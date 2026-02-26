ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
Aderarea României la OCDE va consolida predictibilitatea investițiilor și importanța proiectării, subliniază Patronatul Proiectanților în Construcții din România
Aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) va consolida predictibilitatea investițiilor și importanța proiectării, subliniază Patronatul Proiectanților în Construcții din România (PPC), într-un comunicat de presă.
Potrivit sursei citate, România face pași importanți în procesul de aderare la OCDE, primind, de curând, al 20-lea dintre cele 25 de avize ale comitetelor sectoriale ale organizației. PPC precizează că obiectivul de aderare, avut în vedere pentru august anul acesta, conturează o etapă importantă pentru creșterea predictibilității economice și a încrederii investiționale.
Patronatul punctează că aderarea la OCDE este asociată nu doar cu un climat investițional mai stabil, ci și cu adoptarea unor standarde mai ridicate privind calitatea politicilor publice și a investițiilor.
„Standardele asociate aderării la OCDE vor crește predictibilitatea investițiilor și vor pune un accent mai mare pe calitatea proiectelor. Rolul proiectării este de a transforma aceste standarde în rezultate concrete”, a transmis președintele PPC, Alexandru Fulga.
Patronatul Proiectanților în Construcții consideră că, într-un mediu investițional mai predictibil, rolul proiectării devine tot mai important pentru calitatea, sustenabilitatea și implementarea eficientă a investițiilor.
România a obținut al 21-lea aviz – privind piețele financiare – din cele 25 necesare pentru aderarea la OCDE: O “ștampilă” de încredere pentru marii investitori globali
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a anunțat joi că România a primit cel de-al 21-lea aviz din cele 25 necesare pentru aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), după ce Comitetul pentru piețe financiare a emis un aviz favorabil, unul dintre cele mai dificile din proces. Potrivit acesteia, mai sunt necesari doar patru pași pentru atingerea obiectivului de aderare în 2026.
„România a primit cel de-al 21-lea aviz OCDE din cele 25 necesare, de la comitetul pentru piețe financiare, ceea ce înseamnă că mai avem doar patru pași pentru aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) – clubul țărilor dezvoltate, obiectivul Guvernului României în 2026”, a declarat șefa diplomației române.
Ea a subliniat că ultimul aviz obținut este unul esențial pentru credibilitatea României în fața investitorilor internaționali. „Ultimul aviz favorabil obținut astăzi, pentru piețe financiare, a fost printre cele mai grele pentru că reprezintă o ștampilă de încredere pentru marii investitori globali”, a subliniat ea.
Ministrul a arătat că în prima linie a negocierilor s-au aflat Ministerul Finanțelor, ASF, BNR, premierul și Ministerul Muncii, iar în ultimele luni echipa MAE a lucrat pentru a convinge comitetul sectorial. „Poate că pentru mulți aceste avize par doar o statistică birocratică însă în spatele cifrelor stă unul dintre obiectivele cele mai ambițioase ale României în ce privește apartenența la organizațiile internaționale, după efortul de intrare în NATO și cel de aderare la Uniunea Europeană”, a explicat Oana Țoiu.
România și-a depus candidatura oficială în aprilie 2004, însă a fost nevoie de 18 ani de reforme și efort diplomatic pentru a primi invitația de a începe negocierile. În ultimii ani, administrația românească a intensificat demersurile pentru a demonstra că îndeplinește standardele statelor dezvoltate. „Am primit undă verde în domenii esențiale precum Educația, Sănătatea, Mediul, Politicile Digitale, Agricultura, Combaterea mitei în operațiuni economice internaționale, Statistica și acum pentru Piețe Financiare”, a precizat ministrul.
Potrivit acesteia, obținerea celor patru avize rămase nu este „o simplă birocrație”, ci „un test pentru disponibilitatea administrației de a se moderniza și o campanie constantă de negocieri diplomatice la nivel înalt cu țările a căror susținere ne este necesară”. În acest context, Oana Țoiu a subliniat că aderarea la OCDE în 2026 a devenit un obiectiv realist, susținut la nivel guvernamental și coordonat prin Ministerul Afacerilor Externe, cu sprijinul misiunilor diplomatice.
