolidăm cooperarea dintre cele două țări în slujba Europei. De la Ucraina până la Arctica, acționăm cu aceeași ambiție: o Europă mai sigură, mai suverană și mai independentă”, a spus Macron, într-o postare pe X, la finalul întrevederii.
Cei doi lideri au participat și la o reuniune virtuală de coordonare cu liderii a șapte state baltice și nordice și au făcut apel la adoptarea rapidă a împrumutului european de 90 de miliarde de euro. pentru Ucraina.
“Împreună cu alte șapte țări baltice și nordice, suntem uniți și hotărâți să sprijinim Ucraina și să garantăm securitatea atât în Arctica, cât și în Europa noastră. Intenționăm să continuăm sprijinul pentru Ucraina prin adoptarea rapidă a împrumutului european de 90 de miliarde de euro”, a mai punctat liderul francez.
Cher @alexstubb, bienvenue à Paris.
En lançant aujourd’hui les discussions pour un partenariat stratégique entre la France et la Finlande, nous renforçons la coopération entre nos deux pays, au service de l’Europe.
De l’Ukraine à l’Arctique, nous œuvrons avec la même ambition :… pic.twitter.com/We6T7VfMjs
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 23, 2026
Macron a evocat și creșterea presiunii asupra Rusiei prin adoptarea de noi sancțiuni europene și prin intensificarea luptei împotriva ocolirii acestora și a flotei din umbră.
“Acum este momentul Europei”, a subliniat și Alexander Stubb.
Această reuniune consolidează eforturile europene de susținere a Ucrainei, reafirmă angajamentul la securitatea continentală și marchează o intensificare a cooperării între Franța și țările nordice și baltice, în special în contextul agresiunii continue a Rusiei, care împlinește marți patru ani de la declanșare.
INTERNAȚIONAL
Friedrich Merz reiterează sprijinul Germaniei pentru Ucraina, la patru ani de la invazia rusă: „Soarta Ucrainei este soarta noastră”
Cancelarul german Friedrich Merz s-a alăturat altor lideri mondiali în reiterarea sprijinului pentru Kiev cu ocazia împlinirii a patru ani de când Rusia a invadat Ucraina, calificând-o drept „un „coșmar zilnic pentru ucraineni” și pentru toată lumea din Europa, informează Deutsche Welle.
Seit vier Jahren ist jeder Tag und jede Nacht für die Ukrainerinnen und Ukrainer ein Albtraum. Und nicht nur für sie, sondern für uns alle. Denn der Krieg ist zurück in Europa. Nur mit gemeinsamer Stärke werden wir ihn beenden. Denn das Schicksal der Ukraine ist unser Schicksal. pic.twitter.com/xAvVPqYplX
— Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) February 24, 2026
La fel ca alți aliați europeni, Merz a făcut apel la acțiuni colective, afirmând că „soarta Ucrainei este soarta noastră” și declarând că războiul poate fi încheiat numai prin eforturi comune.
Mesaje de sprijin au transmis și președintele Franței, Emmanuel Macron, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, președinții instituțiilor UE – o parte dintre ei fiind prezenți la Kiev, alături de premierii și miniștrii de Externe din Croația, Letonia, Estonia, Lituania, Danemarca, Suedia, dar și de președintele Finlandei – premierul și președintele României, prim-ministrul Marii Britanii.
De altfel, Marea Britanie, reprezentată și ea la Kiev prin ministrul de Externe, a anunțat cel mai mare pachet de sancțiuni contra Rusiei de la declanșarea invaziei și un nou sprijin pentru Kiev.
Cu o zi înainte, cancelarul german Friedrich Merz a acuzat luni Rusia lui Putin că se află la „cel mai profund nivel de barbarie” și a atras atenția că modul în care se va încheia războiul din Ucraina „va avea un impact de durată asupra vieților noastre și a rolului nostru în lume”.
Mesajul său venea în contextul în care Ungaria și Slovacia au amenințat că vor bloca cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, Budapesta amenințând că va bloca, de asemenea, și ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro destinat Kievului.
În egală măsură, cele două țări au declarat că vor suspenda furnizarea de energie electrică de urgență către Ucraina
Amenințările au venit după ce livrările de petrol rusesc către Ungaria și Slovacia au fost întrerupte din 27 ianuarie, când Kievul a declarat că o dronă rusească a lovit echipamentele conductei din vestul Ucrainei.
Șantajul Budapestei, deloc sporadic, a stârnit indignarea mai multor miniștri de Externe din UE.
Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a criticat Ungaria pentru că a uitat cum este să te opui unei invazii rusești, referindu-se aparent la trupele sovietice care au mărșăluit spre Budapesta în 1956.
„Ceea ce mă șochează fundamental este că, în timp ce Ucraina se apără în fața armatei ruse, ungurii ar trebui să înțeleagă cum este… M-aș fi așteptat la un sentiment mult mai puternic de solidaritate din partea Ungariei față de Ucraina”, a spus el.
În schimb, el a afirmat că premierul ungar Viktor Orbán a prezentat Kievul ca fiind inamicul și „acum încearcă să exploateze această narațiune” pentru a câștiga alegerile generale din aprilie. Orbán, care se află la putere de aproape două decenii, se află în urma în sondaje față de reprezentantul opoziției în ascensiune.
