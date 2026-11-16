Aderarea la OCDE: România este o țară în care merită să ai încredere, afirmă Luca Niculescu într-un interviu pentru Financial Times

Noul prim-ministru al României s-a angajat să abordeze una dintre cele mai mari deficite bugetare din Europa prin reducerea sectorului public și recâștigarea încrederii în guvern, în încercarea de a contracara extrema dreaptă, aflată în revenire și care încearcă să imite mișcarea MAGA a lui Donald Trump, relatează Financial Times.

Luca Niculescu, fost diplomat fără afiliere politică, a declarat într-un interviu pentru Financial Times că guvernul său minoritar, format din social-democrați și tehnocrați independenți politic, urmărește reducerea deficitului bugetar la 5,2% din PIB anul viitor, de la 7,8% în 2025, când România a înregistrat cel mai mare deficit din Uniunea Europeană.

„Evident, nu este o misiune simplă. Sper că acest lucru se va întâmpla rapid… Sunt destul de optimist”, a declarat Niculescu pentru FT.

În vârstă de 55 de ani, Niculescu este fost jurnalist și fost ambasador al României în Franța. Cel mai recent, a condus negocierile României pentru aderarea la OCDE. Cu aderarea aproape asigurată, experiența sa diplomatică l-a ajutat să-l convingă pe președintele Nicușor Dan să apeleze la el, după ce mai mulți alți candidați nu au reușit să formeze un guvern în cursul acestui an.

Premierul a declarat că programul său include „reforme curajoase” pentru reducerea cheltuielilor publice prin comasarea ministerelor și agențiilor guvernamentale, precum și prin reformarea administrației regionale și locale. De asemenea, a promis îmbunătățirea colectării taxelor, în special a TVA, domeniu în care România se află printre ultimele țări din Europa.

El a exclus însă reducerile pensiilor și prestațiilor sociale, un punct esențial de divergență pentru social-democrați, care au provocat căderea precedentului guvern în luna mai, retrăgându-se din coaliția de guvernare în semn de protest față de măsurile de austeritate și reformele companiilor de stat solicitate de Bruxelles drept condiție pentru deblocarea fondurilor europene.

Bucureștiul are la dispoziție un interval restrâns, întrucât mai sunt doar doi ani până când alegerile parlamentare ar putea aduce la putere un guvern de extremă dreaptă. În prezent, a doua forță parlamentară, partidul ultranaționalist AUR, care își propune să „facă România măreață din nou” (Make Romania Great Again), conduce în sondajele de opinie, pe fondul dezamăgirii generalizate a populației față de clasa politică.

Extrema dreaptă din România a atras pentru scurt timp atenția mișcării MAGA anul trecut, după ce autoritățile au anulat alegerile prezidențiale pe fondul suspiciunilor de ingerință rusă în favoarea lui Călin Georgescu, un candidat apropiat de Moscova, care câștigase primul tur. Vicepreședintele SUA, JD Vance, a invocat acest caz ca exemplu a ceea ce el a descris drept o reprimare a politicienilor de dreapta în Europa, pe baza unor dovezi „fragile” privind ingerința Rusiei.

Georgescu este în prezent trimis în judecată pentru fraudă și tentativă de răsturnare a ordinii democratice. Acesta neagă acuzațiile.

AUR continuă să îl susțină pe Georgescu, deși legăturile partidului cu mișcarea MAGA s-au diminuat. Niculescu a refuzat să discute despre modul în care intenționează să contracareze ascensiunea AUR, însă Nicușor Dan a declarat pentru FT că restabilirea „încrederii publice în autoritățile statului” reprezintă cea mai bună modalitate de a împiedica extrema dreaptă să ajungă la putere. Președintele a adăugat că administrația sa are relații bune cu Washingtonul.

Planurile de consolidare fiscală ale lui Niculescu au primit sprijinul opoziției de centru-dreapta și al unui partid reprezentând comunitatea maghiară, formațiuni care au guvernat anterior alături de PSD.

Datoria publică a României a crescut de la 35% din PIB în 2019 la peste 61% în acest an. Instabilitatea politică a adus țara în pragul pierderii calificativului de investiții recomandate, ceea ce a determinat o creștere accentuată a costurilor de împrumut. Însă formarea unui nou guvern și angajamentul acestuia față de disciplina fiscală au contribuit la diminuarea îngrijorărilor piețelor financiare.

„Cred că primele semnale sunt bune”, a declarat Niculescu, indicând o emisiune recentă de obligațiuni, prin care România a atras 4,5 miliarde de euro la randamente favorabile, cererea depășind cu mult suma oferită. „Pentru mine, acesta este un semn al încrederii piețelor în faptul că am format un guvern și în primele măsuri pe care acest guvern le adoptă.”

Economia a dat semne de stabilizare, datele preliminare publicate la începutul acestei luni indicând o creștere a PIB-ului de 2,1% față de trimestrul precedent, punând capăt unei perioade prelungite de contracție. Cu toate acestea, creșterea anuală a rămas anemică, la doar 0,1%.

Niculescu a declarat că România dorește să atragă mai multe investiții străine și să stimuleze companiile autohtone să investească mai mult. El estimează venituri semnificative din sectoarele energetic și de apărare.

Mediul de afaceri rămâne însă sceptic. Doar 17% dintre antreprenori sunt optimiști în privința viitorului, în timp ce 75% se așteaptă la o deteriorare suplimentară a situației economice, potrivit unui studiu publicat luna aceasta de agenția de cercetare Inscop.

Economista-șefă a ING, Marieke Blom, a scris într-o notă recentă de analiză că reconstruirea încrederii este esențială, la fel ca valorificarea capitalului uman și a resurselor energetice ale țării și îmbunătățirea infrastructurii.

„În familia europeană, România este cea înzestrată: evident talentată, uneori strălucitoare, dar adesea incapabilă să transforme potențialul în rezultate constante”, a scris Blom.

Niculescu este de acord cu această evaluare și invocă un studiu al Băncii Naționale, potrivit căruia iminenta aderare la OCDE ar putea aduce un plus de până la 1% la PIB-ul României.

„Acest lucru va însemna accesul la fonduri mari de investiții care au apartenența la OCDE drept criteriu pentru a investi în România. România este o țară în care merită să ai încredere”, a declarat premierul.