Până în prezent, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale ale OCDE. Dintre acestea, România a obținut 21 avize formale din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură, Știință și Politică Tehnologică, Statistică și Politicile de Statistică, Combaterea mitei în operațiunile economice internaționale (Grupul de lucru anti-mită), Chimicale și Biotehnologie, Politici de Mediu și Afaceri Fiscale și Piețe Financiare.
Ultimele patru avize au fost obținute la începutul lui 2026, an în care România își propune aderarea la organizație.
Între timp, România a devenit în luna decembrie a anului trecut prima țară care obține statutul de membru asociat al Comitetului de Asistență pentru Dezvoltare al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), forul internațional responsabil cu coordonarea asistenței oficiale pentru dezvoltare acordate statelor în curs de dezvoltare.
OCDE relevă într-un raport riscurile și beneficiile inteligenței artificiale generative în educație: Fără îndrumare pedagogică, utilizarea GenAI îmbunătățește doar performanța, fără a avea beneficii reale în materie de învățare
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) arată în raportul referitor la perspectivele educației digitale în 2026 că „inteligența artificială generativă (GenAI) remodelează peisajul educațional, dincolo de predare și învățare”, având în vedere faptul că „o mare parte din GenAI este accesibilă gratuit și utilizată în mare măsură în afara controlului instituțional, datorită naturii sale intuitive și versatilității sale.”
Raportul OCDE „Digital Education Outlook 2026” analizează cercetările emergente care sugerează că GenAI poate sprijini învățarea atunci când este ghidată de principii didactice clare.
Cu toate acestea, semnalează OCDE, „dacă este proiectată sau utilizată fără îndrumare pedagogică, externalizarea sarcinilor către GenAI îmbunătățește pur și simplu performanța, fără a aduce beneficii reale în materie de învățare.”
Raportul evidențiază avantajele inteligenței artificiale generative ca „tutor, partener și asistent și sintetizează dovezile și concluziile experților cu privire la criteriile de proiectare care o fac să funcționeze în domeniul educației.”
Realizarea cu succes a unei sarcini cu GenAI nu duce automat la învățare
Dovezi recente sugerează că, deși instrumentele GenAI de uz general pot îmbunătăți performanța elevilor în îndeplinirea sarcinilor, acestea nu conduc neapărat la îmbunătățirea rezultatelor școlare, arată OCDE.
„Transferul sarcinilor cognitive către chatbot-uri de uz general creează riscul apariției lenei metacognitive și a dezinteresului, care pot descuraja dobândirea de competențe pe termen lung. Mai multe studii indică faptul că, deși elevii care au acces la instrumente GenAI de uz general produc rezultate de calitate superioară față de colegii lor, acest avantaj dispare – și uneori se inversează – la examene, când accesul este eliminat. În schimb, instrumentele GenAI educaționale proiectate sau utilizate cu un scop pedagogic intenționat tind să arate îmbunătățiri susținute în procesul de învățare”, statuează raportul.
Utilizarea GenAI în scopuri pedagogice poate îmbunătăți procesul de învățare și poate stimula dezvoltarea unor abilități precum gândirea critică, creativitatea și colaborarea
În pofida riscurilor și dezavantajelor, inteligența artificială generativă folosită responsabil și în scop pedagogic clar poate îmbunătăți rezultatele învățării.
OCDE dă și exemple în acest sens.
În „scenarii de învățare colaborativă aliniate la știința învățării, instrumentele GenAI pot spori cunoștințele elevilor sau le pot consolida abilitățile de argumentare. GenAI poate, de asemenea, să facă instrumentele digitale tradiționale mai atractive și mai eficiente. De exemplu, sistemele inteligente de tutorat (ITS) bazate pe GenAI pot transforma tutorii digitali cu scenarii rigide în agenți pedagogici digitali capabili să pună întrebări, să stimuleze și să schimbe strategiile prin interacțiuni naturale, bazate pe dialog”, mai arată raportul.
