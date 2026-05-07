Aderarea la OCDE este următorul mare salt economic și strategic al României, afirmă Alexandru Nazare: Trebuie să continuăm consolidarea fiscală a țării

România traversează cea mai importantă etapă de reformă economică din ultimii ani, iar aderarea la OCDE reprezintă următorul obiectiv strategic major al statului român, a afirmat joi ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare.

În cadrul unui eveniment organizat de Banca Națională a României împreună cu OCDE, ministrul a vorbit despre reducerea deficitului bugetar, creșterea încrederii investitorilor și stadiul avansat al negocierilor pentru aderarea României la organizația economiilor dezvoltate.

„România livrează rezultate concrete acolo unde, ani la rând, a livrat doar promisiuni. Stabilitatea economică, disciplina fiscală şi credibilitatea internațională nu mai sunt doar mize, ci rezultate confirmate de guvernul Ilie Bolojan. Aderarea la OCDE este următorul mare salt economic şi strategic al României”, a afirmat ministrul finanțelor, într-o postare pe Facebook.

„Am discutat azi, la evenimentul organizat de Banca Națională a României și partenerii noștri din cadrul OECD, despre unul dintre cele mai importante proiecte de țară ale acestei generații: aderarea României la OCDE — o oportunitate majoră pentru dezvoltarea economică, pentru investiții și pentru consolidarea statutului României în economia globală”, a declarat Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor a precizat că România a ajuns într-o etapă avansată a procesului de aderare la OECD, după închiderea majorității comitetelor de evaluare.

„România a închis deja 24 dintre cele 25 de comitete din procesul de aderare, inclusiv comitete aflate exclusiv în coordonarea Ministerului Finanțelor. Este un rezultat care confirmă că România poate performa la standardele economiilor dezvoltate atunci când există direcție, seriozitate și responsabilitate administrativă”, a spus ministrul.

Alexandru Nazare a făcut referire și la dificultățile legate de deficitul bugetar și la scepticismul manifestat în ultimele luni de investitori și analiști economici.

„În urmă cu doar câteva luni, principalele semne de întrebare ale investitorilor vizau deficitul bugetar și capacitatea României de a face corecțiile necesare, în contextul unui deficit de 9,3% din PIB în 2024. Au existat multe semne de întrebare cu privire la capacitatea României de a realiza această ajustare fiscală, multe îndoieli legate de eficiența măsurilor adoptate și numeroase contestări ale direcției reformelor asumate”, a afirmat acesta.

Potrivit ministrului, evoluțiile recente indică însă o schimbare clară de direcție în ceea ce privește stabilitatea fiscală și ritmul reformelor economice.

„Rezultatele arată însă clar că România merge în direcția corectă, iar azi suntem într-un moment decisiv: la intersecția dintre consolidare fiscală și investiții masive în economie”, a declarat Alexandru Nazare.

Șeful de la Finanțe a prezentat și date privind evoluția deficitului bugetar, susținând că România a realizat cea mai amplă ajustare fiscală din Uniunea Europeană.

„După un deficit bugetar de 9,3% din PIB în 2024, România a redus deficitul cash la 7,65% din PIB în 2025. Am avut cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, dar am realizat și cea mai mare ajustare fiscală din Europa. Aceasta este diferența dintre ezitare și acțiune”, a spus ministrul Finanțelor.

În același timp, Alexandru Nazare a susținut că evaluările economice pentru perioada următoare confirmă menținerea traiectoriei asumate de autorități.

„Evaluarea primului trimestru confirmă că suntem în traiectoria corectă pentru atingerea țintelor asumate pentru 2026 și 2027. În același timp, apetitul pentru investiții este la cel mai ridicat nivel, iar aderarea la OCDE va aduce mai mult decât standarde și evaluări internaționale: va însemna investiții majore, politici publice mai eficiente, instituții mai solide, mai multă încredere din partea partenerilor externi și o economie românească mai competitivă”, a afirmat ministrul.

Oficialul a insistat că procesul de consolidare fiscală trebuie continuat și după 2026 pentru a menține stabilitatea economică și încrederea investitorilor.

„Singura modalitate prin care putem reduce deficitul și păstra stabilitatea economică este să continuăm ferm pe acest drum. Consolidarea fiscală nu se oprește în 2026. Ea trebuie dusă mai departe, în anii următori, cu consecvență, responsabilitate și seriozitate”, a declarat Alexandru Nazare.

„România nu își mai permite pași înapoi”, a conchis ministrul Finanțelor.