MAREA BRITANIE
Marea Britanie anunță cel mai amplu pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, la patru ani de la „invazia barbară a Rusiei” în Ucraina. Keir Starmer: Kremlinul nu va câștiga acest război
Marea Britanie este alături de Ucraina și de poporul ucrainean, reiterează premierul britanic Keir Starmer la patru ani de la „invazia barbară a Rusiei asupra Ucrainei”.
„Intensificăm sprijinul militar, umanitar și pentru reconstrucție și vom sprijini Ucraina atât timp cât va fi necesar pentru a se ajunge la o pace justă și durabilă. Rusia nu va câștiga acest război”, a transmis Starmer într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.
Four years on from Russia’s barbaric full-scale invasion of Ukraine, our message to the Ukrainian people is simple: Britain is with you.
Today we are stepping up military, humanitarian, and reconstruction support and we will support Ukraine for as long as it takes for a just and… pic.twitter.com/M432vo3AF6
— Keir Starmer (@Keir_Starmer) February 24, 2026
Se împlinesc patru ani de când Rusia a declanșat un război neprovocat, nejustificat și ilegal împotriva Ucrainei, încălcând suveranitatea acesteia și dreptul internațional.
„Avem tot dreptul să spunem: ne-am apărat independența, nu ne-am pierdut statalitatea; Putin nu și-a atins obiectivele. Nu i-a frânt pe ucraineni; nu a câștigat acest război”, a transmis președintele ucrainean Volodimir Zelenski înainte de a-i primi pe liderii UE la Kiev, pentru a participa la un eveniment care marchează această lucru și care vor participa mai mulți oficiali, printre care și ministrul britanic de Externe, Yvette Cooper.
Partener consecvent al Ucrainei, Marea Britanie a anunțat marți cel mai mare pachet de sancțiuni contra Rusiei de la declanșarea invaziei și un nou sprijin pentru Kiev.
„Rusia se află acum în al patrulea an din ceea ce Putin crede că va fi o invazie de trei zile. În timp ce Kremlinul continuă atacul său barbar împotriva civililor nevinovați, care au suferit cea mai brutală iarnă din ultimul deceniu, curajul și determinarea poporului ucrainean rămân neclintite. Marea Britanie a luat astăzi măsuri decisive pentru a perturba finanțarea critică, echipamentul militar și fluxurile de venituri care susțin agresiunea Rusiei, în cadrul celui mai amplu pachet de măsuri de la începutul invaziei. Astăzi mă aflu la Kiev pentru a anunța o finanțare de 30 de milioane de lire sterline destinată consolidării rezilienței energetice a Ucrainei și sprijinirii redresării, ceea ce ridică sprijinul total al Regatului Unit la 21,8 miliarde de lire sterline de la începutul războiului. Vom continua să fim alături de poporul ucrainean și să apărăm securitatea europeană – securitatea Ucrainei este securitatea noastră”, a menționat Yvette Cooper.
Pachetul vizează una dintre cele mai mari companii de conducte petroliere din lume, PJSC Transneft, responsabilă de transportul a peste 80 % din exporturile de petrol rusesc, îngreunând și mai mult eforturile disperate ale Kremlinului de a găsi cumpărători pentru petrolul său sancționat.
Până în prezent, sancțiunile internaționale l-au privat pe Putin de peste 450 de miliarde de dolari, echivalentul a încă doi ani de finanțare pentru războiul său ilegal.
Noile măsuri au lovit și rețeaua ascunsă a comercianților ilegali de petrol din Rusia, sancționând 175 de companii din rețeaua petrolieră „2Rivers”, unul dintre cei mai mari operatori de flote fantomă la nivel mondial și un important comerciant de țiței rusesc.
Marea Britanie a sancționat până în prezent peste 3 000 de persoane, întreprinderi și nave în cadrul regimului său aplicat Rusiei.
INTERNAȚIONAL
Friedrich Merz efectuează o vizită în China pentru a stabili o cooperare bilaterală mai strânsă într-o nouă eră comercială
Cancelarul Friedrich Merz se deplasează în China pentru o vizită menită să identifice noi parteneri globali, în contextul retragerii Statelor Unite din rolul lor comercial tradițional la nivel mondial, o nouă dovadă de abordare agresivă fiind recenta amenințare a președintelui american Donald Trump de a impune un tarif global de 15% pentru bunurile care intră în SUA, fapt ce a determinat UE să suspende pentru moment adoptarea acordului comercial convenit în luna iulie a anului trecut.
Timp de ani de zile, Berlinul a fost forța motrice din spatele relațiilor mai strânse ale UE cu China, ignorând preocupările legate de drepturile omului pentru a face lobby pentru un acord de investiții istoric în 2020m informează Politico Europe și Deutsche Welle.
Liderii germani au susținut că relațiile comerciale mai strânse cu China ar avea un efect moderator asupra regimului de la Beijing, o justificare rezumată în mantra „Wandel durch Handel”, sau schimbare prin comerț.