Inteligenta artificială generativă în domeniul educației poate completa activitatea didactică și de îndrumare a oamenilor, păstrând în același timp rolul activ al profesorilor
OCDE evocă cercetări solide care „demonstrează că tutorii fără experiență pot îmbunătăți calitatea tutoratului și rezultatele învățării elevilor prin utilizarea instrumentelor educaționale GenAI.”
„Prin integrarea expertizei profesorilor în procesul de proiectare, instrumentele GenAI pot amplifica capacitatea profesorilor de a preda, creând beneficii care depășesc ceea ce pot realiza independent fie profesorii, fie IA. Colaborarea cu profesorii și utilizatorii finali la proiectarea instrumentelor GenAI este o modalitate de a asigura valoarea educațională a acestora”, mai spune documentul OCDE.
GenAI poate stimula cercetarea științifică și poate contribui la eficientizarea operațiunilor instituționale
GenAI sprijină din ce în ce mai mult cercetarea științifică, ceea ce ar putea transforma cercetarea în domeniul educației, mai arată raportul, făcând trimitere la lansarea ChatGPT, care a reprezentant un moment T0 pentru creșterea utilizării instrumentelor de inteligență artificială generativă de către cercetători, scopul fiind, în general, acela de „a obține feedback cu privire la lucrările lor și pentru toate etapele procesului de cercetare.”
„Și administratorii școlari văd cum sarcinile lor se transformă: GenAI poate eficientiza gestionarea sistemului și a școlii prin îmbunătățirea unei game largi de fluxuri de lucru backend. Poate sprijini proiectarea de elemente de evaluare standardizate, revizuirea alinierilor curriculare și etichetarea și clasificarea resurselor educaționale. Bine reglat, permite, de asemenea, orientare profesională și academică 24/7”, continuă raportul.
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică avansează și o serie de sugestii pentru valorificarea potențialului educativ al inteligenței artificiale:
Promoarea predării și învățării centrate pe om cu GenAI: Învățarea și predarea ar trebui să vizeze în primul rând dezvoltarea cunoștințelor și abilităților umane valoroase, cum ar fi gândirea independentă și abilitățile fundamentale în toate disciplinele, fără GenAI, cu GenAI educațional și apoi cu GenAI de uz general, consideră organizația, care mai spune că „GenAI ar trebui utilizat în mod selectiv și în mod intenționat din motive pedagogice pentru a îmbogăți învățarea și nu pentru a înlocui efortul cognitiv sau a slăbi relațiile umane care stau la baza educației.”
Investiții în cercetarea și dezvoltarea GenAI în domeniul educației: ”Deoarece instrumentele GenAI de uz general nu sunt concepute special pentru învățare, sistemele de învățământ ar trebui să stimuleze dezvoltarea de instrumente care vizează îmbunătățirea predării și învățării. Investițiile în GenAI educațional bazat pe știința învățării, creat în colaborare cu profesorii și elevii și susținut de cercetări riguroase privind eficacitatea sa, pot deschide noi posibilități de îmbunătățire a educației. Guvernele și părțile interesate din domeniul educației ar trebui, de asemenea, să coopereze pentru a cerceta utilizările benefice ale GenAI în educație”, punctează Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.
Crearea unui mediu politic favorabil pentru o GenAI de încredere: „Autoritățile jurisdicționale ar trebui să se asigure că politicile și cadrele de reglementare protejează elevii și sprijină învățarea, facilitând în același timp inovarea. În combinație cu dialogul continuu cu părțile interesate, așteptările clare privind confidențialitatea, siguranța, testarea prejudecăților, adecvarea la vârstă, transparența și alinierea la obiectivele educaționale pot crea un mediu favorabil pentru utilizarea de încredere și semnificativă a GenAI în educație”, subliniază OCDE.
