Aderarea României la Schengen, deblocată la Budapesta. Ursula von der Leyen anunță că urmează “decizia oficială a Consiliului UE” pentru intrarea deplină la 1 ianuarie 2025

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat vineri rezultatul pozitiv al discuțiilor de la Budapesta dintre Austria, Bulgaria și România privind aderarea deplină a Bulgariei și a României la spațiul Schengen prin ridicarea veto-ului Austriei, precizând că urmează decizia oficială a Consiliului Uniunii Europene, programată pentru data de 12 decembrie 2024.

“România și Bulgaria aparțin pe deplin spațiului Schengen. Eliminarea controalelor la frontierele terestre interne este ultimul obstacol. Salut rezultatul pozitiv al discuțiilor informale de astăzi, la Budapesta. Urmează decizia oficială a Consiliului UE. Să vedem un Schengen mai puternic în 2025″, a scris von der Leyen, pe X, în limbile română, bulgară și maghiară.

“Prin acordul comun semnat astăzi la Budapesta, Bulgaria și România sunt cu un pas mai aproape de aderarea deplină la Spațiul Schengen și de eliminarea controalelor la frontierele terestre interne”, a transmis și președinția maghiară a Consiliului UE.

With today’s joint agreement signed in Budapest, Bulgaria and Romania has become one step closer to full accession to the Schengen Area and the lifting of checks at internal land borders. pic.twitter.com/9iodPDOqxy

— Hungarian Presidency of the Council of the EU 2024 (@HU24EU) November 22, 2024