Pentru o lungă perioadă de timp, acest lucru a fost benefic și pentru afaceri. Germania a fost una dintre puținele țări din UE care a înregistrat excedente comerciale cu Beijingul, furnizând componente și utilaje vitale care au alimentat ascensiunea economică a Chinei.
Giganții săi industriali, precum producătorul de automobile Volkswagen și compania chimică BASF, au făcut investiții uriașe pentru a exploata piața chineză.
Însă această abordare globală față de China pare acum din ce în ce mai mult o eroare istorică de calcul politic, comparabilă cu dependența energetică neinspirată a Germaniei față de Rusia înainte de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, acum patru ani.
În public, Merz nu a recunoscut amploarea provocării. Săptămâna trecută, el le-a spus colegilor conservatori că va călători în China pentru a stabili o cooperare mai strânsă.
„Avem un interes strategic în a găsi parteneri în întreaga lume care gândesc ca noi, care acționează ca noi”, a spus el.
Însă mulți lideri ai industriei germane îl îndeamnă acum pe cancelar să adopte o poziție mult mai dură și protestează vehement împotriva a ceea ce ei numesc „șocul Chinei”.
De la pandemia de Covid, relațiile comerciale au înregistrat un deficit uluitor – 90 de miliarde de euro în 2025 – iar China este în mare parte responsabilă pentru pierderea a numeroase locuri de muncă în sectorul manufacturier extrem de important al Germaniei, care înregistrează în prezent aproximativ 10.000 de locuri de muncă pierdute pe lună.
Vechiul model de business este perimat
O delegație importantă de oameni de afaceri călătorește împreună cu Merz. China a depășit Statele Unite și a devenit cel mai important partener comercial al Germaniei, cu un volum de peste 250 de miliarde de euro (294 de miliarde de dolari) în 2025.
Însă comerțul Germaniei cu China s-a schimbat semnificativ. Deficitul comercial al Germaniei a atins un nivel record în 2025, ridicându-se la aproximativ 90 de miliarde de euro, potrivit estimărilor Institutului Economic German. Aceasta reprezintă o creștere de 30 de miliarde de euro față de 2024.
Într-o recentă declarație a guvernului în fața Bundestagului, Merz a vorbit despre un „decalaj de creștere” față de China și a subliniat că Germania trebuie să devină mai competitivă.
Până acum câțiva ani, de exemplu, industria auto germană avea un mare succes pe piața chineză. Cu toate acestea, odată cu trecerea la mașinile electrice în ambele țări, vechiul model de afaceri nu mai este viabil: majoritatea mașinilor electrice germane de mari dimensiuni sunt prea scumpe în China, în timp ce China exportă în Europa vehicule incomparabil mai ieftine.
Pământurile rare fac Germania foarte dependentă
Guvernul anterior condus de Olaf Scholz decisese deja să reducă dependența de China.
China deține un monopol aproape global asupra unor materii prime, în special asupra pământurilor rare, care sunt necesare, printre altele, pentru fabricarea mașinilor electrice. Restricțiile impuse de China asupra exportului de pământuri rare au dus chiar la întreruperi temporare ale producției la producătorii auto germani în 2025.
În plus, experții consideră că accesul Chinei la date, de exemplu prin intermediul rețelelor de comunicații, reprezintă un risc pentru securitate.
Guvernul SUA a avertizat, de asemenea, împotriva unor astfel de dependențe. La München, secretarul de stat Marco Rubio a îndemnat aliații europeni să se alăture SUA.
Prima vizită a lui Merz este mult întârziată
În timpul vizitei sale în China, Friedrich Merz intenționează să îi ceară președintelui Xi Jinping să înceteze sprijinirea războiului Rusiei în Ucraina.
Faptul este că vizita inaugurală a lui Merz vine târziu, în două sensuri: târziu după preluarea funcției în mai 2025, având în vedere că a vizitat anterior o serie întreagă de alte țări, inclusiv India.
Dar este târzie și pentru că alți șefi de stat și de guvern occidentali au vizitat China în ultimele luni, printre care președintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer și premierul canadian Mark Carney.
Ei au avut același obiectiv pe care îl urmărește acum Merz: să obțină o nouă marjă de manevră în politica economică cu ajutorul Chinei, pe care SUA au restricționat-o anterior.
Merz a vrut de fapt ca o delegație germană să viziteze China în octombrie anul trecut, dar tensiunile diplomatice au stat în cale.
Ministrul de externe Johann Wadephul a acuzat China de agresiune în regiunea Pacificului. Apoi și-a anulat vizita în China în ultimul moment, când a devenit clar că nu va avea ocazia să se întâlnească cu niciun partener important, în afară de omologul său Wang Yi. Anularea a fost foarte prost primită la Beijing.
Dar nici Merz nu s-a ferit să spună lucrurilor pe nume.
„Dintr-o dată, vedem că China își extinde agresiv bazele în Marea Chinei de Sud, înconjoară Taiwanul și declară deschis că ar fi pregătită, dacă ar fi necesar, să folosească forța militară pentru a realiza așa-numita reunificare a Chinei”, a spus el recent, referindu-se la Taiwan.