Sprijinirea unei infrastructuri GenAI eficiente pentru toți: OCDE îndeamnă autoritățile jurisdicționale „să asigure o infrastructură digitală echitabilă și sprijin (dispozitive, conectivitate, resurse digitale și oportunități de învățare profesională), astfel încât toți elevii și profesorii să poată beneficia de GenAI. Furnizarea de resurse GenAI aliniate la programa școlară, soluții alternative în cazul în care persistă decalaje și învățare profesională susținută permit utilizarea eficientă, incluzivă și semnificativă a GenAI în educație.”
OCDE: Performanța elevilor depinde prioritar de calitatea predării, nu de reforme structurale sau investiții tehnologice
Creșterea performanței elevilor depinde în primul rând de calitatea predării din clasă, nu de reforme structurale sau investiții tehnologice, arată un raport publicat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).
În documentul „Unlocking High-Quality Teaching”, organizația subliniază că niciun alt factor din interiorul școlii nu influențează mai mult rezultatele elevilor decât modul în care predau profesorii. În contextul stagnării performanțelor în multe țări participante la evaluările internaționale, raportul sugerează că progresul nu vine din „revoluții” curriculare, ci din îmbunătățirea sistematică a practicilor pedagogice.
Documentul nu include o analiză distinctă a sistemului educațional din România, însă țara este menționată printre participanții la inițiativa Schools+, inclusiv prin participarea a șase școli la rețeaua internațională „Learning Circle” . OCDE precizează că aceste școli nu reprezintă un eșantion național.
Cinci direcții pentru consolidarea predării
OCDE structurează predarea în jurul a cinci direcții majore:
- stimularea angajamentului cognitiv al elevilor
- asigurarea unui conținut clar și coerent
- susținerea dezvoltării socio-emoționale
- calitatea interacțiunii din clasă
- utilizarea evaluării formative și a feedback-ului.
Pentru factorii de decizie, politicile publice ar trebui să prioritizeze dezvoltarea profesională a profesorilor în aceste arii, nu doar schimbările administrative sau reorganizările instituționale.
Unde sunt cele mai consistente dovezi
Documentul arată că toate practicile analizate au demonstrat un impact asupra rezultatelor cognitive și non-cognitive ale elevilor, însă nivelul de susținere științifică diferă între domenii.
Potrivit raportului, dovezile sunt mai consistente în cazul practicilor legate de interacțiunea în clasă și evaluarea formativă, în timp ce domenii precum angajamentul cognitiv, conținutul disciplinar de calitate sau sprijinul socio-emoțional sunt mai dificil de conceptualizat și măsurat.
Datele citate indică faptul că managementul clasei este, în general, bine realizat, însă există un potențial considerabil de îmbunătățire în ceea ce privește profunzimea strategiilor de instruire și calitatea feedback-ului oferit elevilor.
Investițiile în infrastructură nu pot substitui competențele pedagogice
OCDE subliniază că predarea nu poate fi redusă la opoziții simpliste între abordări „tradiționale” și „moderne”. Profesorii trebuie să combine dovezile științifice cu judecata profesională și adaptarea la contextul concret al clasei.
Raportul descrie predarea drept un proces complex, influențat de factori precum resursele disponibile, curriculumul, cultura școlii și leadershipul educațional, nu doar de competențele individuale ale profesorului.
Mesajul implicit al raportului este că investițiile în infrastructură, digitalizare sau modificări instituționale nu pot substitui dezvoltarea competențelor pedagogice. Tehnologia și reformele pot crea condiții favorabile, însă impactul asupra performanței elevilor depinde în ultimă instanță de interacțiunea din clasă și de capacitatea profesorului de a adapta predarea la nevoile reale ale elevilor.
În concluzie, OCDE consideră că îmbunătățirea sistematică a modului în care sunt aplicate practicile de predare poate reprezenta una dintre cele mai sigure căi pentru creșterea performanței educaționale la nivel internațional.
